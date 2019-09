Wie man in Robotik-Aktien investiert

Weitere Suchergebnisse zu "Fanuc":

Robotik und der zunehmende Einsatz von Automatisierung stellen eine der spannendsten Anlagemöglichkeiten für Aktienkäufer in den kommenden Jahrzehnten dar.

Die Hersteller von Robotik und Automatisierungssystemen wissen, dass es einen wachsenden Bedarf gibt, um die Effizienz der Produktion in zahlreichen Sektoren der Gesamtwirtschaft zu verbessern. Mit der zunehmenden Durchdringung der Fertigung mit Informationstechnologie und der Explosion des Industrial Internet of Things (IIoT) geht die bereits etablierte Robotikbranche in eine neue Runde des langfristigen Wachstums, die viele der beteiligten Unternehmen noch stärker voranbringen sollte.

Lass uns einen Blick darauf werfen, wie ein Investor davon profitieren könnte und was diese Unternehmen – darunter einige, bei denen du überrascht sein könntest, sie auf dieser Liste zu finden – wirklich tun.

Investitionen in die Robotik sind eine zyklische Aufgabe

Die Robotik- und Automatisierungsindustrie hat einige Besonderheiten, die wir von Anfang an beachten sollten.

Erstens werden Ausgaben in der Branche tendenziell von dem getrieben, was die Geschäftswelt als Expansions- oder Wachstumsinvestitionen bezeichnet, was sich von den Instandhaltungsinvestitionen unterscheidet. Mit anderen Worten, wenn es der Wirtschaft gut geht und die produzierenden Unternehmen ihre Umsätze steigern, neigen sie dazu, über die Erweiterung ihrer Werke oder die Einführung neuer Technologien nachzudenken – das sind expansive oder Wachstumsinvestitionen.

Instandhaltungsinvestitionen sind einfach das, was Unternehmen ausgeben müssen, um das bestehende Produktionsniveau aufrechtzuerhalten. Auch wenn der langfristige Trend bei den Ausgaben für die Robotikautomatisierung nach oben geht, müssen die Investoren also einige Höhen und Tiefen tolerieren, denn auch die Wirtschaft neigt zu Höhen und Tiefen.

Zweitens ist die Robotik eigentlich eine Teilmenge der industriellen Automatisierung und in den meisten Fällen ist es fast unmöglich, die Robotik von der industriellen Automatisierung in Bezug auf die Investitionen zu trennen. Das bedeutet, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Unternehmen mit einem breiten Engagement in der Industrieautomation Rückgänge einer Konjunkturabschwächung vermeiden kann – auch wenn sein Robotikumsatz wächst.

Um diese Punkte zusammenzufassen, werfen wir einen Blick auf die Umsatzentwicklung des führenden US-amerikanischen Industrieautomationsunternehmens Rockwell Automation (WKN:903978) im Zeitraum 2014 bis 2019. Wie in der folgenden Grafik zu sehen, ist das Umsatzwachstum im Zeitraum 2015 bis 2016 aufgrund des Einbruchs der Rohstoffpreise, verursacht durch einen Einbruch bei Öl und Gas, Bergbau und Schwerindustrie, stark negativ ausgefallen. In den Folgejahren erholte es sich, fiel dann aber zuletzt aufgrund einer Kombination aus einer sich abschwächenden Gesamtwirtschaft, einer spezifischen Konjunkturschwäche bei Automobil- und Halbleiterunternehmen und Ängsten vor dem Handelskonflikt zwischen den USA und China zurück.





Langfristige Investoren der Branche werden einfach akzeptieren, dass es im Laufe der Zeit Höhen und Tiefen geben wird, aber die zugrunde liegenden übergreifenden Trends werden stark bleiben.

Der dritte Punkt ist, dass Asien (und insbesondere China) die treibende Kraft hinter der Nachfrage nach Robotik und Automatisierung ist. Die International Federation of Robotics (IFR) geht bei der Lieferung von Robotern in den zehn Jahren nach dem letzten Rückgang der Weltmärkte im Jahr 2012 von einer Vervierfachung aus.





