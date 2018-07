Wie man ein Dividenden-Portfolio aufbaut

Es gibt eine Art von Aktien, die den Markt schlägt, den Anlegern regelmäßig Geld zahlt – und dies alles ohne das Auf und Ab des S&P 500.

Die Rede ist hier natürlich von dividendenberechtigten Aktien: Unternehmen, die ihre Aktionäre mit regelmäßigen Barzahlungen allein dafür belohnen, dass sie die Aktie halten.

Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Anleger den Markt allein dadurch hätten schlagen können, dass sie wissen, ob eine Aktie eine Dividende gezahlt hat oder nicht. Wenn man nur in Aktien investiert, die Dividenden zahlen, und alle anderen meiden würde, hätte man am Ende eine überdurchschnittliche Rendite erzielt und die meisten professionell verwalteten Investmentfonds sowie den Aktienmarkt als Ganzes übertroffen.

So einfach kann es sein. Über mehrere Jahrzehnte hinweg haben Dividendenwerte Aktien überholt, die keine Dividende ausschütten.

Natürlich können Anleger noch mehr erreichen, indem sie mehr Kennzahlen kennen als bloß die Tatsache, ob eine Dividende gezahlt wird oder nicht. Im folgenden Artikel nehmen wir mal die Welt der Dividendenaktien für langfristige Investoren unter die Lupe und wie man ein Aktienportfolio erstellt, das ein passives Einkommen generiert, das mit der Zeit wachsen kann. Wir fangen mit den Grundlagen an und gehen von da aus in die Tiefe.

Was sind Dividenden?

Dividenden sind Geld, das ein Unternehmen seinen Aktionären zahlt, normalerweise jeden Monat, jedes Quartal oder jedes Jahr. Weil viele etablierte Unternehmen mehr Geld verdienen, als sie wieder in ihr Geschäft reinvestieren können, geben sie einen Teil des zusätzlichen Geldes an die Aktionäre zurück, anstatt es zur Seite zulegen oder in kurzfristig unrentable Forschung und Entwicklung zu investieren.

Dividenden gibt es in der Regel in zwei Varianten:

Regelmäßige Dividenden: Ein Unternehmen zahlt eine regelmäßige Dividende, weil es erwartet, dass es den gleichen Betrag im Laufe der Zeit weiter zahlen oder erhöhen kann. Bei den meisten Dividenden handelt es sich um reguläre Dividenden, die aus den Erträgen eines Unternehmens finanziert werden. Sonderdividenden: Dies sind Dividenden, die sporadisch ausgezahlt werden. Ein Unternehmen kann eine Sonderdividende in einem Jahr zahlen, in dem es besonders profitabel ist, nachdem es eine Geschäftseinheit verkauft hat, oder um von der geänderten Steuerpolitik zu profitieren (viele Unternehmen haben 2012 in den USA hohe Sonderdividenden gezahlt, weil die Dividendensteuersätze im Jahr 2013 steigen sollten). Sonderdividenden gelten als einmalige Ereignisse.

Apple ist ein hervorragendes Beispiel für ein hochprofitables Unternehmen, das weit mehr verdient, als es jemals vernünftigerweise wieder in sein Geschäft investieren könnte. Im Jahr 2017 gab man dort mehr als 11,5 Milliarden Dollar für Forschung und Entwicklung aus, um die bestehenden Produkte zu verbessern und neue zu entwickeln.

Aber Apple verdient einfach zu viel Geld, um für alles eine sinnvolle Nutzung zu finden. Apple verdient mehr als 48 Milliarden Dollar im Jahr 2017 – auch nach Ausgaben von mehr als 11,5 Milliarden Dollar für Forschung und Entwicklung. Da bleibt irrsinnig viel Bargeld übrig, für das man einen Zweck finden muss.

Irgendwann gehen einem Unternehmen einfach die Möglichkeiten aus, die Erträge zu reinvestieren. Könnte Apple 1 Milliarde Dollar ausgeben, um das beste Kochgeschirr für eine zukünftige Kolonie auf dem Mars herzustellen? Sicher, aber die Renditen sind wahrscheinlich schlecht. Aktionäre hätten wohl lieber eine Dividende, als zuzusehen, wie ihr Geld für dumme Wissenschaftsprojekte verbrannt wird.

