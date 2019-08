Wie man in Value-Aktien investiert

Value-Investing ist die Kunst, Aktien zu finden, die gegen einen Abschlag im Vergleich zu ihrem wahren oder inneren Wert gehandelt werden. Dieses Konzept ist leicht zu verstehen, aber in der Praxis kann es sehr schwierig sein, unterbewertete Aktien zu finden. Denn wenn ein Unternehmen offensichtlich unterbewertet ist, würde es jeder kaufen, der Kurs würde steigen und es wäre nicht mehr unterbewertet.

Um also ein wirklich effektiver Value-Investor zu sein, musst du die Value-Aktien finden, die zu Schnäppchenbewertungen gehandelt werden, von denen nur wenige andere Leute wissen. Dazu ist es notwendig, dass du dich zunächst mit einigen wichtigen Value-Investment-Konzepten und einigen wesentlichen Kennzahlen vertraut machst. Du musst auch dein eigenes System zur Analyse von Aktien entwickeln und diejenigen finden, die mit weniger als ihrem tatsächlichen Wert handeln.

In Anbetracht dessen gibt es hier eine Übersicht darüber, was man wissen sollte, bevor man anfängt, in Value-Aktien richtig zu investieren und auf Schnäppchenjagd gehen kann.

Was ist eine Value-Aktie?

Aktien können im Allgemeinen in eine von zwei Kategorien eingeteilt werden – Value-Aktien oder Wachstumswerte. Value-Aktien sind frei definiert als Unternehmen, die zu Bewertungen gehandelt werden, die unter dem allgemeinen Börsendurchschnitt liegen. Üblicherweise handelt es sich bei Value-Aktien um alteingesessene Unternehmen mit konstanter Rendite, stabilen Ertragsquellen und langsamem, aber stetigem Wachstum. Die meisten (aber nicht alle) Value-Aktien zahlen Dividenden aus und traditionelle Anlagekennzahlen wie das KGV und die Buchwertberechnung lassen sich im Allgemeinen gut auf Value-Aktien anwenden.

Andererseits sind Wachstumswerte lose definiert als Unternehmen, die ihren Umsatz schneller als der Durchschnitt der Aktienmärkte steigern. Das sind in der Regel Aktien in der Anfangsphase ihres Wachstums oder etablierte Unternehmen, deren Umsatz weiterhin mit konstant hoher Rate wächst. Wachstumswerte zahlen seltener Dividenden aus und traditionelle Kennzahlen sind oft bei Wachstumswerten nicht besonders aussagekräftig.

Wie du dir vorstellen kannst, gibt es hier eine Grauzone, und es ist durchaus möglich, dass eine Aktie in beide Kategorien passt. So besitzen beispielsweise einige ETFs auf Wachstumswerte wie der Vanguard Growth ETF (WKN:A0MK1G) Aktien von Apple, während der Technologieriese gleichzeitig auch eine Top-Holding einiger Value-ETFs ist, etwa beim iShares S&P 500 Value ETF (WKN:IVE_TC). Das ist sicherlich sinnvoll – Apple ist im Vergleich zum Rest des Marktes auf der Grundlage mehrerer Bewertungskennzahlen unterbewertet und viele Aspekte des Geschäfts wachsen schnell.

Hier erfährst du einen wichtigen Punkt, den du verstehen solltest, bevor wir weitermachen: Trotz der Implikation des Wortes „Wert“ sind nicht alle Value-Aktien notwendigerweise gute Investitionen.

Zum Beispiel gibt es eine Art von Aktie, die als „Wertfalle“ bekannt ist und wie eine billige Aktie aussieht, aber aus einem bestimmten Grund billig ist. Es ist sicherlich eine gute Idee für angehende Value-Investoren, sich mit den Warnhinweisen auseinandersetzen, nach denen man suchen muss, wie z. B. eine zu gute Dividendenrendite (auch bekannt als Renditefalle) oder ein KGV, das im Vergleich zu anderen Unternehmen wie ein unglaubliches Schnäppchen aussieht.

Um es ganz klar zu sagen: Value-Aktien sind eine Kategorie von Aktien, die bestimmte Eigenschaften haben. Value-Investing ist die Praxis, bei Value-Aktien nach den besten Möglichkeiten zu suchen.

