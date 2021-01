Wie man Aktien von Banken analysiert

Weitere Suchergebnisse zu "US Bancorp":

Bankaktien mögen kompliziert in der Analyse erscheinen, aber die Realität ist, dass das Bankgeschäft einfacher zu verstehen ist, als du vielleicht denkst. Banken sind sich ähnlich genug, dass du, wenn du einmal gelernt hast, wie man eine analysiert, auch bereit bist, den Rest zu analysieren.

Während die Geschäftsdynamik einer bestimmten Bank offensichtlich komplexer ist, als wir in ein oder zwei Sätzen erklären können, leihen sich Banken im Kern Geld zu einem bestimmten Zinssatz und verleihen es dann zu einem höheren Zinssatz, wobei sie die Spanne zwischen den beiden Zinssätzen einstecken.

Wenn du versuchst, eine bestimmte Bankaktie zu analysieren, ist es eine gute Idee, sich auf vier wesentliche Dinge zu konzentrieren:

Was die Bank tatsächlich tut

Ihr Preis

Ihre Ertragskraft

Das Risiko, das sie eingeht, um diese Ertragskraft zu erreichen

Lass uns also einen Blick auf jeden dieser Punkte werfen und wie du sie in deine Recherche einbeziehen kannst.

Was die Bank tatsächlich tut

Zunächst einmal gibt es drei Haupttypen von Banken:

Geschäftsbanken: Diejenigen, die ihr Geld hauptsächlich damit verdienen, dass sie Kredite an Kunden vergeben und von deren Zinsmarge profitieren.

Diejenigen, die ihr Geld hauptsächlich damit verdienen, dass sie Kredite an Kunden vergeben und von deren Zinsmarge profitieren. Investmentbanken: Diejenigen, die Kunden bei Fusionen und Übernahmen (M&A) beraten, Aktien- und Anleiheemissionen erleichtern, Wohlstand für vermögende Kunden und Unternehmen verwalten und mehr.

Diejenigen, die Kunden bei Fusionen und Übernahmen (M&A) beraten, Aktien- und Anleiheemissionen erleichtern, Wohlstand für vermögende Kunden und Unternehmen verwalten und mehr. Universalbanken: Diejenigen, die eine Kombination aus beidem machen.

Es gibt drei Dinge, die du dir anschauen musst, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was eine Bank macht – ihre Aktiva und Passiva (die du in der Bilanz finden kannst) und ihre Gewinn- und Verlustrechnung.

Vermögenswerte

Im Bankwesen kommt es auf die Vermögenswerte an – die Kredite, die Wertpapiere, etc. Das sind die Dinge, die die zukünftige Rendite bestimmen, wenn sie sorgfältig ausgewählt werden, und sie sind die Dinge, die eine Bank zum Scheitern zwingen (oder aus dem Weg geräumt werden), wenn es Probleme gibt.

Der erste Schritt ist also, einen Blick auf die Bilanz einer Bank zu werfen.

Kredite sind das Herzstück einer traditionellen Bank. Je höher der prozentuale Anteil der Kredite an den Vermögenswerten einer Bank ist, desto näher ist sie an einer traditionellen Spar- und Kreditbank. Zum Beispiel zeigt ein kurzer Blick auf die Bilanz von U.S. Bancorp (WKN:917523) aus dem dritten Quartal 2020 eine Bilanzsumme von 540,5 Milliarden US-Dollar und Kredite von 307 Milliarden US-Dollar, was bedeutet, dass 57 % der Vermögenswerte der Bank Kredite sind. Das macht Sinn, da U.S. Bancorp sich viel mehr auf das traditionelle Verbrauchergeschäft konzentriert als viele seiner Großbanken-Kollegen.

Andererseits gibt es Banken, die sich mehr auf das Investment Banking konzentrieren. In der Bilanz von Goldman Sachs (WKN:920332) aus dem gleichen Zeitraum können wir sehen, dass nur 9,9 % der Vermögenswerte Kredite sind.

Wenn eine Bank keine Kredite hält, dann hält sie höchstwahrscheinlich Wertpapiere. Hierfür gibt es viele mögliche Gründe. Zum Beispiel könnte ihr Geschäftsmodell nicht auf Kredite ausgerichtet sein, sie könnte das Kreditgeschäft an andere Banken verlieren, oder sie könnte einfach nur konservativ sein, wenn sie keine günstigen Kreditkonditionen finden kann. In jedem Fall gibt dir die Betrachtung der Kredite als Prozentsatz des Vermögens Fragen, die du genauer recherchieren kannst.