Aus diesem Grund sind die meisten dividendenberechtigten Unternehmen tendenziell langsamer wachsende Unternehmen, die weder die Notwendigkeit noch den Wunsch haben, ihre gesamten Gewinne wieder in das Unternehmen einzubringen. Aber das soll nicht heißen, dass dividendenberechtigte Aktien keine guten Renditen erzielen können, da sie den Markt über praktisch jeden ausreichend langen Anlagehorizont hinweg kategorisch geschlagen haben.

Warum überhaupt in dividendenberechtigte Aktien investieren?

Es gibt viele Gründe, dividendenberechtigte Aktien zu schätzen, aber einer der überzeugendsten Gründe ist, dass Aktiendividenden in der Vergangenheit stabiler waren als Aktienkurse.

So verlor der S&P 500 im Jahr 2008 37 % seines Wertes, da die Erwartungen an die Unternehmensgewinne angesichts der Finanzkrise zurückgingen. Trotz des Kurseinbruchs stiegen die Dividendenzahlungen der S&P 500-Unternehmen von 2007 auf 2008.

Erst 2009 sanken die Dividenden der S&P 500-Unternehmen angesichts der schlimmen Rezession, aber nur um etwa 20 %. Bereits im nächsten Jahr stiegen die Dividendenzahlungen der S&P 500-Unternehmen wieder an und erreichten 2011 ein neues Rekordhoch. Erst ein Jahr später erreichten die Aktienkurse einen neuen Höchststand.







Die obige Grafik zeigt die erstaunliche Stabilität der Dividendenzahlungen von Unternehmen im S&P 500 in den letzten 58 Jahren, in denen die Dividenden mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 5,8% stiegen. Ein Anleger, der 1960 in den Ruhestand ging und von seinen Dividenden lebte, hätte dank der allmählichen Erhöhung seiner Dividendenkontrollen über die Inflationsrate hinaus einen sehr wohlhabenden Ruhestand gehabt.

Während die Lebenshaltungskosten von 1960 bis 2017 um 741 % stiegen, stiegen nach Angaben des Bureau of Labor Statistics die Dividendenzahlungen der S&P 500-Unternehmen um 2,412 %! So sind die Dividenden nicht nur im Laufe der Zeit gestiegen, sondern auch real. Ein Rentner hätte im Alter also sogar einen höheren Lebensstandard genießen können – das dürften nicht auf allzu viele Rentner zutreffen.

In jüngerer Zeit, seit dem Jahr 2000, stiegen die Verbraucherpreise inflationsbedingt um 46 %. Die Dividendenzahlungen der S&P 500 Unternehmen stiegen im gleichen Zeitraum um fast 206 %. Wenn es um inflationsgeschützte Einkommensanlagen geht, sind Dividendenwerte wirklich eine Klasse für sich.

Hier sind einige andere Gründe, warum Investoren Unternehmen bevorzugen, die Dividenden zahlen:

Qualität der Einnahmen: Für ein Unternehmen ist es nicht einfach, über Jahre hinweg jedes Quartal eine regelmäßige Dividende zu zahlen und aufrechtzuerhalten. Unternehmen, die Dividenden zahlen, haben in der Regel dauerhaftere Geschäftsmodelle und eine höhere Ertragsqualität, da mehr Nettoeinnahmen in Form von echtem Geld erzielt werden.

Für ein Unternehmen ist es nicht einfach, über Jahre hinweg jedes Quartal eine regelmäßige Dividende zu zahlen und aufrechtzuerhalten. Unternehmen, die Dividenden zahlen, haben in der Regel dauerhaftere Geschäftsmodelle und eine höhere Ertragsqualität, da mehr Nettoeinnahmen in Form von echtem Geld erzielt werden. Einkommen: Die meisten Menschen kaufen Aktien, um mit Kapitalgewinnen oder dem steigenden Wert der Aktienkurse im Laufe der Zeit Geld zu verdienen. Aber dividendenberechtigte Aktien bieten das Beste beider Welten, indem sie neben den regulären Dividendeneinnahmen auch das Potenzial für Kapitalgewinne bieten. Dividendeninvestoren müssen sich nicht mit der schwierigen Entscheidung auseinandersetzen, wann sie Aktien zur Finanzierung von Ausgaben nach Beginn des Ruhestands verkaufen, da ihr Portfolio Erträge aus Dividendenzahlungen generiert.

Die meisten Menschen kaufen Aktien, um mit Kapitalgewinnen oder dem steigenden Wert der Aktienkurse im Laufe der Zeit Geld zu verdienen. Aber dividendenberechtigte Aktien bieten das Beste beider Welten, indem sie neben den regulären Dividendeneinnahmen auch das Potenzial für Kapitalgewinne bieten. Dividendeninvestoren müssen sich nicht mit der schwierigen Entscheidung auseinandersetzen, wann sie Aktien zur Finanzierung von Ausgaben nach Beginn des Ruhestands verkaufen, da ihr Portfolio Erträge aus Dividendenzahlungen generiert. Disziplinierte Manager: Unternehmen, die ihren Aktionären regelmäßige Barzahlungen versprechen, können sich weniger Fehler erlauben, indem sie Konkurrenten zu hohen Preisen akquirieren oder das Geld der Aktionäre in Projekte mit fragwürdigen Renditen werfen.

Unternehmen, die ihren Aktionären regelmäßige Barzahlungen versprechen, können sich weniger Fehler erlauben, indem sie Konkurrenten zu hohen Preisen akquirieren oder das Geld der Aktionäre in Projekte mit fragwürdigen Renditen werfen. Weniger Volatilität: Dividendenzahlende Aktien sind in der Regel weniger volatil als Aktien, die keine Dividenden zahlen, was bedeutet, dass die Differenz zwischen ihren Höchst- und Tiefstständen kleiner ist als die Höchst- und Tiefststände von Unternehmen, die keine Dividenden zahlen. In einer Studie mit dem Titel „What Difference Do Dividends Make?“ stellten die Forscher fest, dass dividendenberechtigte Aktien höhere Renditen erzielten, aber auch in viel geringerem Maße ausschlugen als nicht dividendenberechtigte Aktien.

Dividendenzahlende Aktien sind in der Regel weniger volatil als Aktien, die keine Dividenden zahlen, was bedeutet, dass die Differenz zwischen ihren Höchst- und Tiefstständen kleiner ist als die Höchst- und Tiefststände von Unternehmen, die keine Dividenden zahlen. In einer Studie mit dem Titel „What Difference Do Dividends Make?“ stellten die Forscher fest, dass dividendenberechtigte Aktien höhere Renditen erzielten, aber auch in viel geringerem Maße ausschlugen als nicht dividendenberechtigte Aktien. Steuervorteile: Dividendeneinkünfte werden in der Regel vom US-Steuergesetz bevorzugt behandelt. Einkünfte aus Dividenden werden in der Regel mit dem langfristigen Kapitalertragssteuersatz besteuert, der bei den allerhöchsten Einkommensbeziehern mit 23,8 % liegt. Dagegen werden Erträge aus verzinslichen Anlagen auf Bundesebene bis zu 37 % besteuert. Für die meisten Steuerzahler ist es also besser, 1 Dollar durch Dividenden zu verdienen als 1 Dollar durch Zinsen oder Arbeit.

Analyse der Dividendenwerte

Obwohl Unternehmen, die Dividenden zahlen, in der Vergangenheit besser abgeschnitten haben als Unternehmen, die keine Dividenden zahlen, bedeutet das nicht, dass man nur Aktien kaufen sollte, die Dividenden zahlen. Oder auch, dass man eine Aktie kaufen sollte, nur weil sie eine höhere Dividende zahlt als eine andere Aktie. Anleger sollten jedes dividendenberechtigte Unternehmen mit der gleichen Strenge analysieren, die sie auf jedes Unternehmen anwenden würden, das seine Anleger nicht mit regelmäßigen Dividenden belohnt.

Allerdings gibt es einige wenige Kennzahlen und Attribute, die für Dividendeninvestitionen einzigartig sind. Hier sind drei wichtige Dinge, auf die Investoren achten sollten.

1. Dividendenrendite

Dies ist die einfachste Kennzahl zum Verständnis einer dividendenberechtigten Aktie. Um eine Dividendenrendite zu berechnen, dividiert man die jährlichen Dividendenzahlungen des Unternehmens durch den Aktienkurs. Wenn eine Aktie also 1 Dollar an jährlichen Dividenden zahlt und für 10 Dollar pro Aktie gehandelt wird, hat sie eine Dividendenrendite von 10 %.

Investoren nutzen Dividendenrenditen oft, um das Ertragspotenzial von Aktien mit anderen einkommensstarken Anlagen wie Anleihen zu vergleichen. Mit einer Dividendenrendite kann man leicht verstehen, wie viel Dividendeneinkommen man verdienen kann, wenn man 10.000 Dollar in eine bestimmte Aktie oder einen bestimmten Aktienfonds investiert, und dies dann mit Alternativen vergleichen.

2. Dividendenausschüttungsquote

Ausschüttungsquoten sind wichtig, um zu verstehen, ob sich ein Unternehmen die Dividende überhaupt leisten kann. Die klassische Ausschüttungsquote errechnet sich aus der Division der jährlichen Dividende pro Aktie durch den Gewinn pro Aktie. Wenn ein Unternehmen also während eines Jahres 5 Dollar pro Aktie verdient und 2 Dollar an Dividenden ausschüttet, dann liegt die Ausschüttungsquote bei 40 %.

Einige Investoren gehen bei dieser Berechnung noch einen Schritt weiter, indem sie eine Ausschüttungsquote auf Basis des Free Cash Flows und nicht des Nettogewinns berechnen. Dies ist so einfach wie die Division der Dividende pro Aktie durch den Free Cash Flow pro Aktie, um eine vorsichtigere Schätzung der Dividendenfähigkeit zu erhalten.

In kapitalintensiven Branchen (Unternehmen, die viel investieren müssen, um zu wachsen) kann es sinnvoller sein, eine Dividendenausschüttungsquote auf Basis des Free Cash Flow zu berechnen. So investiert die Kreuzfahrtreederei Royal Caribbean Cruises viel Geld in den Bau neuer Schiffe, um ihre Flotte zu reparieren, zu ersetzen und zu erweitern. Da ein Kreuzfahrtschiff bis zu 1 Milliarde Dollar oder mehr kosten kann, müssen Kreuzfahrtgesellschaften einen größeren Teil ihrer Einnahmen reinvestieren, um ihre Flotten zu erhalten und zu vergrößern.

In den letzten 10 Jahren hat Royal Caribbean Cruises ein Nettoeinkommen von 6,7 Milliarden Dollar erzielt. Da man jedoch viel Geld für die Erweiterung, Reparatur und den Austausch der Flotte ausgibt, erwirtschaftete sie im gleichen Zeitraum nur 0,3 Milliarden Dollar an kumuliertem freiem Cashflow. Das Unternehmen konnte 2017 etwa 40 % mehr Passagiere befördern als 2008, aber diese Expansion hat das Unternehmen Milliarden von Dollar gekostet, weil dafür Schiffe angeschafft werden mussten.

Die Bilanzen eines Unternehmens zaubern diese Investition zurecht. Wenn eine Kreuzfahrtgesellschaft heute ein Schiff im Wert von einer Milliarde Dollar kaufen würde, würde diese Investition den freien Cashflow im laufenden Jahr um eine Milliarde Dollar reduzieren. In der Gewinn- und Verlustrechnung würde der Kauf jedoch über 30 Jahre laufend als Investition verbucht, was in den nächsten drei Jahrzehnten zu einem Aufwand von rund 28 Millionen Dollar pro Jahr führen würde, bis das Schiff als Schrott verkauft wird.

Deswegen ist es nicht ungewöhnlich, dass kapitalintensive Unternehmen, vor allem wenn sie wachsen, deutlich mehr Ertrag als Free Cashflow haben. Buchhalter sagen oft, dass „man seine Rechnungen nicht mit Nettoeinkommen bezahlen kann“, weshalb Anleger, die sich um Dividenden kümmern, bei der Berechnung der Ausschüttungsquote eines Unternehmens oft das Nettoeinkommen durch freien Cashflow ersetzen.

3. Dividendenpolitik

Viele Unternehmen haben eine erklärte oder implizite Dividendenpolitik, die sich aus einer Kombination von Ergebnisberichten, Telefonkonferenzen oder Erfahrungen aus der Vergangenheit ableiten lässt. Ein Unternehmen kann gezielt eine bestimmte Ausschüttungsquote anstreben und dem Markt erklären, dass man beabsichtigt, einen bestimmten Prozentsatz seiner Erträge in Form einer Dividende an die Anleger zurückzuzahlen.

