Wie man die Inflation überlebt: 3 erfolgreiche Investoren melden sich zu Wort

Wenn du in letzter Zeit auf die Märkte und Finanznachrichten geachtet hast, besteht die Möglichkeit, dass du dich ein wenig verängstigt fühlst. „Inflation“ scheint das Wort des Tages zu sein, und die abnehmende Kaufkraft des US-Dollars scheint keine weit entfernte Bedrohung oder Hypothese zu sein. Wie Berkshire Hathaway-CEO Warren Buffett auf der letzten Aktionärsversammlung erklärte: „Wir sehen eine erhebliche Inflation. Wir erhöhen die Preise. Die Leute erhöhen die Preise für uns, und das wird akzeptiert.“

Erheblicher Inflationsdruck ist da, und du hast vielleicht schon gesehen, wie die Preise für eine Vielzahl von Waren gestiegen sind. Was als Nächstes kommt, ist weniger klar, also haben wir ein Komitee aus drei The Motley Fool-Mitarbeitern zusammengestellt und sie gebeten, etwas über die Situation und ihre Herangehensweise zu schreiben.

Beachte die klassischen sicheren Häfen, aber bleibe flexibel

Keith Noonan: Eine schnelle Inflation ist eine beunruhigende Aussicht. Wenn du hart gearbeitet hast, um Geld zu sparen, trifft dich die Bedrohung, dass deine Kaufkraft schnell abnimmt, wahrscheinlich wie ein Tritt in den Magen. Angesichts dieser Bedrohung gibt es einen natürlichen Impuls, in sichere Anlagen zu investieren – und zwar so schnell wie möglich. Gleichzeitig ist es wichtig, die aktuelle Situation zu überblicken und nicht davon auszugehen, dass bisher erfolgreiche Strategien auch dieses Mal verlässlich sein werden.

Die US-Notenbank und andere Zentralbanken auf der ganzen Welt haben eine Rekordmenge an neuem Geld gedruckt, um den wirtschaftlichen Druck, der durch die Coronavirus-Pandemie entstanden ist, zu mildern. Jetzt beginnen viele Volkswirtschaften, sich wieder zu öffnen. Das führt zu einem erhöhten Geldumlauf, aber auch Lieferkettenprobleme und andere fiskalpolitische Initiativen sind im Spiel. Die Kombination dieser Dynamiken führt zu Preiserhöhungen bei Rohstoffen, in der Produktion und sogar in Teilen der Dienstleistungsbranche. Das Charting von Aktien und Preisen ist im Moment eine chaotische Angelegenheit, um es gelinde auszudrücken.

Inflation ist Inflation, aber die Faktoren dahinter sind zu diesem Zeitpunkt einzigartig und es gibt eine unglaubliche Bandbreite an Variablen, die Investoren berücksichtigen müssen. Es mag sich an dieser Stelle wiederholen und abgedroschen klingen, aber es ist immer noch plausibel zu sagen, dass wir eine noch nie dagewesene Situation durchleben.

Hochwertige Aktien, Edelmetalle wie Gold und Silber und Immobilien sind traditionell ein guter Schutz gegen Inflationsdruck. Jede dieser Kategorien hat ihre eigenen Vorteile und Risikofaktoren und Investoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass es keine todsichere Antwort auf die Inflationsfrage gibt, wenn so viel Unsicherheit am Horizont liegt. Während der Immobilienmarkt bereits überhitzt ist und einige Analysten begründete Sorgen um eine mögliche Immobilienblase geäußert haben, ist der Kauf von Immobilien derzeit das, was ich am ehesten in Betracht ziehe.

Eine bedeutende Inflation scheint stattzufinden und könnte sich noch verschlimmern, aber ich muss auch gestehen, dass ich im Moment einen erheblichen Teil meiner Positionen in Cash halte. Ich gehe davon aus, dass sich dies bis zum Ende des Jahres ändern wird, aber bis dahin warte ich lieber auf weitere Informationen, in der Hoffnung, dass diese mehr Klarheit über den besten Weg nach vorne bringen.

Das Inflationsrisiko ist nicht unbedingt global

James Brumley: Eine Sache, die US-Investoren bedenken sollten, ist, dass die Inflation, über die sie sich Sorgen machen, ein Verlust der Kaufkraft des US-Dollars ist. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Währungen anderer Länder diesem Beispiel folgen und ihre konsumgetriebenen Volkswirtschaften dadurch gestört werden.