Das Hauptziel der Value-Investition

Der Punkt beim Value-Investing ist, Aktien zu finden, die für einen Abschlag auf den wahren Wert ihres Geschäfts gehandelt werden. Mit anderen Worten: Ein Value-Investor zielt darauf ab, Aktien eines Unternehmens für 0,90 US-Dollar pro 1 US-Dollar Wert zu kaufen. Der Gedanke, der dahintersteckt, ist, dass der Markt schließlich den wahren Wert dieser Unternehmen erkennen wird, was deine Aktienkurse schneller nach oben treiben wird, als der gesamte Aktienmarkt folgen kann.

Im Wesentlichen will ein Value-Investor 100-Dollar-Scheine kaufen, die versehentlich für deutlich weniger als 100 US-Dollar verkauft werden.

Das klingt nach einem einfachen Konzept, aber es ist einfacher gesagt als getan. Wenn schließlich jemand offensichtlich 100-Dollar-Scheine für 80 Dollar verkaufen würde, würde das Geschäft nicht allzu lange existieren. Du musst die 100-Dollar-Scheine finden, die billig verkauft werden, von denen aber nur wenige andere Leute wissen. Um Value-Aktien effektiv zu bewerten und die Schnäppchen zu finden, die die meisten Menschen übersehen, musst du dich mit einigen wichtigen Anlagekonzepten vertraut machen, einige Anlagekennzahlen lernen und bereit sein, viel Zeit damit zu verbringen, zu lernen, wie man diese Konzepte und Kennzahlen zur Bewertung von Aktien in der realen Welt anwendet.

Wichtige Value-Investment-Konzepte

Bevor du mit Value-Investing beginnst, solltest du einige wichtige Konzepte verstehen. Hier findest du eine kurze Anleitung zu einigen der Begriffe, die du kennen solltest, bevor du anfängst, Value-Aktien zu bewerten, in die du investieren willst.

Innerer Wert

Das ist das zentrale Konzept des Value-Investing und auch das am schwierigsten zu definierende. Der innere Wert bezieht sich auf den wahren Wert eines Unternehmens, aber es gibt keinen einfachen Weg, um ihn zu bestimmen. Mit anderen Worten: Wenn du zehn sehr erfahrene Analysten von Value-Aktien bittest, den inneren Wert eines Unternehmens zu berechnen, wirst du wahrscheinlich zehn verschiedene Antworten erhalten. Der Weg, als Value-Investor erfolgreich zu sein, ist die Entwicklung einer eigenen effektiven Methode zur Berechnung des inneren Wertes eines Unternehmens.

Sicherheitsmarge

Eine Sache, die Value-Investoren oft suchen, ist bekannt als eine Sicherheitsmarge oder etwas, das das Verlustpotenzial des Investors begrenzen sollte. Das kann so einfach sein, wie ein Unternehmen zu finden, das gegen einen großen Abschlag auf seinen Buchwert handelt oder eine solide Dividende zahlt, die weit über dem Durchschnitt liegt. Wenn du z. B. einen Immobilienfonds oder REIT analysierst, dessen Immobilien einen Marktwert von 1 Mrd. US-Dollar netto nach Abzug der Gesamtverschuldung haben, gibt es einen erheblichen Sicherheitsspielraum, wenn die Marktkapitalisierung nur 750 Mio. US-Dollar beträgt. Der legendäre Value-Investor und Berkshire-Hathaway-CEO Warren Buffett gab einmal eine ausgezeichnete Beschreibung, die die Bedeutung der Suche nach einer Sicherheitsmarge verdeutlicht:

„Sicherheitsmarge bedeutet: Versuche nicht, einen 4,8-Tonner über eine Brücke zu fahren, an der steht, dass sie eine Kapazität von 5 Tonnen hat. Sondern gehe ein wenig die Straße hinunter und finde eine, bei der eine Kapazität von 7,5 Tonnen angegeben ist.“



Wirtschaftlicher Wettbewerbsvorteil

Das ist ein Konzept, das Warren Buffett populär gemacht hat und sich auf ein Unternehmen bezieht, das einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil hat, der dazu beitragen kann, seinen Marktanteil und seine Rendite im Laufe der Zeit zu schützen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Coca Cola (WKN:850663) hat den Vorteil eines massiven Vertriebsnetzes und eines wertvollen Markennamens – eine Kombination, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine Produkte weltweit effizienter als die Wettbewerber zu verkaufen und einen höheren Preis als diese Wettbewerber zu verlangen. Wettbewerbsvorteile können in Form von Kostenvorteilen, Markennamen, einem Ökosystem von Produkten oder hohen Wechselkosten für die Verbraucher entstehen, um nur einige Möglichkeiten zu nennen.

Buchwert

Der Buchwert eines Unternehmens ist definiert als der Wert seines Vermögens abzüglich seiner Verbindlichkeiten und kann leicht berechnet werden, indem man diese beiden Zahlen in der Bilanz nachschlägt. Um den Buchwert pro Aktie zu berechnen, wird diese Zahl durch die Anzahl der ausstehenden Aktien eines Unternehmens dividiert. Das ist ein sehr wichtiges Konzept für Value-Investoren, da Aktien, die für weniger als den Wert der von ihnen gehaltenen Vermögenswerte gehandelt werden, ein guter Indikator sein können, um unterbewertete Unternehmen zu finden.

Materieller Buchwert

Das ist im Konzept ähnlich wie der Buchwert, schließt aber immaterielle Vermögenswerte wie Goodwill und geistige Eigentumsrechte aus. Aus Sicht der Value-Investition kann dieser Wert genutzt werden, um einen Sicherheitsgewinn bei der Bestimmung des wahren Wertes des Vermögens eines Unternehmens zu berücksichtigen – schließlich ist es schwierig zu sagen, wie viel beispielsweise geistiges Eigentum bei einer Liquidation einbringen könnte.

Cashflow

Der Cashflow eines Unternehmens ist einfach definiert als die Differenz zwischen dem Cashflow, der reinkommt, und dem Cashflow, der abfließt. Wenn ein Unternehmen in einem bestimmten Quartal 50 Mio. US-Dollar einnimmt und 30 Mio. US-Dollar für Investitionen in Ausrüstung, Dividenden usw. ausgibt, hätte es einen Cashflow von 20 Mio. US-Dollar. Börsennotierte Unternehmen veröffentlichen zusammen mit jedem Quartalsbericht eine Kapitalflussrechnung und an deren Ende zeigt sich die Veränderung des Cashflows in der Berichtsperiode.

EBITDA

Das steht für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Das EBITDA wird in mehreren Value-Investing-Kennzahlen verwendet, da davon ausgegangen wird, dass es eine Version des „Ergebnisses“ liefert, die eher vergleichbare Zahlen auf Jahresbasis liefert als der konkrete Jahresüberschuss. So haben Immobilienunternehmen beispielsweise Anspruch auf viele Abschreibungsabschläge, die den Jahresüberschuss belasten, obwohl sie eigentlich nichts kosten. Das EBITDA kann helfen, solche Verzerrungen auszuschließen.

Freier Cashflow

Der operative Cashflow eines Unternehmens abzüglich der Investitionen wird als freier Cashflow definiert. Wenn z. B. die operativen Bemühungen eines Unternehmens einen Netto-Cashflow von 40 Mio. US-Dollar generieren und das Unternehmen 10 Mio. US-Dollar für neue Geräte ausgibt, hätte es einen freien Cashflow von 30 Mio. US-Dollar.

Ausschüttungsquote

Das ist eine Kennzahl, die Investoren dabei unterstützt, die Stabilität und Nachhaltigkeit der Dividende eines Unternehmens zu bewerten. Die Ausschüttungsquote ist der Prozentsatz des Gewinns eines Unternehmens, den es als Dividende an die Aktionäre ausschüttet. Wenn ein bestimmtes Unternehmen beispielsweise im Jahr 2018 1,00 US-Dollar pro Aktie verdient und 0,40 US-Dollar pro Aktie als Dividende ausgeschüttet hätte, hätte es eine Ausschüttungsquote von 40 %. Obwohl es keine bestimmte Definition einer hohen Ausschüttungsquote gibt, freut man sich als Investor offensichtlich, wenn ein Unternehmen mehr als genug Geld verdient, um seine Dividende weiterhin zu zahlen (und hoffentlich zu erhöhen). Dieser Wert kann nützlich sein, um die Sicherheit und Nachhaltigkeit der von verschiedenen Unternehmen gezahlten Dividenden zu vergleichen.