Der Zigarettenhersteller Altria verkauft ein süchtig machendes Produkt, dessen Nachfrage relativ einfach zu prognostizieren ist. So kann das Unternehmen von Jahr zu Jahr eine Ausschüttungsquote von 80 % des Einkommens anstreben. Die Dividendenpolitik und das vorhersehbare Geschäft haben diese Aktie zu einer der besten Aktien aller Zeiten gemacht.

Der Autoversicherer Progressive Corp treibt seine Dividendenpolitik auf die Spitze und entscheidet seine jährliche Dividende auf der Grundlage einer einfachen Gleichung, die ein Maß für das Einkommen mit einem Zielauszahlungsprozentsatz multipliziert und den so genannten „Gewinnanteilfaktor“. Da die Gewinne der Versicherungsbranche in jedem Jahr erheblich steigen und fallen können, sind die Dividendenzahlungen von Progressive an die Aktionäre sehr volatil.

Einsatz eines Dividenden-Reinvestitionsprogramms (DRIP) zum Kauf von Dividendenaktien

Eines der interessantesten Dinge bei Dividendenaktien ist, dass sie oft eine einzigartige Methode für den Kauf ihrer Aktien bieten. Viele der größten dividendenberechtigten Unternehmen bieten ein so genanntes Dividenden-Reinvestitionsprogramm (DRIP) an, das es Einzelanlegern ermöglicht, Aktien direkt vom Unternehmen zu kaufen und die Dividenden bei jeder Dividendenzahlung automatisch in neue Aktien reinvestieren zu lassen.

DRIPs bieten einige große Vorteile gegenüber dem Kauf von Aktien über einen Broker:

Keine Provisionen: Da einige Unternehmen langfristige Investoren zum Kauf ihrer Aktien ermutigen wollen, zahlen viele für die Handelsprovisionen und andere Gebühren im Namen der DRIP-Teilnehmer. So ist es möglich, Aktien zu kaufen, die Dividenden automatisch reinvestieren zu lassen und dafür keine Provisionen zu zahlen. Da die meisten Discount-Broker 5 Dollar pro Handel oder mehr berechnen, können DRIPs Investoren im Laufe der Zeit eine Menge Geld an Provisionen sparen. (Hinweis: Nicht alle DRIPs sind provisionsfrei, da einige eine geringe Gebühr pro Handel verlangen, normalerweise 0,05 bis 0,20 Dollar pro Aktie.)

Da einige Unternehmen langfristige Investoren zum Kauf ihrer Aktien ermutigen wollen, zahlen viele für die Handelsprovisionen und andere Gebühren im Namen der DRIP-Teilnehmer. So ist es möglich, Aktien zu kaufen, die Dividenden automatisch reinvestieren zu lassen und dafür keine Provisionen zu zahlen. Da die meisten Discount-Broker 5 Dollar pro Handel oder mehr berechnen, können DRIPs Investoren im Laufe der Zeit eine Menge Geld an Provisionen sparen. (Hinweis: Nicht alle DRIPs sind provisionsfrei, da einige eine geringe Gebühr pro Handel verlangen, normalerweise 0,05 bis 0,20 Dollar pro Aktie.) Teilaktien: Einige DRIPs ermöglichen Investoren den Kauf von Teilaktien, was für Unternehmen mit einem hohen Aktienkurs von Vorteil ist. Wenn eine Aktie 300 Dollar pro Aktie kostet, die Dividende für das Quartal aber nur 30 Dollar beträgt, kann man mit einem DRIP, der einen Bruchteil des Aktienbesitzes bietet, 0,1 Aktien mit den Dividenden kaufen.

