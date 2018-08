Wie man mit dem Investieren anfängt, wenn man nichts über die Börse weiß

Investieren kann ein guter Weg sein, um dein Geld zu vermehren, aber es birgt auch Risiken. Die Angst, Geld zu verlieren, schreckt viele angehende Investoren ab, aber das muss nicht sein. Obwohl es stimmt, dass ein aktiver Trader viele Kenntnisse und Praxis benötigt, um erfolgreich zu sein, kannst du eine einfache Buy-and-Hold-Strategie verfolgen, ohne viel über die Börse zu wissen. Hier sind ein paar Tipps, die dir helfen, den richtigen Einstieg zu finden.

Einfach anfangen

Eine gute Faustregel ist, niemals Geld zu investieren, das man sich nicht leisten kann, zu verlieren. Wenn du diese Regel brichst und dann Schiffbruch erleidest, dann könntest du am Ende des Monats Problemen haben, deine Rechnungen zu bezahlen.

Finde heraus, wie viel Geld du für deine Lebenshaltungskosten benötigst und lege es jeden Monat beiseite. Dann kannst du so viel du willst, von dem, was übrig bleibt, investieren.

Es liegt an dir zu entscheiden, wie viel Geld du bereit bist zu riskieren, aber wenn du Angst hast Geld zu verlieren, ist es am besten, mit einer relativ kleinen Summe zu beginnen, bis du dich damit wohler fühlst. Du könntest mit einer Kapitalanlage beginnen oder jeden Monat einen bestimmten Betrag auf dein Anlagekonto einzahlen. Während dein Geld wächst und du erfahrener wirst, könntest du nach und nach mehr Geld generieren und neue Aktien kaufen, um deine Investitionen zu diversifizieren. Das gibt dir eine größere Chance auf Erfolg.

Wie entscheidest du also, wofür du dein hart verdientes Geld einsetzt? Hier sind einige der Grundlagen.

Kaufe, was du kennst

Jeder träumt davon, in das nächste große Ding zu investieren und ein Vermögen zu machen, aber diese Möglichkeiten sind nie leicht zu erkennen. Für Anfänger ist es besser, bei den großen, bekannten Unternehmen zu bleiben, von denen man weiß, dass sie eine lange und schöne Zukunft vor sich haben. Früh in Start-ups zu investieren, kann eine Goldmine sein, aber meistens wirst du dein Geld verlieren, wenn sie gleich wieder untergehen.

Warren Buffett rät, bei Unternehmen innerhalb des „Kompetenzkreises“ zu bleiben – also bei Unternehmen, die man versteht. Wenn du nicht viel über fortschrittliche Technologien weiß, solltest du wahrscheinlich nicht deine Zeit damit verschwenden, in künstliche Intelligenz zu investieren, denn du wirst Schwierigkeiten haben, das langfristige Wachstumspotenzial dieser Unternehmen einzuschätzen. Andererseits, wenn du selbst in der technischen Industrie arbeitest, könnte dies eine großartige Möglichkeit sein, um dein Geld zu investieren, weil es einfacher für dich sein wird, die guten Möglichkeiten zu erkennen.

Schau dir auch die Produkte und Dienstleistungen an, die du am häufigsten verwendest und die am beliebtesten zu sein scheinen. Benutze dies als Anhaltspunkt. Dann untersuche die Unternehmen weiter und finde heraus, welche den besten Wert und die größten langfristigen Wachstumsaussichten bieten.

Eine weitere solide Option für Einsteiger sind Indexfonds. Dies sind Investmentfonds oder börsengehandelte Fonds, die einen bestimmten Index verfolgen – zum Beispiel den S&P 500. Diese Fonds investieren in alle Komponenten dieses Index, um seine Performance zu replizieren. Sie tragen in der Regel niedrige Gebühren und liefern zuverlässige Renditen.

