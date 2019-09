Wie man in IPO-Aktien investiert

Weitere Suchergebnisse zu "Okta":

Die Investition in eine beliebige Aktie kann eine aufregende Erfahrung sein, besonders für Anfänger. Du klickst auf „kaufen“ und schaust dir deinen Depotauszug an. Du bist fröhlich, wenn deine Aktien steigen, und enttäuscht, wenn sie fallen.

Wenn es um Investitionen in IPO-Aktien geht – oder um Unternehmen, die kürzlich ihren Börsengang vollzogen haben und zum ersten Mal an den Märkten gehandelt werden, kann das noch 1000mal aufregender sein! Das kann so umwerfend sein, dass es einem schwerfällt, oben und unten zu unterscheiden.

Denn neu auf den Markt gekommene Aktien können unglaublich volatil sein. Sie können sich an einem Tag um 10 % oder mehr nach oben und am nächsten Tag um denselben Betrag nach unten bewegen. Wir werden herausfinden, warum das der Fall ist – aber es kann eine erschütternde Erfahrung sein.

Im Jahr 2012 schrieb der Fool Eric Bleeker über eine Person, die ihm eine E-Mail schickte und ihm erklärte, dass sie ihre gesamten Lebensersparnisse investieren wolle – 40.000 US-Dollar, die ursprünglich für eine Anzahlung auf ein Haus vorgesehen waren –, und zwar beim Börsengang von Facebook im Mai 2012. Sein spontanes Urteil zu dieser Idee: „Das ist verrückt.“

Damit lag er nicht falsch. Die Investition der gesamten Lebensersparnisse in einen einzigen Börsengang ist weder rational noch intelligent. Aber zu dieser Zeit war Erics Artikel vorausschauend. Die Aktien von Facebook fielen bis September 2012 um 53 % und der Investor hatte die Hälfte seiner Lebensersparnisse verloren.

Eine moderne Tragödie, oder?

Die gute Sache an der Börse ist, dass du – bis du deine Anteile verkaufst – immer auf den nächsten Tag hoffen kannst. Und auch hier: In den nächsten sechs Jahren stiegen die Aktien um 1.130 %! Diese Investition – im September 2012 nur noch 19.000 US-Dollar wert – erreichte im Juli 2018 mehr als 230.000 US-Dollar. Vergiss die Anzahlung – dieser optimistische Investor konnte jetzt das ganze Haus bezahlen!

Eine moderne Erfolgsgeschichte, oder?

Hoffentlich hilft dir das, zu verstehen, dass auf die Frage, „wie“ man in IPO-Aktien investiert, „mit Vorsicht“ und „mit weit offenen Augen“ die besten Antworten sind.

Was ist ein IPO?

Der einfachste Weg, einen Börsengang zu verstehen, besteht darin, sich ein imaginäres Unternehmen auszudenken, das versucht, eine neue Maschine zu bauen. Tun wir so, als wäre diese neue Maschine ein Teleportationsgerät. Offensichtlich ist das eine sehr spannende Entwicklung.

Die Frau, die sich die Technologie für das Gerät ausgedacht hat, hat sie jahrelang in einem Universitätslabor getestet. Als sie schließlich dachte, dass sie das Gerät perfektioniert hätte, entschied sie, dass es an der Zeit war, es auf den Massenmarkt zu bringen. Aber der Weg zu diesem Ziel war lang und kurvenreich.

Grob gesagt verlief der Prozess so:

Sie sicherte sich ihre Patente, um das geistige Eigentum zu schützen.

Sie präsentierte ihre Idee vor vertrauenswürdigen Freunden mit Verbindungen zur Wirtschaft.

Durch diese Verbindungen fand sie die ersten Mitarbeiter für ihr Teleportationsunternehmen – einen neuen CEO, CFO und COO. Sie würde als Chief Technology Officer fungieren.

Das Unternehmen bekam einen offiziellen Namen: Star Trek Enterprise.

Dieses vierköpfige Team ging dann zu Risikokapitalfonds (VC) auf der ganzen Welt. Sie baten um Geld, um große Teleportationsgeräte herzustellen und zu testen. (Das ist ein teurer Prozess.) Als Gegenleistung für das Geld gaben sie diesen VCs das Eigentum an einem moderaten Prozentsatz von Star Trek Enterprise.