Chinesische Unternehmen kaufen rund 37 % der weltweit verkauften Einheiten und der Rest Asiens (einschließlich Japan) kauft rund 33 %. Der Anteil Europas an den eingekauften Automatisierungseinheiten liegt bei rund 18 % und Amerika (vor allem die USA) macht etwa die restlichen 12 % aus. Die Nachfrage nach Maschinen wird voraussichtlich nur in China steigen, da die Roboterdichte des Landes – definiert als die Anzahl der installierten Roboter pro Mitarbeiter – im Vergleich zu anderen großen Industrieländern immer noch gering ist. Mit anderen Worten: Schaue nach China.





In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die traditionellen Early Adopters der Automation/Robotik, wie zum Beispiel die Automobil-, Elektro- und Elektronikindustrie, in naher Zukunft ein Mengenwachstum anstreben werden. Das ist wichtig zu bedenken, denn wenn diese beiden Branchen stärker unter Druck geraten – wie 2019 –, dann können Robotik- und Automatisierungsunternehmen sinkende Umsätze erleiden.

Insgesamt musst du, wenn du in die Robotikindustrie investierst, dir der Zyklizität der Industrie, der engen Verbindung zu China und der Tatsache bewusst sein, dass eine Investition in den Robotiksektor mit ziemlicher Sicherheit eine Exposition gegenüber der industriellen Automatisierung im Allgemeinen mit sich bringen wird.

Wie man in Robotikaktien investiert

Bei der Recherche nach Robotikaktien wird es helfen, zu verstehen, dass es vier verschiedene Gruppen gibt.

Unternehmen, die den Kern der Automatisierungs- und Robotertechnologie bilden. Unternehmen, die Technologien und Komponenten herstellen, die mit oder in der Robotik eine Rolle spielen. Industrielle Softwareunternehmen, die integraler Bestandteil der Smart Automation Revolution sind und das Segment mit den höchsten Wachstumsraten bilden. Unternehmen, die Robotik und intelligente Automatisierung einsetzen, um ihr Produktangebot für bestehende Kunden zu erweitern. Das ist eine faszinierende Gruppe, die unter dem Radar vieler Investoren fliegt.

Lass uns einen detaillierteren Blick auf jede der vier Gruppen werfen und einige spezifische Aktien in diese Diskussion einbeziehen.

1. Kernautomatisierung und -robotik

Worin besteht der Unterschied zwischen einem Roboter und einer Werkautomatisierungsanlage? Das IFR verwendet die Definition der International Organization for Standardization (ISO), um zu erklären, dass ein Roboter „ein automatisch gesteuerter, umprogrammierbarer, multifunktionaler Manipulator ist, programmierbar in drei oder mehr Achsen, der in der industriellen Automatisierung fixiert oder mobil eingesetzt werden kann“.

Die Roboterdefinition macht ziemlich deutlich, dass die Robotik eigentlich eine Teilmenge der Werkautomatisierung ist. Als Referenz ist die Automatisierung in der Regel in zwei Hauptmärkten prominent. Der eine ist die Werkautomatisierung (denk an eine Abfüllanlage oder an eine Montagelinie von Robotern, die ein Auto zusammenbauen), der andere ist die Prozessautomatisierung, d. h. die automatisierte Verarbeitung von Rohstoffen (denk an die Öl- und Gasraffination oder Chemikalienverarbeitung).

Unternehmen wie Fanuc, ABB, Yaskawa und Kuka, die sagen, sie seien Robotikunternehmen, sind also auch Unternehmen der Werkautomatisierung. Wie du unten sehen kannst, ist ABB das einzige Unternehmen, das in allen drei Märkten ein wichtiger Akteur ist, aber Siemens ist ebenfalls ein wichtiger Akteur in der Werk- und Prozessautomatisierung. Das japanische Unternehmen Fanuc sowie Kuka (ein deutsches Unternehmen, das inzwischen mehrheitlich im Besitz der chinesischen Midea ist) sind ebenfalls in den Bereichen Robotik und Werkautomatisierung tätig.