Diskontierter Cashflow

Die Mathematik der Discounted-Cashflow-Analyse geht über den Rahmen dieses Artikels hinaus, aber das ist gleichwohl ein wichtiges Konzept, das in einer Diskussion über Value-Investing zu erwähnen ist. Die Grundidee ist, dass die Investoren so den zukünftigen Wert des Cashflows eines etablierten Unternehmens bestimmen können – also die Inflation berücksichtigen, um herauszufinden, wie viel der zukünftige Cashflow heute wert ist.

5 Value-Investing-Kennzahlen, die man kennen sollte

Der nächste Schritt ist das Erlernen einiger der nützlichsten Value-Investment-Kennzahlen zum Vergleich von Aktien. In keiner bestimmten Reihenfolge folgen hier die fünf wichtigsten, die du wahrscheinlich regelmäßig in deiner Analyse verwenden wirst.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Das ist vielleicht die am weitesten verbreitete Kennzahl beim Investieren, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder das KGV ist immer noch ein wichtiges Thema. Durch das Teilen des Aktienkurses eines Unternehmens durch den Jahresüberschuss erhalten wir eine gute Grundlage für den Vergleich mit Unternehmen mit ähnlichen Geschäften und Wachstumsraten. Zwei häufig verwendete Versionen dieser Kennzahl beziehen sich auf die letzten zwölf Monate (bekannt als Trailing 12 Months oder TTM) oder die nächsten zwölf Monate (bekannt als erwarteter Gewinn oder Forward-KGV).

Kurs-Gewinnwachstums-Verhältnis (PEG)

Das PEG-Verhältnis wird oft als eine Wachstumsinvestitionskennzahl angesehen, kann aber auch für Value-Investoren nützlich sein. Kurz gesagt: Das PEG-Verhältnis stellt eine Vergleichsmethode zwischen Äpfeln und Äpfeln für Unternehmen dar, die mit unterschiedlichen Wachstumsraten arbeiten. Wenn eine Value-Aktie das Ergebnis in einem durchschnittlichen jährlichen Tempo von 9 % steigert, während eine andere mit 5 % wächst, kann dir das PEG helfen, das zu berücksichtigen. Um die PEG-Ratio zu berechnen, wird das KGV einfach durch die durchschnittliche jährliche Gewinnwachstumsrate dividiert. (Anmerkung: Es sei denn, ein Unternehmen steigert seine Erträge mit einer erheblichen Rate – sagen wir 5 % oder mehr –, denn dann ist die PEG-Ratio nicht besonders nützlich.)

Cashflow

Traditionelle Ertragsberechnungen erzählen nicht immer die ganze Geschichte, wie sich ein Unternehmen entwickelt. Es gibt Unternehmen, die trotz hoher Gewinnspanne auf Cashflow-Basis (Immobilien sind ein gutes Beispiel) scheinbar niedrige „Erträge“ haben, während andere trügerisch hohe Erträge erzielen können. Durch die Verwendung der Cashflow-Kennzahl eines Unternehmens, die auch als Kurs-Cashflow-Verhältnis oder EBITDA-Kennzahl bezeichnet wird, können Verzerrungen im ausgewiesenen Ergebnis eines Unternehmens beseitigt werden.

Verschuldung zu EBITDA

Wenn ein Unternehmen eine hohe Verschuldung hat, kann das dazu führen, dass der Markt es billiger bewertet als Unternehmen mit relativ niedriger Verschuldung. Eine zu hohe Verschuldung kann jedoch Anlass zur Sorge sein. Es ist also sinnvoll, eine Schuldenkennzahl in deine Analyse zu integrieren, und das Verhältnis von Schulden zu EBITDA ist eine der effektivsten und auch eine der am einfachsten zu berechnenden.