Wähle den richtigen Broker

Sobald du dich entschieden haben, in was du investieren möchtest, musst du entscheiden, wo du das tun möchtest. Es gibt Dutzende von Brokern zur Auswahl, aber nicht alle von ihnen sind für Anfänger geeignet. Viele verlangen, dass man ein Mindestguthaben von mehr als 2.500 US-Dollar einbringt. Wenn du nur ein paar hundert US-Dollar zum Investieren hast, wird das für dich nicht funktionieren.

Konzentriere dich nur auf die Suche nach einem Broker mit einem niedrigen oder keinem Mindestguthaben, damit du klein anfangen könntest. Es ist auch eine gute Idee, die Gebühren bei verschiedenen Depotanbietern zu vergleichen und zu sehen, welcher dir das beste Angebot macht. Transaktionsgebühren, Depotgebühren und Kostenquoten sind einige der häufigsten Gebühren. Wenn dein Konto professionell geführt wird, könnten dich auch Beratungsgebühren erwarten. Du solltest dir auch anschauen, welche Hilfestellungen geboten werden, um Anfängern zu helfen. Wenn du dein Portfolio ernsthaft erweitern möchtest, können diese Tools von unschätzbarem Wert sein.

Rebalanciere dein Portfolio von Zeit zu Zeit

Viele halten es für eine gute Idee, ihre Aktien ständig im Blick zu haben, aber das ist nicht immer der Fall. Selbst die besten Unternehmen haben manchmal ein schlechtes Quartal, und das kann einige Investoren dazu bringen, emotionale Entscheidungen zu treffen, die sie Geld kosten. Alle Aktien haben ihre Höhen und Tiefen und es ist wichtig, ihren Wert nicht nur anhand der Performance in den letzten Wochen oder Monaten zu beurteilen.

Du bist in der Regel besser dran, deine Investitionen über Jahre oder Jahrzehnte zu halten, auch wenn der Wert zwischendurch nachlässt. Laut einer Studie von S&P Dow Jones Indices schlagen satte 90 % der aktiven Händler ihre Indices nicht. Die Anleger, die Aktien kaufen und sie jahrelang halten, erzielen tendenziell viel höhere Renditen als die Händler, die viele Male im Jahr kaufen und verkaufen.

Die meisten Anleger sollten ihre Portfolios ein- bis zweimal pro Jahr rebalancieren. Das bedeutet, einige Anlagen selektiv zu kaufen und zu verkaufen, um die gewünschte Zuteilung deiner Mittel zu erhalten. Nehmen wir an, dein Portfolio besteht zu Beginn aus 50 % Aktien und 50 % Wertpapieren. Wenn sich die Aktien gut entwickeln, kann ihr Wert nach einem Jahr plötzlich 60 % deines Gesamtportfolios ausmachen.

Wenn du das ursprüngliche Verhältnis beibehalten möchtest, musst du etwas von deinem Geld aus Aktien herausnehmen und sie in Wertpapiere investieren. Das Rebalancing ist auch ein guter Zeitpunkt, um zu sehen, wie sich deine Aktien entwickeln und zu entscheiden, welche du behalten möchtest, welche du verkaufen möchtest und in was du sonst noch investieren möchtest. Durch die Begrenzung der Häufigkeit, mit der du dein Portfolio neu ausbalancierst, sparst du dir auch Transaktionsgebühren.

Immer weiter lernen

Alle diese Tipps können dir helfen, mit dem Investieren zu beginnen, aber wenn es dein Ziel ist, eines Tages ein großes und vielfältiges Portfolio zu verwalten, gibt es keinen Ersatz für konstantes Lernen. Mach dich mit den verschiedenen Arten von Investmentfonds und Anlagestrategien vertraut und lerne, deine Risikobereitschaft einzuschätzen. Habe keine Angst, um Hilfe zu bitten, wenn du etwas nicht verstehst. Je mehr du über das Investitieren lernst, desto besser sind deine Erfolgsaussichten.

Dieser Artikel wurde von Kailey Fralick auf Englisch verfasst und wurde am 28.08.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.