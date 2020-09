Wie man als ZFA, Krankenschwester, Krankenpfleger, Arzthelferin oder Fachangestellte mehr Geld verdient und einen anspruchsvollen Job bei guter Zeiteinteilung bekommt

Hamburg (ots) - Die Kontrast Personalberatung GmbH aus Hamburg unterstützt zurzeit eine bestens etablierte Praxisgruppe Radiologie bei der Stellenbesetzung, die bei Nachweis des Röntgenscheins 20 % über TVöD zahlen.Die Praxisgruppe sucht MFAs, ZFAs, MTAs (https://www.kontrast-consulting.de/stelle/stellenangebote-mfa-radiologie/991/) sowie Krankenschwestern, Krankenpfleger und Arzthelferin (m/w/d), die den Strahlenschutzkurs erfolgreich bestanden haben, - ebenso selbstverständlich MTRAs - und bietet eine unbefristete Festanstellung in Voll- oder Teilzeit mit bis zu 35 Urlaubstagen.Personalengpass aus familiären GründenDie Hamburger Headhunter für Gesundheitsfachberufe (https://www.kontrast-consulting.de/personalberatung-gesundheitsfachberufe/) wurden aufgrund aktueller Personalengpässe eingeschaltet - entstanden durch private familiäre Lebensentscheidungen. Der leitende Radiologe und die Personalleitung berichten von Schwangerschaftsbedingten Kündigungen und Umzug angestellter Mitarbeiterinnen.Trotz vorausschauender Maßnahmen, wie Verdoppelung der Ausbildungsstellen - alle Plätze sind bereits besetzt -, groß angelegter Online- und Print-Anzeigenkampagne konnten die Engpässe nicht überwunden werden.Von der Zahnmedizin in die RadiologieGerade für zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA) (https://www.kontrast-consulting.de/stelle/stellenangebote-zfa-roentgenschein/1000/) lohnt sich der Umstieg - nicht nur finanziell - in die Radiologie:- 10-20 prozentige Steigerung des aktuellen Gehaltes- Festanstellung in einer modernen Praxis, mit- geregelten festen Arbeitszeiten sowie ohne Nacht-, Schicht-, oder Wochenenddiensten- Einen professionellen Einstieg durch verantwortliche MTRAs in die Arbeitspraxis eines radiologischen Versorgungszentrums Nicht unerwähnt sollte sein: Ein sicherer Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive bei einem florierendem Unternehmen, welches zukunftsorientierend und für das Wohl der Mitarbeiter agiert, hochmoderne Geräte und umfangreiche Fort- und WeiterbildungsmöglichkeitenBerufseinsteiger oder BerufsrückkehrerGerne geben die Verantwortlichen des Medizinischen Versorgungszentrums ebenso Berufseinsteigern und Berufsrückkehrern einen Arbeitsvertrag - nach der Einarbeitungszeit wird das Gehalt natürlich entsprechend angepasst.Unser Fazit: TOP-Arbeitgeber mit großer Zukunft auf dem Markt, tollen Arbeitsbedingungen und innovativen Verantwortlichen.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzAnsprechpartner PresseBanksstraße 620097 HamburgFon +49 (0)40 76 79 305 - 0Fax +49 (0)40 76 79 305 - 41E-Mail oliver.kutz@kontrast-consulting.dehttps://www.kontrast-consulting.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell