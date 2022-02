Wie man in Biotech investiert, wenn der Wert keine erkennbare Bedeutung hat

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Wichtige Punkte

Biotech-Aktien befinden sich derzeit in einer Korrekturphase.

Unternehmen, die noch keine Umsätze erzielen, sind am stärksten betroffen.

Blue-Chip-Biotechs mit soliden freien Cashflows und starken Dividendenprogrammen sollten in der Lage sein, diesen Sturm zu überstehen.

In den 13 Jahren zwischen dem Ende der Finanzkrise 2008 und dem vierten Quartal 2021 hat die Biotech-Branche insgesamt die Performance der meisten großen US-Aktienindizes übertroffen. Diese lang anhaltende Hausse wurde durch eine Mischung aus Rückenwind wie rekordverdächtig niedrigen Zinsen, massiven fiskalischen Anreizen durch die US-Regierung und den Erkenntnissen und Entdeckungen aus dem Humangenomprojekt beflügelt.

Das schwindelerregende Innovationstempo der Biotech im letzten Jahrzehnt brachte zahlreiche bahnbrechende neue Methoden hervor, wie z. B. lebensfähige Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, Checkpoint-Inhibitoren, gentechnisch veränderte Zelltherapien, neue und verbesserte Enzymersatztherapien, funktionelle Heilmittel für Infektionskrankheiten wie Hepatitis C und viele andere. Das Ergebnis ist, dass zahlreiche Krankheiten, die früher völlig unbehandelbar waren oder bei denen es fast unmöglich war, sie zu behandeln, durch den Innovationsschub der Biotech in den Griff bekommen wurden.

Die rasante Wachstumsthese von Biotech kam jedoch im vierten Quartal 2021 abrupt zum Stillstand. Da die Preise für Konsumgüter in den letzten Quartalen stark stiegen, wurde schnell klar, dass die US-Notenbank ihre Finanzpolitik straffen musste, um die Inflation einzudämmen. Und da die Kreditkosten im Jahr 2022 steigen werden, verloren die Anleger plötzlich ihren Appetit auf riskante Wachstumsaktien. Der SPDR S&P Biotech ETF, der die Wertentwicklung der meisten kleinen bis mittelgroßen Biotech-Unternehmen abbildet, hat seit dem letzten Quartal 2021 einen blitzschnellen Kursrückgang erlebt.

XBI DATEN VON YCHARTS

Einer der interessantesten Aspekte dieses breit aufgestellten Ausverkaufs ist, dass weit über 100 börsennotierte Biotech-Unternehmen jetzt mit weniger als den Barmitteln bewertet werden. Hinzu kommt, dass fast jedes einzelne Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase derzeit nur mit einem Bruchteil des kommerziellen Potenzials (d.h. des Wertes) seines führenden Medikamentenkandidaten bewertet wird. Selbst die Spitzenkandidaten von Blue-Chip-Biotech-Unternehmen wie Amgen (WKN: 867900), Bristol Myers Squibb (WKN:850501) und Gilead Sciences (WKN:885823) scheinen in den Augen dieses launischen Marktes keinen oder nur einen geringen Wert zu haben. Alles, was aus Sicht des Marktes zählt, ist das kalte, harte Geld, das in diesem Moment durch ein Biotech-Unternehmen fließt.

Warum der Markt kein Vertrauen in das Wertversprechen von Biotech-Unternehmen hat

Eine hohe Wertschöpfung ist das Lebenselixier der Biotech-Firmen, insbesondere bei Unternehmen in der klinischen und/oder frühen kommerziellen Phase. Unternehmen, die noch keine Umsätze erzielt haben, verlassen sich stark auf das Versprechen steigender zukünftiger Umsätze, um Investoren anzuziehen. Kurz gesagt: Diese Unternehmen mit negativem Cashflow müssen ihre Aktionäre durch mehrere Kapitalaufnahmen überzeugen, den Kurs beizubehalten, um kostspielige klinische Studien zu finanzieren, Medikamente durch das langwierige Zulassungsverfahren zu bringen und die Markteinführung eines neu zugelassenen Medikaments zu bezahlen.

