Wie man Hühnerfüße zu Gold macht / Erste Pop-up-Akademie bietet Mittelständlern am 23. März in Mannheim neuen Blick auf die Aktivierung eigener ungenutzter Ressourcen

Mannheim (ots) - Unter dem Namen Compakt startet der MannheimerGeschäftsentwicklungsspezialist Impakt die bundesweit erste"Pop-up-Akademie" für mittelständische Unternehmen. Die Idee desVeranstaltungsformats ist es, überraschende Themen vonaußergewöhnlichen Menschen in spannenden Räumen zu präsentieren.Initiatorin Yasmin Schütte hat dafür die bereits etablierte Form desPop-up-Stores auf den Bereich der Business-Events übertragen."Cash Flow aus ungenutzten Ressourcen generieren" ist das Mottodes ersten Pop-up-Events. Dahinter steht die Theorie desamerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers Israel Kirzner, für denein Entrepreneur ein Unternehmer ist, der einen Blick fürbrachliegende Ressourcen in seinem Unternehmen entwickelt - mit derrichtigen Wachheit, der "Alertness".RPR1 Morningshow-Moderator Andreas Kunze, Business Punk Dr.Michael Müller und Business Development Expertin Yasmin Schüttepräsentieren das Thema als abwechslungsreichen ImpulsPraxisbeispielen. Von Hühnerfüßen, die in Südamerika Schlachtabfallwaren, aber nun in nach Asien als Delikatesse und Proteinquelleexportiert werden, über Fasern des "Unkrauts" Wasserhyazinthe, dienun in der Möbelindustrie genutzt wird bis zur heimischenAusziehcouch, die als Schlafplatz über ein Portal angeboten wird - esgeht darum, mit der richtigen Wachsamkeit Geschäftschancen zuentdecken und ungenutzte Ressourcen einzusetzen.Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmer, Gründer undEntscheidungsträger, die sich ein umsetzungsorientiertes Rezept zumAufstöbern neuer Geschäfts-Chancen abholen möchten. Darüber hinausbesteht die Möglichkeit zum Netzwerken.Infobox: COMPAKT-Pop-up-Akademie zum Thema "Cash Flow ausungenutzten Ressourcen generieren"Donnerstag, 23. März 2017 von 17:00 -20:00 Uhr in Mannheim("Seilwolff" Gelände/Foyer des Rhein Neckar Theaters)Ticketpreis: 69,00 EUR inkl. MwSt., inklusive Fingerfood undGetränkeTickets: www.com-pakt.de/event/03-2017