Unternehmen Robotik Werkautomatisierung Prozessautomatisierung Fanuc (WKN:863731) hoch* Ja — ABB (WKN:919730) hoch hoch hoch Yaskawa (WKN:857658) hoch gering — Kuka (WKN:620440) hoch ja — Siemens (WKN:723610) — hoch hoch Schneider Electric (WKN:860180) — Ja Ja Rockwell Automation (WKN:903978) — Ja gering Mitsubishi Electric (WKN:856532) — Ja — Emerson Electric (WKN:850981) — gering hoch Honeywell International (WKN:870153) — — hoch

DATENQUELLE: UBS RESEARCH. *HOCH BEDEUTET, DASS MINDESTENS 10 % DES MARKTES KONTROLLIERT WERDEN. GERING BEDEUTET, DASS DAS UNTERNEHMEN 2 % ODER WENIGER DES MARKTES KONTROLLIERT. JA ZEIGT AN, DASS DER MARKTANTEIL ZWISCHEN 2 UND 10 % LIEGT.

Wie bereits erwähnt, sind die USA ein kleinerer Markt für Robotik als Asien und sogar Europa. Daher ist es nicht überraschend, dass viele führende Robotik- und Werkautomatisierungsunternehmen, die auf den US-Märkten gehandelt werden, europäische (Kuka, ABB, Siemens und Schneider) und japanische (Yaskawa, Fanuc und Mitsubishi) Unternehmen sind. Die einzigen bedeutenden US-amerikanischen Unternehmen für Werkautomatisierung sind Rockwell und Emerson Electric. Emerson versuchte 2018, einen US-Automatisierungschampion zu schaffen, indem das Unternehmen ein Übernahmeangebot für Rockwell abgab, das aber letztlich scheiterte.

Achte auf die Zyklizität in all diesen Bereichen. Es ist vernünftig, von der Robotikbranche ein schnelleres Wachstum zu erwarten, aber die Werkautomatisierung wird im Allgemeinen konjunkturbedingt schwanken. Die Investitionen in die Prozessautomatisierung werden zudem von der Entwicklung der Rohstoffpreise beeinflusst.

ABB ist ein interessantes Unternehmen, aber es steht noch ein erheblicher Restrukturierungsaufwand bevor. Siemens ist eine attraktive Investition, die tendenziell eine gesunde Dividende zahlt, aber die Bemühungen in der industriellen Automatisierung machen nur einen Teil eines viel größeren und diversifizierten Unternehmens aus. Rockwell ist wahrscheinlich der beste Weg für US-Investoren, um langfristig ein direktes Engagement in der industriellen Automatisierung zu erhalten. Wie das Übernahmeangebot von Emerson Electric zeigt, ist Rockwell ein strategisch attraktives Unternehmen für andere, die sich mit dem US-amerikanischen Markt für Industrieautomation befassen wollen.

2. Aktien im Bereich der Robotertechnologie

Bisher haben wir über sehr große Unternehmen gesprochen, die an der Entwicklung von Komplettlösungen für den Robotik- und Automatisierungsmarkt arbeiten. Aber was ist mit einigen der kleineren Unternehmen, die sich auf nur ein Segment spezialisiert haben? Diese Unternehmen konzentrieren sich auf die Verbesserung bestimmter Aspekte der Robotik und industriellen Automatisierung durch die Entwicklung und Vermarktung von Dingen wie Bildverarbeitungssystemen, digitalen Sensoren, Bewegungssensoren und Videokompression. Wenn Roboter die menschliche Aktivität im Herstellungsprozess ersetzen sollen, müssen sich die Maschinen eher wie Menschen verhalten. Dazu gehört auch, dass man Bilder besser sehen und einschätzen kann, um automatisierte Prozesse zu beobachten und zu steuern.