Leider sind Biotech-Unternehmen, die sich in der Entwicklung befinden und nur ein Medikament herstellen, mit einer Vielzahl von Risikofaktoren konfrontiert. In erster Linie scheitert die große Mehrheit der experimentellen Medikamente in der klinischen Phase. Und selbst wenn diese Forschungs- und Entwicklungsunternehmen ein erfolgreiches Medikament in die klinische Phase bringen, fehlt ihnen oft die nötige Erfahrung, um ein Medikament rechtzeitig durch das lästige Prüfverfahren zu bringen. Verzögerungen bei der Zulassung können für Biotech-Unternehmen im Spätstadium eine schlechte Nachricht sein, da ein längerer Zulassungszyklus potenziellen Konkurrenten Zeit gibt, aufzuholen.

Und schließlich haben die meisten neu gegründeten Biotech-Unternehmen im kommerziellen Stadium einfach nicht die Ressourcen, um die rasche Einführung eines neuen Medikaments voranzutreiben oder ihre geistigen Eigentumsrechte gegen die drohende Konkurrenz durch Generika zu verteidigen. Es reicht nicht aus, eine erstklassige Therapie zu haben. Ein Biotech-Unternehmen muss auch über die kommerzielle und rechtliche Infrastruktur verfügen, um das Beste aus seinen Vorzeigeprodukten herauszuholen.

Wachstumsinvestoren waren offenbar bereit, diese eingebauten Risiken in der Ära des leichten Geldes zu übersehen. Doch angesichts steigender Zinssätze und der damit verbundenen höheren Kosten für die Kreditaufnahme sieht der Markt das Wertversprechen von Biotech-Unternehmen derzeit ganz anders.

Wie Anleger den Biotech-Bärenmarkt schlagen können

Die düstere Sichtweise des Marktes auf klinische Werte wird nicht ewig anhalten. Das ist die gute Nachricht. Aber wenn du in diesem extremen Umfeld ein erfolgreiches Biotech-Portfolio aufbauen willst, solltest du dich auf großkapitalisierte Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, starken freien Cashflows und einer überdurchschnittlichen Dividende konzentrieren. Glücklicherweise erfüllen Amgen, Bristol Myers Squibb und Gilead Sciences alle diese Kriterien.

Die Aktien von Amgen werden derzeit mit dem 12-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt, was für einen an der Nasdaq notierten Blue-Chip-Wert deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Der Umsatz des Biotech-Unternehmens wird bis 2022 voraussichtlich um beachtliche 4,1 % steigen, und die jährliche Dividendenrendite liegt derzeit bei 3,4 %.

Die Aktien von Bristol sind derzeit mit dem 7,78-fachen des voraussichtlichen Gewinns eine der günstigsten in der Branche. Außerdem wird erwartet, dass der Umsatz des Arzneimittelherstellers ab der zweiten Hälfte des Jahrzehnts überdurchschnittlich stark wächst. Was die Dividende angeht, so liegt die jährliche Dividendenrendite derzeit bei 3,38 % und damit leicht über dem Durchschnitt der unmittelbaren Vergleichsgruppe.

Die Aktie von Gilead Sciences wiederum ist mit einem Kurs von unter dem 10-fachen des voraussichtlichen Gewinns ein echtes Schnäppchen. Das Biotech-Unternehmen zahlt außerdem eine der höchsten Dividenden der Branche: 4,12 % auf Jahresbasis. Die Wall Street geht davon aus, dass Gileads Umsatz in diesem Jahr aufgrund des erwarteten Rückgangs der Nachfrage nach dem COVID-19-Medikament Veklury sinken wird. Aber der Biotech-Riese hat mehrere neue Wachstumsprodukte in der Pipeline, die diesen Trend in naher Zukunft umkehren dürften.

Alles in allem sollten diese drei Blue-Chip-Biotech-Aktien in der Lage sein, diesen launischen Markt zu überstehen und den Anlegern im Jahr 2022 respektable Gewinne zu bescheren.

Der Artikel Wie man in Biotech investiert, wenn der Wert keine erkennbare Bedeutung hat ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von George Budwell auf Englisch verfasst und am 31.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Bristol Myers Squibb. The Motley Fool empfiehlt Amgen und Gilead Sciences.