Einige DRIPs ermöglichen Investoren den Kauf von Teilaktien, was für Unternehmen mit einem hohen Aktienkurs von Vorteil ist. Wenn eine Aktie 300 Dollar pro Aktie kostet, die Dividende für das Quartal aber nur 30 Dollar beträgt, kann man mit einem DRIP, der einen Bruchteil des Aktienbesitzes bietet, 0,1 Aktien mit den Dividenden kaufen. Bequemlichkeit: Die Verwaltung eines Dividendenportfolios kann zeitaufwendig sein, da die Zahlungstermine nicht standardisiert sind. So kann ein Unternehmen in der dritten Woche eines jeden Monats eine Dividende zahlen, ein anderes hingegen am 2. Januar, April, Juli und Oktober. DRIPs eliminieren die Notwendigkeit, sich bei einem Brokerage-Konto anzumelden, um einige oder alle Ihrer Dividenden zu reinvestieren.

Während ich dazu tendiere, DRIPs für Einzelanleger sehr zu schätzen, sind sie sicherlich nicht für jeden geeignet. Ein Nachteil von DRIPs ist, dass sie fast immer steuerpflichtig sind, was bedeutet, dass man Steuern auf alle Dividenden zahlen muss, die man verdient, selbst wenn sie sofort wieder in mehr Aktien investiert werden. Investoren bezeichnen dies oft als „Dividenden-Reinvestitionssteuer“.

Im Gegensatz dazu kann der Kauf von Aktien über ein Brokerage-Konto helfen, die Vorteile von steuerbegünstigten Rentenkonten wie traditionelle oder Roth IRAs zu nutzen. Dividenden auf Aktien, die in einer traditionellen IRA gehalten werden, sind steuerlich absetzbar, d.h. man zahlt keine Steuern auf Dividenden oder Gewinne, bis man sich im Ruhestand davon zurückzieht. In einer Roth IRA sind Dividenden und Gewinne steuerfrei, da Auszahlungen nicht besteuert werden, da die Roth IRAs mit Dollars nach Steuern finanziert werden.

Aufbau eines Dividendenportfolios

Ein oft begangener Fehler neuer Dividendeninvestoren besteht darin, sich allein auf das Ertragspotenzial zu konzentrieren und andere wichtige Anlagegrundsätze wie die Bedeutung der Diversifikation zu ignorieren. Da einige Arten von Unternehmen höhere Renditen zahlen als andere, wird der Aufbau eines auf Renditen basierenden Portfolios ein Portfolio schaffen, das nur in einen kleinen Teil des Aktienmarktes investiert ist.

Stattdessen ist es sinnvoll, Dividendenwerte zu kaufen, die sich in verschiedenen Börsenbereichen befinden. Unten stelle ich ein illustratives Portfolio aus den größten Unternehmen der 10 Sektoren zusammen, aus denen sich der Aktienmarkt zusammensetzt.

Man beachte, dass es Unternehmen mit unterschiedlichen Geschäftsbereichen umfasst, von Unternehmen, die Geld mit Inhalten verdienen (Disney) bis hin zu Banken (JPMorgan Chase), Flugzeugherstellern (Boeing) und einer Tech-Aktie (Apple).

Dividenden-Aktie Branche Ertrag Disney Unterhaltung 1,6 % Procter & Gamble Verbraucher 3,7 % ExxonMobil Energie 4 % JPMorgan Chase Finanzwelt 2,1 % Johnson & Johnson Gesundheit 2,9 % Boeing Schwerindustrie 2 % DowDuPont Materialien 2,3 % Simon Property Group Immobilien 4,6 % Apple Technologie 1,6 % Duke Energy Vers0rger 4,5 % Durchschnitt 3 %

Ich betrachte diese Aktien als Blue Chips mit soliden Geschäftsbereichen und verlässliche Einnahmequellen. Duke Energy beispielsweise verdient sein Geld mit dem Verkauf von Strom in regulierten Märkten, wo man ein Monopol auf die Produktion und den Verkauf von Strom hat. Sicherer und zuverlässiger geht es wohl nicht.

Procter & Gamble ist der Inbegriff einer Investition in Grundnahrungsmittel. Das Unternehmen hat mehr als 20 Marken, jedes von ihnen produziert mehr als 1 Milliarde Dollar Jahresumsatz. Von Charmin Toilettenpapier bis hin zu Crest Zahnpasta und Head & Shoulders Shampoo, verdient das Unternehmen Geld an praktisch jedem Gang zum Lebensmittelladen, und das kommt am Ende bei den Investoren an.