Der nächste Schritt bei der Betrachtung der Kredite ist die Frage, welche Arten von Krediten eine Bank vergibt. Ist sie hauptsächlich ein Hypothekenkreditgeber? Ein Kreditgeber für kleine Unternehmen? Hat sie eine Menge Autokredite? Oder konzentriert sie sich hauptsächlich auf Kreditkartenkredite wie Capital One Financial (WKN:893413)? Du solltest in der Lage sein, diese Informationen in der Bilanz der Bank oder in ihrem letzten Quartalsbericht zu finden.

Verbindlichkeiten

In der Banksprache beziehen sich die Verbindlichkeiten im Allgemeinen auf die Einlagen, die Kunden (wie du und ich) auf Bankkonten einzahlen.

Einlagen sind für Banken aus dem gleichen Grund toll, aus dem du dich über niedrige Zinsen auf deinen Giro- und Sparkonten beschwerst. Über diese Einlagenkonten leihst du der Bank im Grunde genommen billig Geld. Wenn eine Bank nicht viele Einlagen anziehen kann, muss sie Schulden aufnehmen (oder Aktien ausgeben), was in der Regel viel teurer ist. Das kann zu riskantem Kreditverhalten führen – d.h. der Jagd nach Renditen, um die Kosten zu rechtfertigen.

Einlagen können weiter in zinstragende und nicht-zinstragende Einlagen unterteilt werden. Wenn eine Bank eine große Menge an unverzinsten Einlagen anziehen kann (z. B. bei Girokonten), kann das ein großer Kostenvorteil gegenüber anderen Banken sein.

Eine wichtige Kennzahl ist das Verhältnis von Einlagen zu Verbindlichkeiten. Wenn die Einlagen einer Bank einen hohen Prozentsatz der gesamten Verbindlichkeiten ausmachen, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass die Bank viel Zugang zu günstigem Kapital hat. Sind hingegen mehr Verbindlichkeiten in Form von Schulden vorhanden, könnte dies auf eine ungünstige Kostenstruktur und mehr Risiko hinweisen. Ein Beispiel: Die Einlagen der U.S. Bancorp machen 85 % der Verbindlichkeiten aus – eine sehr gesunde Kapitalstruktur.

Einkommen

Es gibt zwei Hauptkategorien von Bankerträgen – Zinserträge und zinsunabhängige Erträge. Zinserträge sind selbsterklärend, aber Nicht-Zinserträge können verschiedene Formen annehmen. Banken kassieren Gebühren für die Vergabe von Hypotheken, Servicegebühren für Einlagenkonten, Gebühren für das Investmentbanking, Gebühren für die Zahlungsabwicklung und vieles mehr.

Die Banken melden ihre Nettozinserträge, das ist die Differenz zwischen den Zinsen, die sie einnehmen und den Zinsen, die sie auf Einlagen zahlen. Die zinsfreien Erträge sind alles andere. Die Banken schlüsseln dies in der Regel in der Gewinn- und Verlustrechnung auf. So kannst du ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie eine Bank Geld verdient.

Es gibt keine richtige oder falsche Mischung aus Zins- und Nichtzinserträgen. Dies ist nur ein wichtiger Schritt, um zu verstehen, wie das Geschäft einer bestimmten Bank funktioniert.

Der Preis

Das offensichtliche Ziel beim Kauf von Bankaktien (oder jeder anderen Aktie) ist es, sie für weniger als ihren tatsächlichen Wert zu kaufen. Aber das ist viel leichter gesagt als getan, sonst wären wir alle reich!

Wenn es um Banken geht, müssen wir zwei wichtige Kennzahlen kennen: den Buchwert und den materiellen Buchwert.

Wenn du mit dem Buchwert nicht vertraut bist, das ist einfach ein anderes Wort für Eigenkapital. Wenn eine Bank zum Buchwert gehandelt wird, bedeutet das, dass du sie zu einem Preis kaufst, der ihrem Eigenkapital entspricht (d.h. ihre Aktiva minus ihre Passiva).

Um ein wenig konservativer zu werden als das Kurs-Buchwert-Verhältnis, können wir uns das Kurs-Sachbuchwert-Verhältnis ansehen. Wie der Name schon sagt, geht dieses Verhältnis einen Schritt weiter und lässt die immateriellen Vermögenswerte einer Bank, wie z. B. den Unternehmenswert, außen vor. Eine Bank, die zu viel bezahlt, um eine andere Bank zu kaufen, würde einen Haufen Goodwill zu ihren Vermögenswerten hinzufügen – und ihr Eigenkapital erhöhen. Indem wir uns weigern, diesen Goodwill anzuerkennen, sind wir konservativer bei dem, was wir als realen Vermögenswert betrachten. Daher wird das Kurs-Sachbuchwert-Verhältnis immer mindestens so hoch sein wie das KBV.