Unternehmen Produkte Teledyne Technologies (WKN:926932) Digitale Bildgebung und Sensoren Cognex (WKN:878090) Bildverarbeitungssysteme Flir Systems (WKN:917029) Bild- und Detektionssysteme IPG Photonics (WKN:602224) Industrielaser Novanta (WKN:A2AJW7) Laser, Bildverarbeitung, Motion-Control-Sensoren Ambarella (WKN:A1J58B) Videokompression, Halbleiter für die Computer-Vision

DATENQUELLE: AUTORENRECHERCHE

Die Bildverarbeitungssysteme von Cognex sind ein gutes Beispiel für diesen Sektor. Der größte Kunde ist Apple und die größten Endmärkte sind die Automobil- und Konsumelektronik. So helfen die Lösungen beispielsweise bei der Führung und Überwachung von Robotern in einer Automobilproduktionslinie und sie helfen Smartphone-Herstellern, die Herstellung von Display-Panels präzise auszurichten. Das Management von Cognex ist überzeugt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im Bereich der Werksautomatisierung langfristig um 20 % pro Jahr steigern kann. Aber es werden nicht jedes Jahr 20 % sein, denn die Endmärkte können im Jahresvergleich Höhen und Tiefen haben.

Neben den Endmärkten für die Werksautomatisierung verfügt Cognex mit seinen Bildverarbeitungssystemen für E-Fulfillment-Lager über einen schnell wachsenden Logistik-Endmarkt. Der E-Commerce-Umsatz wächst in den USA weiterhin mit einer Wachstumsrate von etwa 10 % und es besteht die Notwendigkeit, die Lagerfläche zu erweitern, um die Nachfrage nach E-Commerce-Lieferungen zu decken. Es ist ein spannender Endmarkt und Cognex geht davon aus, seinen Logistikumsatz hier kurzfristig um 50 % pro Jahr steigern zu können.

Die Notwendigkeit besserer visueller Erkennung ist ein Nebenprodukt des Wachstums in der Automatisierung. Ebenso bedeutet die zunehmende Akzeptanz von intelligenten Sensoren und Aktoren zur Verbesserung von Fertigungsprozessen, dass mehr Daten erfasst und analysiert werden müssen. Dieser Zyklus von Produktivitätsanforderungen und daraus resultierenden Fortschritten wird den Unternehmen in diesem Sektor helfen, weiterhin zu profitieren.

3. Industrielle Software-Unternehmen und IIoT

Bevor wir zum nächsten Punkt übergehen, kann es helfen, etwas mehr darüber zu erfahren, was das industrielle Internet der Dinge (IIot) ist und was es mit diesem Sektor zu tun hat. Das IIoT ist einfach der Prozess, bei dem webfähige Sensoren verwendet werden, um Daten und Informationen zu erzeugen, die wiederum Unternehmen dabei helfen, physische Anlagen besser zu verwalten. Ein Beispiel könnte der Einsatz von Sensoren an einer Gasturbine sein, um vorherzusagen, wann sie gewartet werden muss.

Die wachsende Marktdurchdringung mit IIoT-Softwaretools und die Digitalisierung verändern die Art und Weise, wie produzierende Unternehmen ihre Geräte verwalten, und das ist damit der wohl spannendste Wachstumsbereich unter den vier Sektoren. Das ist natürlich für die Robotik von großer Bedeutung, denn mit zunehmender Automatisierung der Prozesse können immer mehr Daten erfasst und genutzt werden.

Damit sind die Hersteller noch mehr daran interessiert, die Produktion zu robotisieren, denn IIoT- und industrielle Softwareanwendungen steigern den Wert einer Investition in Roboter und Automatisierung. Kurz gesagt, die Fertigung ist wahrscheinlich der beste Weg, um als Investor von der IIoT-Revolution zu profitieren.

Tatsächlich verfügen alle führenden Automatisierungsunternehmen über eigene industrielle Softwarelösungen oder Partnerschaften mit anderen führenden Unternehmen. So dominieren Siemens und Rockwell Automation den Markt für speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und Siemens verfügt über eine eigene Product Lifecycle Management (PLM)-Software, während ABB mit Dassault Systemes (WKN:901295) und Rockwell mit PTC (WKN:A1H9GN) zusammenarbeitet. (PLM ist eine Software, mit der Produkte und materielle Vermögenswerte entworfen und parallel zur Verwendung verwaltet werden.)