Die Langlebigkeit dieser Dividendengeschäfte spiegelt sich auch in den Aktienkursen wider. In den letzten 10 Jahren, einem Zeitraum, der die Finanzkrise einschließt, hat dieses Portfolio eine deutlich höhere Rendite als der S&P 500 erzielt. Im schlechtesten Jahr, also 2008, verlor die Aktie nur 31 % ihres Wertes, verglichen mit einem Verlust von 37 % für den S&P 500. Zwar ist die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, aber es gibt eine Fülle von Daten, die belegen, dass dividendenberechtigte Aktien als Ganzes (nicht nur dieses Portfolio von 10 Aktien) in der Regel wesentlich weniger volatil sind als nicht dividendenberechtigte Unternehmen.

Diversifikation ist alles an der Börse. Es ist normal, dass Branchen oder Branchen Zyklen extremer Outperformance und extremer Underperformance durchlaufen. Im Jahr 2015, als die Öl- und Gaspreise stürzten, erwischte es die Energie-Branche. Ein Jahr später war der Sektor jedoch der herausragende Star, der die beste Rendite aller 10 Sektoren erzielte. Das ist nicht ungewöhnlich.

Investitionen in verschiedenen Sektoren können dazu beitragen, die Rendite Ihres Portfolios im Laufe der Zeit zu glätten. Als die Finanz-Branche 2011 das Schlusslicht war, waren die Versorgerwerte die Top-Performer. Im nächsten Jahr waren die Finanzwerte wieder an der Spitze, und die Energieversorger waren die schlechtesten.

Einen Investor, der nur Finanzen oder nur Versorgungsunternehmen im Portfolio hatte, hätte es schlimm erwischt. Aber der Anleger, der in beiden Sektoren Aktien besaß, hätte die Höhen und Tiefen ohne große Probleme durchschritten – und das ist gut!

Aufbau eines Dividendenportfolios mit Fonds

Anleger, die einen Vorgeschmack auf dividendenberechtigte Aktien erhalten möchten, ohne ihre eigenen Aktien auszuwählen, können es vorziehen, in Investmentfonds und Exchange Traded Funds (Indexfonds, ETFs) zu investieren, die sich auf dividendenberechtigte Aktien spezialisiert haben. Die Investition in einen Dividendenfonds ist ein wirklich guter Weg, um von Dividenden zu profitieren, ohne einzelne Aktien auswählen und selbst verwalten zu müssen.

Fonds, die in dividendenberechtigte Aktien investieren, bieten mehrere entscheidende Vorteile:

Diversifizierung: Der Kauf von Fondsanteilen ermöglicht einem eine sofortige Diversifikation zu sehr geringen Kosten. So besitzt der Vanguard Dividend Appreciation Index Fund , einer der beliebtesten dividendenorientierten Indexfonds, mehr als 180 verschiedene Dividendenwerte in verschiedenen Branchen. Das Beste von allem ist, dass man mit etwa 100 Dollar oder dem aktuellen Kurs beginnen kann, um eine Aktie des ETF zu kaufen.

Der Kauf von Fondsanteilen ermöglicht einem eine sofortige Diversifikation zu sehr geringen Kosten. So besitzt der , einer der beliebtesten dividendenorientierten Indexfonds, mehr als 180 verschiedene Dividendenwerte in verschiedenen Branchen. Das Beste von allem ist, dass man mit etwa 100 Dollar oder dem aktuellen Kurs beginnen kann, um eine Aktie des ETF zu kaufen. Bequemlichkeit: Ein Fonds, das kann man sagen, leistet schon jede Menge Arbeit für einen. Teurere, aktiv verwaltete Fonds ermöglichen es einem, die Anlageentscheidungen an professionelle Manager abzugeben und eine geringe Gebühr für den Service zu zahlen. Ebenso bieten nicht verwaltete Indexfonds eine kostengünstigere Möglichkeit, ein großes Portfolio dividendenberechtigter Aktien zu verfolgen, indem man Aktien eines einzigen Investmentfonds oder börsengehandelten Fonds kauft.

