Wie man mit Warren Buffetts Weisheit durch den wilden Aktienmarkt navigiert

Wichtige Punkte

Ein langfristiger Investitionsansatz kann kurzfristige Herausforderungen überwinden.

Vermeide es, den Marktkräften zum Opfer zu fallen, indem du die Bewertung einer Aktie auf ihren Cashflow stützt.

Erkenne, dass sowohl Wachstums- als auch Substanzaktien in jedem Portfolio eine Rolle spielen können.

Der Aktienmarkt ist in diesem Jahr bisher eine Achterbahnfahrt gewesen. Der CBOE Volatilitätsindex war hoch und verzeichnete mehrere Tage mit großen Gewinnen und Verlusten, und die wichtigsten Indizes sind im bisherigen Jahresverlauf deutlich gefallen. Angst ist ein starkes Gefühl, das deine Investitionsleistung beeinträchtigen kann. Eine starke langfristige Strategie ist jedoch der beste Weg, um Angst und Verwirrung zu überwinden. Die Weisheit berühmter Investoren wie Warren Buffett kann in turbulenten Zeiten sehr wertvoll sein.

Behalte die Dinge im Blick

Seit Warren Buffett 1951 seine Karriere begann, hat es mehr als 25 Marktkorrekturen, 10 Bärenmärkte und 10 Rezessionen gegeben. Ich bezweifle, dass Buffett über die derzeitige Zunahme der Volatilität am Aktienmarkt begeistert ist, aber es ist wahrscheinlich kein Schock für ihn. Marktzyklen sind für ihn kein Fremdwort. Außerdem hätte Buffetts intensiver Fokus auf Cashflow und Bewertung ihn auf die steigende Wahrscheinlichkeit dieses Abschwungs aufmerksam gemacht.

Langfristig orientierte Investoren müssen erkennen, dass Zyklen von Zeit zu Zeit unvermeidlich sind. Es ist wichtig, in schwierigen Zeiten einen kühlen Kopf zu bewahren. Das sind die Zeiten, in denen sich Chancen ergeben, und genau dann können sich die großen Gewinner auf dem Markt abheben.

Wie du Aktien wie Buffett analysierst

Warren Buffett wurde stark von Benjamin Grahams Value-Investing-Ansatz beeinflusst. Diese Philosophie geht davon aus, dass Aktien einen inneren Wert haben, der auf den zukünftigen Gewinnen eines Unternehmens basiert. Wenn der Kurs einer Aktie niedriger ist als der Wert der zukünftigen Cashflows pro Aktie, ist sie wahrscheinlich eine gute Investition.

Diese Methode ist sehr wirkungsvoll, weil sie klare Investitionsrichtlinien aufstellt, die den fairen Preis einer Aktie mit den realen Ergebnissen in Verbindung bringen. Value Investing kann Investoren helfen, irrelevante Daten und kurzfristige Ablenkungen auszublenden.

Das soll aber nicht heißen, dass es eine perfekte Strategie ist. Genaue Gewinnprognosen sind leichter gesagt als getan, und es ist unmöglich, wirklich zu wissen, was die Zukunft bringt. Außerdem sind wachstumsstarke Aktien, insbesondere solche, die unrentabel sind, keine guten Kandidaten für dieses Verfahren. Die Rechnung geht bei Wachstumsaktien nicht auf, daher sind andere Bewertungsmethoden in diesen Fällen besser geeignet.

Langfristige Rendite anstreben

Trotz dieser Unzulänglichkeiten kann der Value-Investing-Ansatz inmitten des Chaos für Stabilität sorgen. Buffett hat sich in den Jahren 2020 und 2021 nicht hinreißen lassen, als der Aktienmarkt immer höher und höher stürmte. Er erkannte, dass die Aktien teurer wurden, und Berkshire Hathaway ( WKN:854075 1,92 % ) ( WKN:A0YJQ2 1,81 % ) hortete fast 150 Milliarden US-Dollar an Barmitteln.

Dieser Haufen Bargeld wartet darauf, in Value-Aktien investiert zu werden, die in letzter Zeit von ängstlichen Anlegern zu Unrecht abgestraft wurden. Der NASDAQ Composite Index hat Billionen an Marktkapitalisierung eingebüßt und ist im bisherigen Jahresverlauf um fast 10 % gefallen. Während für Wachstumsinvestoren der Himmel einstürzt, erwirtschaften Buffetts Beteiligungen außergewöhnliche Cashflows. Außerdem bereitet er sich darauf vor, die durch diese Marktkräfte entstehenden Kaufgelegenheiten zu nutzen.

Das ist der Kern der Diskrepanz zwischen Buffett und anderen beliebten Investoren wie Cathie Wood. Wood hat kürzlich Eisenbahnaktien als einen Sektor bezeichnet, den man unbedingt meiden sollte. Neben anderen wichtigen Säulen des Orakels von Omaha wird die Eisenbahn aufgrund der Reife der Branche und der schweren physischen Infrastruktur nie ein wachstumsstarkes Geschäft sein. Sie haben einfach nicht den Platz oder die Fähigkeit, schnell zu wachsen. Eisenbahnen und Versicherungen waren während des COVID-19-Bullenmarktes sicherlich nicht die besten Performer. Viele dieser Unternehmen verfügen jedoch über einen vorhersehbaren Cashflow, der sich nicht so bald in Luft auflösen wird.

Sicherlich hat jeder Ansatz seine Vorzüge. Wachstumsinvestoren, die nicht auf Volatilität vorbereitet waren, haben es im Moment aber wahrscheinlich sehr schwer. Sie verfügen wahrscheinlich nicht über einen Haufen Bargeld, mit dem sie aus einem Marktrückgang Kapital schlagen können.

Einige wichtige Erkenntnisse

Die meisten Investoren werden nicht in der Lage sein, Warren Buffetts Erfolg nachzuahmen. Ihm stehen enorme Ressourcen zur Verfügung und er verfügt über eine lebenslange Erfahrung, die nur wenige Menschen haben. Deine Ziele und deine Risikobereitschaft unterscheiden sich vielleicht auch von seinen – du bist vielleicht nicht daran interessiert, seine Leistung zu erreichen.

Dennoch gibt es eine Handvoll wichtiger Beobachtungen, die für jeden Anleger wertvoll sein können:

Verstehe, dass Zyklizität am Aktienmarkt normal ist. Gerate nicht in Panik und sei darauf vorbereitet, wenn sie unweigerlich auftritt.

Verwalte dein Portfolio mit Blick auf langfristige Gewinne und nicht auf kurzfristige Renditen.

Trainiere, Marktabschwünge als Chance zu sehen, gute Aktien mit einem Abschlag zu erwerben.

Erkenne, dass der Wert einer Aktie den Cashflow des zugrunde liegenden Unternehmens auf lange Sicht widerspiegeln muss.

Setze dich nicht zu sehr mit Wachstumsaktien auseinander, vor allem nicht, wenn die Bewertungen besonders hoch sind.

Erwäge, einen Teil deines Aktienportfolios in Value-Aktien zu investieren.

Behalte diese Ratschläge im Hinterkopf, während du dich durch diesen turbulenten Markt bewegst.