Im Laufe der Zeit wuchs Star Trek Enterprise. Das Unternehmen expandierte auf 100 Mitarbeiter und entwickelte sein erstes marktfähiges Teleportationsgerät. Während dieser Zeit gab es weitere Finanzierungsrunden, um über die Runden zu kommen, solange Star Trek Enterprise noch keinen einzigen Verkauf tätigen konnte.

Das erste Teleportationsgerät war ein großer Erfolg – es ermöglichte die sofortige Lieferung kleiner Pakete direkt zu dir nach Hause. Sie haben sich wie warme Semmeln verkauft.

Jetzt, da Star Trek Enterprise ein Riesenerfolg ist, bereitet es sich auf einen Börsengang vor. Das Unternehmen arbeitet mit einer Bank zusammen, um Aktien an der New York Stock Exchange unter dem Ticker BEAM anzubieten. Der Prozess kann sich hinziehen. Die Bank und das Unternehmen gehen oft auf eine „IPO-Roadshow“, um die bald verfügbare Aktie zu präsentieren. Nach Gesprächen mit potenziellen Investoren legen die Bank und Star Trek Enterprise eine Bewertung und die Anzahl der auszugebenden Aktien fest.

Und sie sind nicht auf die Notierung an der New York Stock Exchange beschränkt. Die Nasdaq ist eine andere beliebte Option in den USA. Wenn das Unternehmen sich dafür entscheidet, könnte es die Aktien auch im Ausland notieren, z. B. an der Shanghai oder der Hong Kong Stock Exchange oder – näher am Heimatort – an der Toronto Stock Exchange.

An dem Tag, an dem es mit dem Börsengang schließlich so weit ist, erscheint das Management in der Regel auf dem Parkett der Börse und klingelt bei der Eröffnung. Da die Roadshow die nötige Spannung aufgebaut hat, besteht meist eine starke Nachfrage nach Aktien, die sie innerhalb weniger Stunden in die Höhe treiben kann. Jeder mit einem Brokerage-Konto kann einen Anteil an BEAM kaufen und einen Teil davon besitzen. Aber normalerweise ist es besser, zu warten. Wir erklären dir im Folgenden, warum.

Warum gehen Unternehmen an die Börse?

Es gibt drei wichtige Gründe, warum sich Unternehmen für einen Börsengang entscheiden.

Der erste ist: Es ist eine Frage des Prestiges. Im Laufe der Jahrzehnte ist der Börsengang deines Unternehmens ein Signal an die Geschäftswelt, dass man es „geschafft“ hat. Er ist ein Ehrenabzeichen, das dem Gewinn eines Nobelpreises oder dem Halten der Abschlussrede bei deiner Diplomverleihung gleichkommt. Der zweite Grund ist, dass so diejenigen eine Belohnung erhalten, die dir früh geholfen haben. Die VC-Fonds, die Geld in Star Trek Enterprise gesteckt haben, waren nicht völlig uneigennützig. Sie wollen eine gute Rendite für ihre Investition. Das Problem ist, dass es sehr schwierig ist, einen Käufer zu finden und einen Kurs zu bestimmen, zu dem sie ihren Anteil verkaufen können, wenn ein Unternehmen in Privatbesitz ist. Wenn ein Unternehmen an die Börse geht, haben diese frühen Investoren die Chance, endlich Geld zu verdienen. Ihre anfängliche Investition in das Unternehmen wird in Aktien umgewandelt und diese Aktien können dann auf dem freien Markt verkauft werden. Der dritte Grund ist: Es ist einfach eine Frage der Finanzierung. Durch das Angebot von Aktien auf dem öffentlichen Markt erhalten Unternehmen Zugang zu sofortigem Kapital, ohne Schulden zu machen. Die privaten Märkte haben sich in den letzten 20 Jahren stark verändert – mit Tonnen von VC-Kapital, das privaten Unternehmen zur Verfügung steht. Das war in den vergangenen Jahren undenkbar.

Aber auch heute noch gibt es Unternehmen, die Zugang zu diesem Kapital benötigen, wie Tesla (WKN:A1CX3T), das Elektrofahrzeuge herstellt. Es kostet Dutzende von Milliarden US-Dollar, um Gigafactorys zu bauen und die Autos der Zukunft herzustellen. Ohne die Möglichkeit, Kapitalerhöhungen durchzuführen (bei denen ein Unternehmen neue Aktien ausgibt, nachdem es bereits an der Börse notiert ist), wären solche Unternehmen gezwungen, Schulden aufzunehmen.

Um Schulden zu vermeiden, beschließt das Unternehmen, bestehende Aktionäre zu verwässern – es bringt mehr Aktien für das gleiche zugrunde liegende Unternehmen auf den Markt, was bedeutet, dass jeder Einzelne weniger von ihm besitzt. Aber das ist oft die vorsichtigere Lösung, da die Aufnahme von vielen Schulden ein Unternehmen verwundbar machen und es zwingen kann, in Zukunft einen übergroßen Teil seines Geldes für Schuldzinsen auszugeben.

Warum sind IPO-Aktien so volatil?

Der verstorbene Benjamin Graham, bekannt als Vater des Value Investing, schrieb in den 1930er-Jahren im Schatten der Weltwirtschaftskrise über Aktien. Das war eine Zeit, als die meisten Amerikaner nichts von der Börse verstanden und glaubten, dass sie nichts anderes als eine manipulierte Spielmaschine sei, von der die Wall Street profitieren könne.

Graham dachte anders. Ja, ein riesiger Börsenkrach hat die Weltwirtschaftskrise ausgelöst. Und sicher, die täglichen Bewegungen an der Börse scheinen grundlos zu erfolgen. Aber der Schlüssel ist, die Zeitachse zu ändern, über die du dir solche Bewegungen ansiehst. Graham formulierte das so: Kurzfristig ist der Markt eine Abstimmung, aber auf lange Sicht ist er eine Waage.

Was bedeutet das genau? Kurzfristig hat die Bewegung einer Aktie viel mit unbeständigen Dingen wie der Einstellung der Anleger und der Popularität einer Aktie zu tun. Es steht eine begrenzte Anzahl von Aktien einer Gesellschaft zur Verfügung. Wenn jeder ein Stück von einem Unternehmen will, treibt die Nachfrage nach diesen Aktien den Kurs nach oben.

Das erklärt, warum IPO-Aktien an ihrem ersten Tag einbrechen oder an Wert gewinnen. Der Nachholbedarf, ein Stück eines Unternehmens zu besitzen, führt dazu, dass die Aktien durch die Decke gehen. Beyond Meat (WKN:A2N7XQ) ist das perfekte Beispiel. Das Unternehmen verfügt über 46 Mio. Aktien, bot aber im Rahmen des Börsengangs nur 9,6 Mio. an. Mit anderen Worten, nur 20 % waren für die Öffentlichkeit zugänglich. Das begrenzte Angebot und die große Nachfrage ließen die Aktie auf das Vierfache ansteigen, bevor das Unternehmen jemals einen Quartalsbericht veröffentlichte. Denk darüber nach: Es gab keine neuen Informationen für die Öffentlichkeit, die nicht im Prospekt enthalten waren (das wirklich lange Dokument, das das Unternehmen den Investoren vor dem Börsengang zur Verfügung stellte), doch die Aktien stiegen in etwas mehr als einem Monat um 300 %! So sieht eine Abstimmungsmaschine aus.

Aber mit der Zeit werden sich Angebot und Nachfrage ausgleichen. Jene Investoren, die sich dem veganen Wahnsinn verschreiben, werden zu etwas anderem übergehen – oder zu neuen vegan orientierten Unternehmen, die den Markt erreichen und so das Interesse an Beyond Meat ausschlachten. Das bedeutet nicht, dass die Aktien einbrechen werden, wenn das passiert. Stattdessen bedeutet es nur, dass die Aktien auf der Grundlage der Geschäftsergebnisse und nicht auf der Grundlage von FOMO („Fear of missing out“ oder Angst, etwas zu verpassen) gehandelt werden.

Kann ich Pre-IPO-Aktien kaufen oder muss ich bis zum ersten Handelstag warten?

Für Anleger wie dich und mich ist es in der Regel nicht möglich, Aktien zu ihrem Erstplatzierungspreis zu kaufen. Wenn ein Unternehmen an die Börse geht, arbeitet es mit Investmentbankern zusammen, um sich um die Details zu kümmern. Diese Bankiers kaufen alle diese Aktien. Manchmal werden Aktien den Topkunden der Bank zu einem günstigeren Kurs angeboten als dem, der der Öffentlichkeit angeboten wird. Da IPO-Aktien am ersten Tag oft einen riesigen Sprung im Wert erleben, verdienen diese Kunden schnelle und einfache Renditen – was sie loyaler hinsichtlich dieser Bank macht.

Eine Ausnahme von der Regel ist, wenn sich ein Unternehmen entscheidet, anstelle eines Börsengangs eine Direktnotierung durchzuführen. In solchen Fällen beschafft sich das Unternehmen keine Mittel, indem es die Aktien auf dem öffentlichen Markt zur Verfügung stellt. Stattdessen liefert es nur öffentliche Informationen über das Unternehmen und ermöglicht Insidern, die privat Aktien besitzen, ihren Anteil am öffentlichen Markt zu handeln. Wenn das passiert, wird der Preis, den du am ersten Tag des Handels erhalten kannst, vom Markt bestimmt – nicht von einer Investmentbank. Für weitere Informationen über Direktnotierungen lies bitte, wie Slack (WKN:A2PGZL) es gemacht hat.

Ein Überblick über die IPO-Landschaft

Wir beobachten einen Zustrom von hochwertigen IPOs. Dafür gibt es zwei Gründe.

Erstens befinden wir uns derzeit im zehnten Jahr der längsten Hausse in der Geschichte. Zwischen dem 9. März 2009 und dem 1. Juli 2019 hat der S&P 500 den Investoren erstaunliche 437 % eingebracht. Im Klartext bedeutet das, dass die Anleger von ihren Investitionen begeistert und bereit sind, weiterhin Spitzenpreise dafür zu zahlen.

Das ist wichtig, denn wenn ein Unternehmen an die Börse geht, will es so viel Geld wie möglich sammeln. Wenn es mitten in einem Bärenmarkt an die Öffentlichkeit geht – wenn sich jeder pessimistisch fühlt – wird es nicht so viel Geld für das bekommen, was es anbietet. Aber wenn ein Unternehmen jetzt in den öffentlichen Handel geht, gibt es ein Zeitfenster. Die Unternehmen haben aber keine Ahnung, wie lange dieses Fenster geöffnet sein wird, also beeilen sie sich.

Der zweite Grund dafür, warum die heutigen IPOs so hohe Bewertungen haben, liegt in einem Paradigmenwechsel bei der Finanzierung von Unternehmen in der Frühphase. Es gibt im Moment viel mehr VC-Geld, auf das man zurückgreifen kann. Laut Crunch Base hat sich das Gesamtvolumen der weltweit investierten VC-Dollar allein seit 2014 verdreifacht – auf mehr als 320 Mrd. US-Dollar im Jahr 2018.

Der Börsengang bringt ein höheres Maß an externer Kontrolle für das Unternehmen und erhöht den Druck auf die Führungskräfte, kurzfristig Renditen zu erzielen. Das ist ein großer Anreiz, länger privat zu bleiben. Warum an die Öffentlichkeit gehen, wenn man bereits das Geld hat, das man braucht?

Schließlich wollen diese frühen VC-Investoren eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, und der Börsengang ist der logische Weg. Da diese Unternehmen so viele Jahre lang wachsen mussten, während sie privat blieben, debütieren sie mit viel höheren Bewertungen auf dem Markt.

Welche Schlüsselkennzahlen sind bei einem Börsengang zu beachten?

Im Allgemeinen gibt es vier große Bereiche, die es zu untersuchen gilt, wenn man sich ein Unternehmen ansieht, das kurz vor dem Börsengang steht:

Welche Art von nachhaltigem Wettbewerbsvorteil hat das Unternehmen?

Was zeigt der Jahresabschluss der Gesellschaft?

Wer leitet das Unternehmen und wie?

Wie sieht die Bewertung aus?

Wir werden diese vier Punkte in dieser Reihenfolge behandeln und als Beispiel ein Unternehmen verwenden, das vor Kurzem an die Börse gegangen ist: PagerDuty.

Hat das Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil?

Die vielleicht wichtigste Messgröße bei jeder Investition ist der nachhaltige Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens. Ohne einen Wettbewerbsvorteil kann Geschäftserfolg ebenso ein Segen wie ein Fluch sein. Wenn die Konkurrenz sieht, dass du wirklich gut abschneidest, wird sie eine Kopie deines Produkts oder deiner Dienstleistung für weniger Geld herstellen und dein Geschäft stehlen.

Es gibt zwar keine harten und eindeutigen Regeln dafür, aber es gibt vier grundlegende Arten von Wettbewerbsvorteilen, die ein Unternehmen haben kann.

Netzwerkeffekte: Jeder weitere Nutzer eines Dienstes oder Produktes macht es für alle anderen Nutzer wertvoller. Hohe Wechselkosten: Obwohl die Nutzer die Möglichkeit haben, zu einem Wettbewerber zu wechseln, wäre das kostspielig – finanziell, logistisch und emotional. Kostengünstige Produktion: Wenn ein Unternehmen eine Dienstleistung/ein Produkt dauerhaft für weniger Geld als die Konkurrenz anbieten kann, wird es immer Geschäfte machen. Immaterielle Vermögenswerte: Dazu gehören Dinge wie Markenwert, Patente und Schutz durch die Regierung.

Was ist das Geschäft von PagerDuty? Es sammelt alle Signale (Daten), Apps und Server, die ein Unternehmen sendet, findet Bereiche, die sofort Aufmerksamkeit benötigen (beispielsweise, wenn eine Unternehmenswebsite ausgefallen ist), und benachrichtigt genau die Person, die zur Behebung des Problems benötigt wird. Das ist eine zu starke Vereinfachung, klar, aber es gibt dir eine grobe Vorstellung von dem Geschäftsmodell.

PagerDuty profitiert von zwei zentralen Vorteilen. Der erste sind die hohen Wechselkosten. Wenn ein Unternehmen die Lösungen von PagerDuty einsetzt, lernen die Lösungen aus der Erfahrung. Vielleicht benachrichtigt PagerDuty während des ersten Ausfalls der Website zu viele Parteien. Das Programm lernt aus dieser Aktion und sorgt dafür, dass es beim nächsten Mal besser wird. Der Wechsel zu einem anderen Anbieter würde nicht nur die Notwendigkeit der Umschulung der Mitarbeiter mit sich bringen, sondern auch den Verlust jeglicher operativer Feinabstimmung bedeuten, die durch den Prozess der Verfeinerung der Problemlösung schon erreicht wurde.

Eine der besten Möglichkeiten, um zu beobachten, ob hohe Wechselkosten bestehen, ist die Überwachung der US-Dollar-Nettoretentionsrate (DBNR), die die Höhe der Umsätze misst, die eine Gruppe von Kunden von einem Jahr zum nächsten bezahlt. Der Schlüssel dazu ist, dass die Wirkung von Neukunden herausgefiltert wird.

Wenn die DBNR bei oder nahe 100 % liegt, gelingt es dem Unternehmen, die bestehenden Kunden zu halten. Wenn sie weit über 100 % liegt, hält es nicht nur diese Kunden, sondern generiert auch neue Dienstleistungen im Laufe der Zeit. Das bedeutet, dass sich PagerDuty immer tiefer in die DNA seiner Kunden einbettet.





Aber es gibt auch einen zweiten Wettbewerbsvorteil, der erwähnenswert ist. PagerDuty nutzt künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), um Probleme besser zu erkennen.

Auf der grundlegendsten Ebene kann man sagen: Je mehr Daten PagerDuty an seine KI und ML übermitteln kann, desto genauer wird es sein. Das bedeutet, dass jede noch so kleine Kundeneingabe PagerDuty für bestehende Kunden wertvoller macht – auch wenn es an der Oberfläche vielleicht nicht so aussieht.

Das Endergebnis ist ein kleiner, aber wachsender Wettbewerbsvorteil in Form von Netzwerkeffekten, die eine bedeutende Barriere gegen mögliche Konkurrenten darstellen.

Verfügt das Unternehmen über finanzielle Mittel?

Als Nächstes wollen wir die finanzielle Situation der IPO-Gesellschaft kennenlernen. Konkret fragen wir uns: Was würde passieren, wenn das Unternehmen in ernsthafte Schwierigkeiten geraten würde – entweder auf der Mikro- (d. h. es gibt ein unternehmensspezifisches Problem, z. B. beim Verkauf) oder der Makroebene (d. h. es gibt eine Rezession)?

Unternehmen, die viel Geld, wenig Schulden und gesunde freie Cashflows haben, können solche Zeiten nicht nur überleben, sondern auch stärker werden. Sie tun dies, indem sie ihre eigenen Aktien kaufen, wenn sie niedrig stehen, Konkurrenten erwerben oder einfach die Preise senken, um den Wettbewerb auszuschalten und langfristig Marktanteile zu gewinnen.

Hier steht PagerDuty in dieser Hinsicht.

Barmittel Schulden freier Cashflow 338 Mio. USD 0 USD (17 Mio. USD)

DATENQUELLE: YAHOO! FINANCE.

Diese Daten zeigen eine gemischte Lage. Es ist hervorragend fürs Geschäft, dass PagerDuty keine langfristigen Schulden hat und eine gewaltige Kriegskasse von mehr als 300 Mio. US-Dollar. Ich würde es aber viel lieber sehen, wenn ein Unternehmen positive freie Cashflows hätte. Bei den freien Cashflows sieht es hier allerdings so aus, dass PagerDuty im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs im vergangenen Jahr 14 Mio. US-Dollar verloren und weitere 3 Mio. US-Dollar für Investitionen ausgegeben hat.

Aber die Tatsache, dass der Verlust des vergangenen Jahres „nur“ 17 Mio. US-Dollar betrug, sagt mir, dass PagerDuty genügend Zeit hat, um den freien Cashflow positiv zu gestalten, bevor wir anfangen müssen, uns Sorgen zu machen. Wenn das Unternehmen beispielsweise weiterhin 20 Mio. US-Dollar pro Jahr auf unbestimmte Zeit verlieren würde, könnte PagerDuty den Betrieb für weitere 17 Jahre mit seinen fast 340 Mio. US-Dollar in bar finanzieren.

Hat das Management etwas zu verlieren?

Als Nächstes sollte man rausfinden, wer das Unternehmen leitet. Gründergeführte Unternehmen neigen dazu, am besten zu funktionieren, weil Gründer ihre Unternehmen als existenzielle Erweiterungen von sich selbst ansehen und von Natur aus Anreize haben, etwas von bleibendem Wert aufzubauen.

Alex Solomon, der Hauptgründer von PagerDuty, ist zwar nicht mehr der CEO von PagerDuty, aber er ist immer noch sehr engagiert. Er verließ die CEO-Funktion, um sich mehr auf das Produkt zu konzentrieren – die Kontrolle wurde an die derzeitige CEO, Jennifer Tejada, abgegeben, während er die Rolle des Chief Technology Officer übernahm. Er ist auch weiterhin im Vorstand der Gesellschaft tätig.

Es ist wichtig zu sehen, wie viel Aktien die Insider von PagerDuty besitzen. Der beste Weg, das zu klären, ist, eine Unternehmensliste in der Edgar-Datenbank der SEC zu nutzen und nach einer DEF-14-A-A-Anmeldung zu suchen, die diese Informationen offenbart. Derzeit halten alle Insider zusammen 13,8 % der ausstehenden Aktien. Dieser Einsatz ist zu den heutigen Kursen 500 Mio. US-Dollar wert. Dieses hohe Maß an Eigenverantwortung ist mir wichtig, denn das Management hat eine finanzielle Komponente im Spiel: Nur wenn wir – als die Aktionäre – erfolgreich sind, werden auch sie Erfolg haben.