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

Der Buchwert eines Unternehmens ist der Wert, der (theoretisch) verbleiben würde, wenn ein Unternehmen seine Türen schließt, seinen Betrieb einstellt, seine Schulden abbaut und sein Vermögen verkauft. Mit anderen Worten, der Wert der Ausrüstungen, Gebäude und des übrigen Betriebsvermögens eines Unternehmens wird als Buchwert bezeichnet. Die Berechnung des Aktienkurses eines Unternehmens als Vielfaches seines Buchwertes kann ein guter Weg sein, um zu vergleichen, wie teuer oder preiswert Unternehmen derselben Branche gehandelt werden.

Wenn man noch einen Schritt weiter geht, kann man auch den materiellen Buchwert in die Berechnung einbeziehen – das schließt Dinge wie Goodwill und geistiges Eigentum aus. Die Suche nach Unternehmen, die für weniger als den Buch- oder Sachwert gehandelt werden, aber ansonsten über starke Geschäftsgrundlagen verfügen, ist eine der am häufigsten verwendeten Value-Investmentmethoden.

Lies einige wertvolle Investmentbücher

So sehr ich es auch möchte, es gibt keine Möglichkeit, wie ich den inneren Wert von Aktien in ein paar Abschnitten oder auch in einem ganzen Artikel gründlich erklären kann. Ich kann jedoch ein paar der besten Bücher empfehlen, die jemals über Value-Investment geschrieben wurden.

Erstens wird „Der Intelligente Investor“ von Benjamin Graham oft als das beste Buch bezeichnet, das jemals über Value-Investing geschrieben wurde. Es ist ein Eckpfeiler der Anlagephilosophie von Warren Buffett und mehreren anderen erfolgreichen Value-Investoren. Es enthält detaillierte, aber verständliche Erklärungen zu den Bewertungsmethoden, um billige Aktien zu finden.

Grahams anderes Buch, „Securities Analysis“, wurde tatsächlich Jahre vor „Der Intelligente Investor“ geschrieben und obwohl es ein etwas schwierigeres Buch ist, ist es ein Muss für jeden, der gründlich lernen möchte, wie man Value-Aktien analysiert. Ich habe oft gesagt, dass „Der Intelligente Investor“ das Einführungsseminar des Value-Investing ist, während „Securities Analysis“ der Aufbaukurs für Value-Investoren ist.

Kurz gesagt, die Informationen in diesem Artikel werden dir einen guten Hintergrund geben, wenn es darum geht, einige Schlüsselkonzepte und -kennzahlen im Value-Investing zu verstehen. Das Lesen dieser Bücher gibt dir die Werkzeuge an die Hand, um sie effektiv in der Praxis einzusetzen.

Unterm Strich

Value-Aktien sind in den meisten Fällen alteingesessene Unternehmen, die stabile (aber nicht schnelle) Wachstumsraten, stabile Erträge und eine konstante Rendite aufweisen. Value-Aktien machen einen im Allgemeinen nicht über Nacht reich – und das ist nicht das Ziel. Wenn du den Ausdruck „slow and steady wins the race“ schon einmal gehört hast, ist das eine der besten Möglichkeiten, die Strategie hinter Value-Investing zusammenzufassen.

Nehmen wir z. B. den legendären Value-Investor Warren Buffett. Buffett kauft nie Aktien, weil er denkt, dass ihre Kurse diesen Monat oder dieses Jahr steigen werden – er kauft Aktien, weil er denkt, dass das zugrunde liegende Geschäft mehr wert ist, als er zahlt, und er ist bereit, Jahre (oder sogar Jahrzehnte) zu warten, bis der wahre Wert im Aktienkurs reflektiert wird.

Indem du lernst, solche Aktien zu bewerten und die Value-Aktien zu finden, die mit einem Abschlag auf ihren inneren Wert gehandelt werden, kannst du dir selbst einen Vorteil verschaffen, wenn es um Buy-and-Hold-Investitionen geht. Der Gedanke dahinter ist, dass der Markt im Laufe der Zeit natürlich jede Fehlpreisbildung korrigieren wird. Aktien, die du für weniger kaufst, als sie wirklich „wert“ sind, werden daher schneller als der Gesamtmarkt zulegen und langfristig höhere Anlageerträge erzielen.

Einige der erfolgreichsten Investoren der Welt wenden diese Value-Investing-Prinzipien auf ihre Strategie an und du könntest bei der Erstellung deines Portfolios auf die gleichen Methoden setzen.