Ein Fonds, das kann man sagen, leistet schon jede Menge Arbeit für einen. Teurere, aktiv verwaltete Fonds ermöglichen es einem, die Anlageentscheidungen an professionelle Manager abzugeben und eine geringe Gebühr für den Service zu zahlen. Ebenso bieten nicht verwaltete Indexfonds eine kostengünstigere Möglichkeit, ein großes Portfolio dividendenberechtigter Aktien zu verfolgen, indem man Aktien eines einzigen Investmentfonds oder börsengehandelten Fonds kauft. „Freies“ Rebalancing: Die meisten Fonds gleichen ihre Bestände jedes Jahr automatisch aus, um zu vermeiden, dass einige wenige Bestände das Anlageportfolio dominieren. Das Rebalancing des eigenen Portfolios kann teuer werden, da man bei jedem Kauf oder Verkauf einer Aktie eine Provision zahlt. Natürlich fallen auch bei Investmentfonds und ETFs diese Handelskosten an, aber man erhält ein viel besseres Angebot an Handelskosten als Einzelanleger.

Fonds sind eine gute Wahl für Anleger, die gerade erst anfangen, da man einen Fonds regelmäßig erweitern kann, ohne eine Provision zu zahlen. Ich denke, dass Investoren, die weniger als 10.000 Dollar oder Euro zur Verfügung haben, mit Fonds gut fahren. Die vielen Gebühren, die bei jedem einzelnen Trade fällig werden, fressen sonst schnell das Budget auf.

Die Grundregeln für die Dividendenanlage

Dividendeninvestitionen können sich lohnen. Aber es gibt ein paar Dinge, die man immer im Auge behalten sollte, wenn Sie sich entscheidet, das eigenes Portfolio aus einzelnen Aktien zu erstellen. Hier ein paar wichtige Grundregeln für das Investieren in Dividenenaktien:

Keine Aktie wegen der Dividende kaufen. Eine gute Dividende ist nie ein Grund, in ein schlechtes Geschäft zu investieren. Langfristig ist die Performance des Unternehmens ausschlaggebend für die Rendite einer Aktie und die Dividendenfähigkeit des Unternehmens.

Eine gute Dividende ist nie ein Grund, in ein schlechtes Geschäft zu investieren. Langfristig ist die Performance des Unternehmens ausschlaggebend für die Rendite einer Aktie und die Dividendenfähigkeit des Unternehmens. Nicht zu viel Wert auf den Ertrag legen. Während eine Aktie mit einer Rendite von 3 % optisch attraktiver sein kann als eine Aktie mit einer Rendite von 2 %, kann die Auszahlungsquote für die Differenz verantwortlich sein. Eine Aktie mit niedrigerer Rendite, die eine niedrige Ausschüttungsquote aufweist, kann mehr Dividendenwachstum und letztendlich eine höhere Rendite im Laufe der Zeit bieten.

Während eine Aktie mit einer Rendite von 3 % optisch attraktiver sein kann als eine Aktie mit einer Rendite von 2 %, kann die Auszahlungsquote für die Differenz verantwortlich sein. Eine Aktie mit niedrigerer Rendite, die eine niedrige Ausschüttungsquote aufweist, kann mehr Dividendenwachstum und letztendlich eine höhere Rendite im Laufe der Zeit bieten. Nicht die Fondsgebühren vernachlässigen. Eine der wichtigsten Prognosen für die zukünftige Rendite eines Fonds ist die Gebühr, die für die Investition erhoben wird. Die Gebühren werden als Kostenquote quantifiziert, die die jährlichen Kosten in Prozent des investierten Betrags ausweist. Ausgaben sind für Dividendenfonds besonders wichtig, da von den Dividenden, die der Fonds an seine Anleger weitergibt, Gebühren abgezogen werden. Besitzt ein Fonds Aktien mit einer Rendite von 2 %, der Fonds berechnet jedoch Gebühren von 1,5 % pro Jahr, erhält der Anleger nur eine Rendite von 0,5 %. Die Kosten sind immer wichtig, aber sie sind doppelt wichtig für ein Einkommensportfolio!

Schließlich sollte man im Kopf haben, dass Investitionen mit langfristigem Investitionshorizont getätigt werden. Nur weil man eine Aktie kauft und eine Minute später für einen Gewinn von 0,1 % verkaufen kann, heißt das nicht, dass man das auch tun sollte. Stattdessen sollte man Aktien wie jedes andere Unternehmen behandeln: Etwas, das man auf lange Sicht halten kann, anstatt für einen schnellen Euro zu verkaufen.