Schließlich ist es mir wichtig, dass das Unternehmen eine gesunde Kultur hat. Die eigentliche Arbeit wird von den Mitarbeitern an der Basis erledigt. Wenn sie glücklich sind, ist das ein gutes Zeichen. Basierend auf Bewertungen bei Glassdoor.com macht sich PagerDuty hier gut. Tejada hat eine 100-prozentige Zustimmung und das Unternehmen erhält 4,6 Sterne von 5.

Wie viel würde ich für den Börsengang bezahlen?

Schließlich ist es wichtig, sich ein Bild davon zu machen, wofür wir bezahlen. Dazu sehen wir uns eine Reihe verschiedener Bewertungskennzahlen an und berücksichtigen auch die Wachstumsraten.

Da PagerDuty buchhalterisch noch nicht profitabel ist – und auch der freie Cashflow nicht positiv ist –, kann es sehr schwierig sein, das Unternehmen zu bewerten. In den letzten 12 Monaten hat PagerDuty 130 Mio. US-Dollar Umsatz erzielt und ist mit 3,6 Mrd. US-Dollar bewertet. Daraus ergibt sich ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 27.

Das ist teuer. Um es in Relation zu setzen, handelt der S&P 500 mit dem 2,2-fachen Umsatz. Natürlich sind die Unternehmen im S&P 500 viel größere und reifere Unternehmen. Allerdings ist PagerDuty auf Umsatzbasis mehr als zehnmal teurer.

Es ist ermutigend zu sehen, dass PagerDuty so schnell wächst. Der vorgenannte DBNR war sehr hoch und der Umsatz stieg im ersten Quartal 2019 um 49 %.

Sei nicht zu sehr auf den aktuellen Aktienkurs fokussiert, es geht um die langfristigen Aussichten. Gleichzeitig solltest du dir aber auch nicht einen ganzen Truck voll mit derart teuren Aktien „sichern“. Als ich Aktien von PagerDuty kaufte, habe ich nur einen kleinen Teil meines Portfolios der Aktie zugeordnet, etwa 1 %.

Am Ende bin ich bereit, die Tatsache, dass PagerDuty so teuer ist, weitgehend zu ignorieren, weil das Unternehmen bei den anderen drei Bereichen gut abschneidet:

Es hat einen bedeutenden und messbaren Wettbewerbsvorteil.

Es gibt keine langfristigen Schulden, viel Geld und nicht viel Verlust beim freien Cashflow.

Das Unternehmen hat eine ausgezeichnete Führung.

Letztendlich sind diese vier Variablen die wichtigsten für die Bewertung von IPO-Aktien.

Wann sollte man warten, anstatt eine IPO-Aktie zu kaufen?

Es ist auch wichtig zu beachten, dass es niemanden gibt, der dich zwingt, neu gehandelte Aktien zu kaufen. Diese Aktien – es sei denn, sie werden aufgekauft oder gehen in Konkurs – werden wahrscheinlich auf den öffentlichen Märkten auch noch in den kommenden Jahren handelbar sein.

Es gibt zwei große Bereiche, in denen es sinnvoller ist zu warten, bis du mehr über das Unternehmen erfahren hast:

Wenn sich das Unternehmen in einem brandneuen Markt befindet, der noch nicht Gestalt angenommen hat, insbesondere wenn er Regulierungen betroffen sein könnte. Im Moment wären sowohl der Cannabis- als auch der Kryptowährungsmarkt gute Beispiele. Wenn das Unternehmen viel Hype hat (denk an Facebook, als es an die Börse ging), aber du nicht wirklich verstehst, wie es Geld verdient.

Man kann diese Aktien jederzeit auf seine Beobachtungsliste setzen, sie weiter studieren und zu einem Zeitpunkt kaufen, zu dem es für einen sinnvoller ist.

Welche sind die zehn größten IPO-Aktien des Jahres 2019?

In diesem Jahr gab es eine Vielzahl von Börsengängen im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar. Die folgende Liste enthält acht Unternehmen, die bereits an die Börse gegangen sind, und zwei, die voraussichtlich noch vor Jahresende an die Börse gehen werden.

