Wie man die Macht der Worte hervorragend für seine Gesundheit nutzen kann (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Worte können in uns große Gefühle auslösenwie Leidenschaft, Hoffnung oder Lebensfreude, aber auch Angst,Misstrauen oder Verzweiflung. Und die Macht der Worte können wir auchfür unsere Gesundheit nutzen. Ob und wie das geht, hat Max Zimmermannfür uns in Erfahrung gebracht:Sprecher: Wie Menschen mit einer Krankheit über sie reden,beeinflusst ihr Wohlbefinden ganz erheblich, sagt uns ChefredakteurinAnne-Bärbel Köhle vom Apothekenmagazin Diabetes Ratgeber. Und erklärtuns, warum Worte für uns eine so große Bedeutung haben:O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 23 Sekunden"Das ist ganz einfach: Mit Worten transportieren wir versteckteund offene Botschaften ganz oft, ohne dass uns das selbst bewusstist. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ihnen ist wasschiefgegangen. Da können Sie zu sich selbst sagen: 'Ich hab'versagt', was schon sehr selbstbestrafend ist, oder Sie können sagen:'Ich hab' einen Fehler gemacht'. Und damit sagen Sie im Grunde: 'Ichkann es auch wieder besser machen'."Sprecher: Warum spielt neben der Wortwahl auch die Körperspracheso eine zentrale Rolle?O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 21 Sekunden"Wir wissen ja aus vielen Studien und vielen Erkenntnissen, dassKörper und Seele ganz eng miteinander verbunden sind. Wenn man zumBeispiel seine Mimik, seine Gestik und seine Haltung ändert, ändertman automatisch auch seine Gefühle. Wenn man aufrecht dasteht, miteinem Lächeln fühlt man sich einfach anders, nämlich selbstbewusster,und das wirkt auch auf andere und strahlt nach innen ab."Sprecher: Nun hört man immer wieder, dass die richtigen Begriffein allen Bereichen des Lebens helfen sollen. Wie wichtig ist dieWortwahl zum Beispiel bei Krankheiten?O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 18 Sekunden"Ich finde, die ist sogar ganz besonders wichtig, denn sie legtfest, wie wir uns mit unserer Krankheit fühlen. Nehmen Sie zumBeispiel Diabetes. Sie können unter Diabetes leiden oder Sie könnenmit Diabetes leben. Wenn Sie mit Diabetes 'leben', sind Sie natürlichviel stärker, als wenn Sie darunter 'leiden'."Abmoderationsvorschlag:Man sollte also häufiger ganz bewusst innehalten und sichklarmachen, was für Begriffe man wählt und sich dann fragen, welchesGefühl dieses Wort in einem und bei anderen auslöst, rät der DiabetesRatgeber.