Softwareunternehmen wie PTC, Dassault und ANSYS (WKN:901492) bieten Lösungen an, die helfen, Automatisierungsanlagen besser zu verwalten, einschließlich der aufregenden Welt der sogenannten digitalen Zwillinge. Dabei wird ein physischer Vermögenswert digital repliziert und dann werden verschiedene Simulationen durchgeführt, um Vergleichsinformationen zu generieren, die analysiert und verwendet werden, um die physische Anlage besser zu betreiben.

Auf die eine oder andere Weise haben all diese Softwareunternehmen eine symbiotische Beziehung zur Robotik, und das oft zum gegenseitigen Nutzen. Die Zunahme von Softwareanwendungen und die Einführung von IIoT werden Investitionen in Automatisierung und Robotik kostengünstiger machen und Unternehmen, die mehr Roboter kaufen, werden mehr Softwareentwicklung fördern.

Neben PLM unterstützen andere Softwarelösungsanbieter wie Aspen Technology (WKN:893189) Unternehmen bei der Optimierung der Anlagenperformance. Ein Beispiel ist die Notwendigkeit, die Ausfallzeiten von Maschinen in einer Industrie wie Zellstoff und Papier zu reduzieren. Die Software von Aspen unterstützt Zellstoff- und Papierunternehmen bei der Überwachung der Leistung von Motoren und Antrieben im Herstellungsprozess. Da die Investitionen in intelligente Automatisierung zunehmen, werden Unternehmen wie Aspen in Zukunft mehr Wachstumschancen sehen.

4. Robotikaktien unter dem Radar

Es gibt eine wachsende Zahl von Unternehmen, die intelligente Automatisierung und Robotik einsetzen, um neue Lösungen für Kunden zu verbessern oder zu entwickeln. Als Investor wirst du wahrscheinlich von Unternehmen wie dem Hausgerätehersteller iRobot (WKN:A0F5CC) oder auch Intuitive Surgical (WKN:888024) und seinem bahnbrechenden Da-Vinci-Roboterchirurgiesystem gehört haben. Das Wachstum von Intuitive war so beeindruckend, dass das Medizintechnikunternehmen Medtronic (WKN:A14M2J) auf dem Markt Fuß fassen konnte und beabsichtigt, direkt mit Intuitive zu konkurrieren.

Auch sogenannte Old-Economy-Aktien wie der Landmaschinenhersteller Deere (WKN:850866) profitieren von der starken Akzeptanz von IoT-fähigen Präzisionslösungen für die Landwirtschaft. Mit den bordeigenen Telematik-, Computer- und Hardwarelösungen von Deere können Anbaubetriebe ihre Anlagen besser steuern, indem sie digitale Unterstützung bei der Führung und Steuerung von Geräten erhalten. Inzwischen verkauft Deere sogar Roboterrasenmäher.

Oceaneering International (WKN:865291) stellt automatisierte Führungsfahrzeuge her, die in so unterschiedlichen Branchen wie der Materialförderung, der Unterwassertechnik in der Offshore-Energie (Windkraft, Öl und Gas) und Fahrzeugen im Weltraum eingesetzt werden. AeroVironment (WKN:A0MJX7) stellt unbemannte Flugsysteme und Drohnen für die Verteidigungs- und Satellitenindustrie her. Brooks Automation (WKN:257275) stellt Robotik- und Handhabungslösungen für die Life-Sciences- und Halbleiterindustrie her.

Ein weiterer Bereich, in dem Roboter einen erheblichen Mehrwert schaffen, ist die Lagerautomatisierung – eine wachstumsstarke Branche angesichts der enormen Expansion des E-Commerce und des erhöhten Bedarfs an E-Fulfillment. Honeywells Übernahme des Materialtransportunternehmens Intelligrated war ein großer Erfolg und wie bereits erwähnt glaubt Cognex, dass es in naher Zukunft seinen Logistik-Umsatz um 50 % steigern kann.