Unternehmen was es macht aktuelle Bewertung Uber (WKN:A2PHHG) Taxidienst und Lieferung 74 ,7 Mrd. USD The We Company* PMuttergesellschaft des Shared-Workspace-Unternehmens WeWork 47,0 Mrd. USD** Airbnb* Online-Marktplatz für Unterkünfte und Veranstaltungen 38,0 Mrd. USD** Zoom Video (WKN:A2PGJ2) Video-Telefonkonferenzen 26,8 Mrd. USD Slack (WKN:A2PGZL)*** Messaging-Software 17,7 Mrd. USD Pinterest (WKN:A2PGMG) Visuelle Ideenfindung 14,3 Mrd. USD CrowdStrike (WKN:A2PK2R) Cybersicherheit 13,8 Mrd. USD Chewy (WKN:A2PL6S) E-Commerce-Tiernahrung 13,1 Mrd. USD Beyond Meat (WKN:A2N7XQ) Pflanzliche Fleischalternativen 10 ,3 Mrd. USD

DATENQUELLE: YAHOO! FINANCE. DIE BEWERTUNGEN SIND STAND 16. JULI 2019. *NOCH NICHT ÖFFENTLICH GEHANDELT – WIRD ERWARTET, DASS ES AN DIE BÖRSE GEHT. **DIE BEWERTUNGEN BASIEREN AUF SCHÄTZUNGEN UND PRIVATEN FINANZIERUNGSRUNDEN. ***TECHNISCH GESEHEN KEIN IPO, SONDERN EINE DIREKTE NOTIERUNG.

Einige davon – Airbnb, Beyond Meat, Pinterest und Uber – sind den meisten in der amerikanischen Öffentlichkeit bekannt. Andere – wie Zoom Video und CrowdStrike – haben weniger Anhänger.

Welche sind die wichtigsten IPO-Aktien, die man jetzt kaufen kann?

Es ist unmöglich, mit 100-prozentiger Sicherheit zu sagen, welche neuen Aktien in den nächsten drei bis fünf Jahren die großen Gewinner sein werden, obwohl wir es versuchen können. Ich habe die Liste der Unternehmen durchstöbert, die ab dem 1. Januar 2017 Aktien herausgegeben haben. Von diesen habe ich fünf Unternehmen ausgewählt, die im Moment die besten Aktien sind, die man kaufen kann, von denen allerdings keines in der obigen Liste der großen IPOs enthalten ist.

Unternehmen IPO-Datum Was es macht Okta (WKN:A2DNKR) April 2017 Hilft Unternehmen, den Zugriff auf Onlinedokumente zu verwalten. Roku (WKN:A2DW4X) September 2017 Bietet eine einzige Plattform für alle deine Streaming-Services. MongoDB (WKN:A2DYB1) September 2017 Bietet Datenbank- und Suchfunktionen für Unternehmen. Zuora (WKN:A2JHJJ) April 2018 Verwaltung von Abrechnungslösungen für abonnementbasierte Unternehmen PagerDuty (WKN:A2PF9K) April 2019 Hilft bei der Reaktion auf technische Ausfälle auf Websites und Servern.

Meine Überzeugungen zu diesen fünf Aktien sind nicht nur leere Worte, denn ich besitze alle fünf in meinem persönlichen Portfolio. Zusammengenommen machen sie derzeit mehr als 10 % meiner realen Aktien aus.

Wir haben bereits erläutert, warum ich PagerDuty für einen so vielversprechenden Börsengang halte, aber um mehr über die anderen heute zu kaufenden IPO-Aktien zu erfahren, klicke hier (englisch).

Ein letztes Wort zu den IPO-Aktien

Wenn du in Unternehmen investierst, die seit Langem öffentlich gehandelt werden, hast du eine viel längere Erfolgsgeschichte, auf die du deine Entscheidungen stützen kannst. Der Markt ist dann auch schon viel eher eine Waage als eine Abstimmung. Deshalb verdienen solche Unternehmen in den meisten Portfolios eine hohe Zuteilung.

Allerdings können Börsengänge, in die man investieren kann, sehr spannend sein. Und wenn du deine Hausaufgaben machst, kannst du am Ende ein Stück eines großartigen Geschäfts zu einem Kurs besitzen, der zehn Jahre später wie ein Traum aussieht.

Es lohnt sich, das genauer zu untersuchen – vorsichtig und mit offenen Augen.