Kein Land ist wirtschaftlich komplett abgeschottet. Aber nicht einmal die größten Handelsabhängigkeiten der Welt sind so groß, wie du vielleicht denkst. Chinas bester Überseemarkt sind die USA, aber wir kaufen trotzdem nur zwischen 15 % und 20 % seiner gesamten Exporte. Andere Länder und Regionen kaufen deutlich weniger.

Ich will damit sagen, wenn du Angst hast, dass sich eine Inflation im Inland zusammenbraut, dann hilft es, international zu investieren, um dieses Risiko auszugleichen. Etwas wie der Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (WKN:VEU-EU) könnte passen. Und wenn dir das nicht esoterisch genug ist, dann denke über Länder nach, die vom US-Dollar unabhängig sind, oder Regionen, die so stark wachsen, dass ein schwacher US-Dollar kein Problem darstellt. Damit rücken börsengehandelte Fonds wie der iShares MSCI Frontier 100 ETF (WKN:A1J4XS) oder der SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (WKN:A1JJTF) in den Fokus.

Diese Fonds können dich nicht komplett vor den inflationären Kräften, die sich innerhalb der USA manifestieren, schützen, um es klar zu sagen. Aber sie können sicherlich einen plausiblen Schutz davor bieten.

Einen kühlen Kopf bewahren

David Butler: Inflation ist nichts Neues. Sie passiert im Laufe der Zeit, wenn die Geldmenge zunimmt. Ja, Hyperinflation ist SCHLECHT, aber soweit sind wir noch nicht. Wo du wirklich verlierst, ist, wenn dein Wohlstand überwiegend in Bargeld ist. Der schwindende Wert des US-Dollars schadet deiner Kaufkraft.

Auf die eine oder andere Weise haben wir bereits einige Auswirkungen der massiven staatlichen Ausgaben und der niedrigen Zinsen gesehen. Die Börse notiert auf einem Allzeithoch, mit enormen Aufschlägen auf eine Reihe von Aktien, die sich am besten entwickeln. Der Häusermarkt ist total überhitzt, mit einem Anstieg der Hauswerte um 12 % allein im Februar.

Es ist wahrscheinlich ein bisschen spät, um sich in super teure Wachstumsaktien zu wagen, die mit dem 80-fachen des Gewinns gehandelt werden. Es ist auch nicht die Zeit, um zu versuchen, teure Häuser zu kaufen. Die Preise sind bereits zu hoch. Sicher, es könnte noch weiter nach oben gehen, aber wenn die Fed gezwungen ist, sich bei den Zinsen zu bewegen, um die Inflation einzudämmen, haben diese Bereiche Verlustpotenzial.

Wenn du nach Aktien suchst, dann solltest du nach guten wertvollen Investitionen in Unternehmen suchen, die in ihren jeweiligen Branchen weiterhin gut laufen werden, unabhängig von der Inflation. Suche nach Unternehmen, die die Menschen brauchen, unabhängig vom Preis. Bankaktien bieten weiterhin einen besseren Wert als viele Industrien, und sie können technisch gesehen von Zinserhöhungen profitieren, da dies die Rendite der Kreditportfolios verbessern wird.

Ein weiterer Bereich, den ich mag, sind Chip-Zulieferer. Wir erleben eine nationale Knappheit an Chips. Das treibt den Wert des Angebots in die Höhe. Heutzutage brauchen Smartphones, Autos und Computer alle diese kleinen Metall- und Plastikteile. Die Hersteller haben keine große Wahl, ob sie sie kaufen oder nicht, unabhängig vom Preis. Das bedeutet, dass der Anstieg der Materialkosten für die Chiphersteller auf die Unternehmen umgelegt werden kann, die ihre Waren kaufen. Aus dem Stegreif sage ich, halte es einfach und kaufe NVIDIA (WKN:918422).

Vielleicht wäre eine weitere Option, die man in Betracht ziehen könnte, einige Gewinne mitzunehmen, um sie in inflationsfreundliche Bereiche umzuschichten. Ich weiß, das klingt ein bisschen widersprüchlich zu dem, was ich vorher über das Bargeld gesagt habe, aber der 42 %ige Lauf des S&P 500 in den letzten zwei Jahren ist mehr als genug, um die Inflation auszugleichen. Das gibt den Investoren die Freiheit, sich vorzubereiten und abzuwarten, was als nächstes kommt.

Außerhalb von Aktien können Rohstoffe von einer höheren Inflation profitieren, wenn die Preise steigen. Rohstoff-ETFs können dafür ein guter Weg sein. Sei nur vorsichtig und vermeide alles, was gehebelt ist.

Am Ende solltest du einfach daran denken, dass die Inflation nicht das Ende der Welt sein wird. Du musst nicht in Panik geraten und alles unter die Matratze legen.

