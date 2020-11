Wie man Aktien recherchiert

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Die Analyse von Aktien hilft den Investoren, die besten Investitionsmöglichkeiten zu finden. Durch den Einsatz analytischer Methoden bei der Recherche von Aktien können wir versuchen, Aktien zu finden, die mit einem Abschlag auf ihren wahren Wert gehandelt werden und daher in Zukunft in einer hervorragenden Position sind, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.

1. Lerne die zwei Grundtypen der Aktienanalyse kennen

Wenn es um die Analyse von Aktien geht, gibt es zwei grundlegende Wege, die du gehen kannst: Fundamentalanalyse und technische Analyse.

Die Fundamentalanalyse basiert auf der Annahme, dass der Preis einer Aktie nicht unbedingt den wahren inneren Wert des zugrunde liegenden Unternehmens widerspiegelt. Fundamentalanalysten verwenden Bewertungskennzahlen und andere Informationen, um festzustellen, ob eine Aktie einen attraktiven Preis hat. Die Fundamentalanalyse ist für Investoren gedacht, die nach ausgezeichneten langfristigen Renditen suchen.

Ein wichtiger Unterschied besteht darin, dass die Fundamentalanalyse darauf abzielt, langfristige Investitionsmöglichkeiten zu finden, während sich die technische Analyse typischerweise auf kurzfristige Preisschwankungen konzentriert. Wir sind im Allgemeinen Befürworter der Fundamentalanalyse und glauben, dass durch die Konzentration auf große Unternehmen, die zu fairen Preisen handeln, Investoren den Markt schlagen können.

2. Lerne einige wichtige Kennzahlen für das Investieren

Vor diesem Hintergrund sehen wir uns vier der wichtigsten und leicht verständlichen Kennzahlen an, die du in deinem Analyseinstrumentarium haben solltest:

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): Unternehmen geben ihre Gewinne an die Aktionäre als Gewinn pro Aktie, kurz EPS, aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der Aktienkurs eines Unternehmens geteilt durch den jährlichen Gewinn pro Aktie. Wenn zum Beispiel eine Aktie für 30,00 US-Dollar gehandelt wird und der Gewinn im letzten Jahr bei 2,00 US-Dollar pro Aktie lag, würden wir sagen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis 15 beträgt, oder „15 Mal der Gewinn“. Dies ist die gebräuchlichste Bewertungskennzahl in der Fundamentalanalyse und ist nützlich, um Unternehmen derselben Branche mit ähnlichen Wachstumsaussichten zu vergleichen.

3. Schau über die Zahlen hinaus, um Aktien zu analysieren

Dies ist vielleicht der wichtigste Schritt im analytischen Prozess. Während jeder ein gutes Schnäppchen liebt, gibt es bei der Analyse einer Aktie mehr als nur einen Blick auf die Bewertungskennzahlen. Es ist viel wichtiger, in ein gutes Geschäft zu investieren als in eine billige Aktie. In diesem Sinne sind hier drei weitere wesentliche Komponenten der Aktienanalyse, die du beachten solltest:

Dauerhafte Wettbewerbsvorteile: Als langfristige Investoren müssen wir wissen, dass ein Unternehmen in der Lage sein wird, seinen Marktanteil im Lauf der Zeit zu halten (und hoffentlich auch zu vergrößern). Daher ist es wichtig, bei der Analyse potenzieller Aktien zu versuchen, einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil im Geschäftsmodell zu identifizieren. Dies kann verschiedene Formen annehmen – ein vertrauenswürdiger Markenname kann einem Unternehmen Preissetzungsmacht geben, Patente können es vor der Konkurrenz schützen, und ein großes Vertriebsnetz kann ihm einen Kostenvorteil gegenüber seinesgleichen verschaffen, um nur einige zu nennen.

Ein grundlegendes Beispiel für die Analyse von Aktien

Sehen wir uns schnell ein hypothetisches Szenario an. Wir sagen, dass ich eine Aktie von einer Baumarktkette in mein Portfolio aufnehmen möchte und dass ich versuche, mich zwischen Home Depot (WKN:866953) und Lowe’s (WKN:859545)zu entscheiden.

Zuerst würde ich mir ein paar Zahlen ansehen. Hier einige der Kennzahlen, die wir besprochen haben:

Kennzahl Home Depot Lowe’s KGV (letzte 12 Monate) 26,4 22,9 Erwartete Wachstumsrate der Gewinne 7,1 % 20,7 % Kurs-Gewinn-Wachstum 3,7 1,1 Schulden-EBITDA 1,67 2,34

DATENQUELLEN: CNBC, YCHARTS, YAHOO! FINANCE. ZAHLEN VOM 5. NOVEMBER 2020.

Hier die wichtigsten Lektionen aus diesen Zahlen. Lowe’s scheint tatsächlich der billigere Kauf zu sein, sowohl auf KGV-als auch auf KGW-Basis. Lowe’s hat eine höhere Verschuldung gegenüber dem EBITDA, also könnte dies darauf hinweisen, dass Lowe’s das riskantere von beiden ist.

Ich würde nicht sagen, dass eines der beiden Unternehmen einen großen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem anderen hat. Home Depot hat wohl den besseren Markennamen und das bessere Vertriebsnetz, aber nicht so sehr, dass es meine Investitionsentscheidung beeinflussen würde, besonders wenn Lowe’s viel attraktiver aussieht. Ich bin ein Fan von beiden Management-Teams, und die Heimwerkerbranche ist eine, die immer Arbeit haben wird.

Wenn du denkst, dass ich mir ein paar Kennzahlen herauspicke, auf die ich mich konzentriere und auf die ich meine Meinung stütze, dann hast du Recht. Und genau das ist der Punkt: Es gibt keinen perfekten Weg, um Aktien zu recherchieren, deshalb wählen verschiedene Investoren verschiedene Aktien aus.

Eine solide Analyse kann dir helfen, kluge Entscheidungen zu treffen

Wie ich gerade erwähnt habe, gibt es keinen richtigen Weg, um Aktien zu analysieren. Das Ziel der Aktienanalyse ist es, Unternehmen zu finden, von denen du glaubst, dass es gute Werte und großartige langfristige Geschäfte sind. Das hilft dir nicht nur dabei, Aktien zu finden, die wahrscheinlich hohe Renditen abwerfen, sondern die Anwendung von Analysemethoden wie die hier beschriebenen kann dir auch helfen, schlechte Investitionen zu vermeiden und Geld zu verlieren.