Du kannst jedoch nicht feststellen, ob eine Bankaktie billig oder teuer ist, indem du dir nur den Buchwert ansiehst. Wenn du das könntest, wäre es so einfach, einfach in die Bankaktien mit den niedrigsten KBV’s zu investieren. Wie bei jedem Unternehmen ist der Grund, warum du bereit bist, mehr für eine Bank zu zahlen als für eine andere, der, dass du glaubst, dass ihre Ertragskraft größer, wachstumsorientierter und weniger riskant ist.

Die Ertragskraft

Die Kennzahl, die die Kluft zwischen Buchwert und Ertragskraft überbrückt, heißt Eigenkapitalrendite (ROE). Anders ausgedrückt: Die Eigenkapitalrendite zeigt dir, wie gut das Eigenkapital einer Bank in Gewinne umgewandelt wird. Im Allgemeinen wird eine Eigenkapitalrendite von mehr als 10 % als gut angesehen, und höher ist besser. Und höhere ROE-Zahlen können eine höhere Bewertung rechtfertigen.

Wenn du die Ertragskraft genauer ansehen willst, kannst du dir die Nettozinsmarge und die Effizienz ansehen.

Die Nettozinsmarge misst, wie profitabel eine Bank Investitionen tätigt. Man nimmt die Zinsen, die eine Bank mit ihren Krediten und Wertpapieren erwirtschaftet, subtrahiert die Zinsen, die sie für Einlagen und Schulden zahlt, und teilt das Ganze durch den Wert dieser Kredite und Wertpapiere. Höher ist besser.

Während die Nettozinsmarge dir ein Gefühl dafür gibt, wie gut eine Bank bei den Zinsen abschneidet, gibt dir die Effizienzquote, wie der Name schon sagt, ein Gefühl dafür, wie effizient die Bank ihre Geschäfte führt.

Die Effizienzquote setzt die zinsunabhängigen Ausgaben (Gehälter, Gebäudekosten, Technologie, etc.) ins Verhältnis zu den Einnahmen. Je niedriger also, desto besser. Stell dir vor, dass die Effizienzrate angibt, wie viel die Bank ausgibt, um ihre Einnahmen zu generieren. Eine Effizienzquote von 60 % bedeutet, dass eine Bank 0,60 US-Dollar für jeden 1,00 US-Dollar an Einnahmen ausgibt. Du möchtest also natürlich, dass diese Kennzahl so niedrig wie möglich ist.

Die Höhe des Risikos, das sie eingeht, um diese Ertragskraft zu erreichen

Wie die meisten anderen Unternehmen können auch Banken potenziell mehr Geld verdienen, wenn sie mehr Risiko eingehen.

Es gibt eine Menge Kennzahlen, die versuchen zu messen, wie risikoreich die Bilanz einer Bank ist. Aber eine der einfachsten und effektivsten ist das Verhältnis von Vermögenswerten zu Eigenkapital. Und du kannst beide Zahlen in der Bilanz einer Bank finden. Eine allgemeine Faustregel für eine Bank ist es, nach einem Verhältnis zu suchen, das bei 10 oder darunter liegt.

Wenn wir tiefer in die Bewertung der Vermögenswerte einsteigen, müssen wir uns die Qualität der Kredite ansehen. Konzentrieren wir uns dabei auf zwei Kennzahlen:

Anteil notleidender Kredite (notleidende Kredite/Gesamtkredite)

Deckung notleidender Kredite (Wertberichtigung für notleidende Kredite/notleidende Kredite)

Notleidende Kredite sind Kredite, die für eine bestimmte Zeit mit ihren Zahlungen im Rückstand sind (90 Tage ist normalerweise die Schwelle). Diese sind aus offensichtlichen Gründen schlecht.

Wie bei den meisten dieser Kennzahlen, hängt es vom wirtschaftlichen Umfeld ab, was als angemessener Prozentsatz für notleidende Kredite gilt. Aber dieser Prozentsatz kann dir ein Gefühl dafür geben, wie riskant das Kreditportfolio einer Bank im Vergleich zu anderen Banken ist.

Das Fazit

Wir haben viele Kennzahlen und Konzepte ausgelassen, aber du wurdest trotzdem mit einer Menge wertvoller Informationen bombardiert, die dir helfen können, die besten Bankaktien zum Investieren zu finden. Es ist leicht, sich bei der Analyse einer Bank im Detail zu verlieren, aber wenn du dir ein System wie oben besprochen zurechtlegst, kannst du das große Ganze im Auge behalten.

