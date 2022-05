Wie man die Volatilität der Märkte zu seinem Vorteil nutzt

Als Investor kann der historische Kontext bei der Entscheidungsfindung helfen, vor allem wenn es um Zeiten großer Marktschwankungen geht. In diesem Auszug aus „Ask Us Anything“ auf Motley Fool Live, der am 22. April aufgezeichnet wurde, erklärt Fool.com-Mitarbeiter Jon Quast, wie Marktrückschläge tatsächlich Anlagemöglichkeiten eröffnen können.

Jon Quast: Ich würde sagen, dass eines der Dinge, die mir schon früh eingebläut wurden, die Tatsache war, dass der Markt im Durchschnitt jedes dritte Jahr einen Rückschlag erleidet und dass diese Rückschläge von 10 %, 15 % oder 20 % regelmäßig vorkommen und eine Chance darstellen. Du brauchst keine Angst zu haben, in solchen Phasen zu investieren, sondern kannst die Volatilität als langfristiger Investor zu deinem Vorteil nutzen.

Das sind die drei Aktien, die ich während des Rücksetzers 2018 gekauft habe, und ich habe sie nicht ausgesucht. Ich weiß nicht, ob das das richtige Datum ist, das ich hier in den Y-Charts eingefügt habe, aber es handelt sich um Micron Technology (MU -1,17 %), MKS Instruments (WKN:920343 -2,67 %) und Trex (WKN:938716 -3,01 %), die nicht unbedingt alle den Markt schlagen, aber gute Renditen abwerfen, die ich in dieser Zeit der allgemeinen Volatilität gekauft habe.

Ich glaube, dass ich früher Angst gehabt hätte, zu investieren, wenn der Markt runter, runter, runter ging. Aber die Erkenntnis, dass dies ein normaler Vorgang am Aktienmarkt ist, hat mir ein bisschen Mut gemacht, ein bisschen Mut, um einige Aktien zu kaufen, die ich zu dieser Zeit im Auge hatte.

Dieser Artikel wurde von Jon Quast auf Englisch verfasst und am 29.04.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