Honeywells Intelligrated ist ein Lösungsanbieter (Materialtransport, Sorter und Förderer) für Amazon.com (WKN:906866), und die wachsenden Investitionen des Onlineriesen in die Lagerautomatisierung erstrecken sich auch auf Investitionen von Amazon in die Robotik mit dem Kauf eines Robotertechnologieunternehmens – Kiva Systems (jetzt Amazon Robotics genannt) – für 775 Mio. US-Dollar im Jahr 2012, um seine Technologie im eigenen Haus zu nutzen. Darüber hinaus kaufte Amazon 2019 Canvas Technology, ein Start-up-Unternehmen im Bereich Robotik, das autonome Wagen für Lagerhäuser baut.

Zwei weitere Aktien, die von der Automatisierung im Lager profitieren, sind die deutsche KION Group (WKN:KGX888), ein Hersteller von Gabelstaplern und Lagereinrichtungen und Eigentümer des mit Intelligrated konkurrierenden Lagerroboterunternehmens Dematic. Ein weiteres interessantes Unternehmen der Branche ist Zebra Technologies (WKN:882578). Das Unternehmen stellt mobile Computer, Scanner und Barcode-Drucker her, die benötigt werden, um Unternehmen zu unterstützen, die in die Roboterautomatisierung in der Logistik investieren. Obwohl Roboter wiederkehrende Aufgaben übernehmen, wird es dennoch notwendig sein, dass Menschen in intelligenten Automatisierungszentren mit Robotern zusammenarbeiten.

Eine weitere Möglichkeit, in den Sektor zu investieren, besteht über einen Robotik-ETF oder einen börsengehandelten Fonds wie beispielsweise den ROBO Global Robotics and Automation ETF (WKN:A12GJD). Der Robotik-ETF wird tendenziell die meisten, wenn nicht sogar alle der hier besprochenen Aktien der Robotik-Automatisierung besitzen und er ist ein guter Weg, um ein Engagement in der Branche zu erlangen, wenn du ein Investor bist, der nicht alle Aktien selbst auswählen will.

Eine langfristige Investitionsmöglichkeit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die strukturellen Treiber der Robotikunternehmen sehr stark sind. Eine Kombination aus steigenden Arbeitskosten in den Schwellenländern, der zunehmenden Einführung von IIoT in der Fertigung und einem relativ niedrigen Niveau der in China eingesetzten Zahl an Robotern deutet auf eine bedeutende Wachstumsbasis für Unternehmen hin, die in den Schwellenländern tätig sind.

In den entwickelten Märkten wird die Notwendigkeit, die Produktivität zu verbessern, insbesondere angesichts der Verlangsamung des BIP-Wachstums, die Investitionen in Robotik und Automatisierung ankurbeln. Darüber hinaus wird die Möglichkeit, die Vorteile der IIoT-Revolution voll auszuschöpfen, auch die Investitionen in Automation attraktiver machen.

Allerdings müssen die Investoren der Branche in der Lage sein, die Höhen und Tiefen des Konjunkturzyklus zu überstehen, zumal die Investitionen die Bemühungen um Expansion widerspiegeln und nicht nur die Erhaltung des bestehenden Geschäfts. Die Anleger sollten sich daran erinnern, dass zwei Branchen – Automobil und Elektronik/Elektrik – immer noch die unmittelbaren Aussichten für die Branche dominieren.

Das zugrunde liegende weltweite Wachstum, das die Branche beeinflusst, macht sie zu einem interessanten Bereich für den langfristigen Investor.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Ambarella, Apple, Cognex, Intuitive Surgical, IPG Photonics und iRobot. The Motley Fool hat folgende Optionen: Short Januar 2020 $155 Calls auf Apple, Long Januar 2020 $150 Calls auf Apple, Short Januar 2020 $155 Calls auf Apple und Long Januar 2020 $150 Calls auf Apple. The Motley Fool empfiehlt AeroVironment, Dassault Systemes, Fanuc, Oceaneering International und Zebra Technologies.

