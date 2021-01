Wie man 2021 zum Millionär werden kann

Wie viel Geld wärst du bereit, in einem Jahr zu opfern, wenn du wüsstest, dass du mit diesem Opfer im Ruhestand Millionär werden kannst? Eine ausreichend große, einmalige Investition, die über eine ausreichende Anzahl von Jahren mit einem ausreichend hohen Zinseszinseffekt aufgezinst wird, kann bis zu dem Zeitpunkt, an dem du sie anzapfen musst, auf 1 Million US-Dollar anwachsen.

Denke darüber nach. Nachdem du ein Jahr lang einen spartanischen Lebensstil gelebt hast, um genug für eine massive Investition zu sparen, könntest du jeden US-Dollar, den du nach Hause bringst, für den Rest deiner Karriere ausgeben und am Ende immer noch mit einer Million US-Dollar dastehen. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf wollen wir behandeln, wie 2021 dich auf den Weg zur Million bringen kann.

Geht das überhaupt?

Die Tabelle unten zeigt, wie groß diese einmalige Investition sein muss, um bis zum Ruhestand 1 Million US-Dollar zu erreichen, basierend darauf, wie viele Jahre das Geld investiert wird und welche Rendite du erhältst. Was daraus ganz klar hervorgehen sollte, ist, dass diese Art des Investierens nur möglich ist, wenn du entweder ein unglaublich hohes Gehalt verdienst oder du sehr früh in deiner Karriere anfängst und traditionelle marktähnliche Renditen erzielst.

Jahre an der Börse 10 % jährliche Rendite 8 % jährliche Rendite 6 % jährliche Rendite 4 % jährliche Rendite 45 13.719,22 USD 31.327,88 USD 72.650,08 USD 171.198,42 USD 40 22.094,93 USD 46.030,94 USD 97.222,19 USD 208.289,05 USD 35 35.584,11 USD 67.634,55 USD 130.105,22 USD 253.415,48 USD 30 57.308,56 USD 99.377,34 USD 174.110,14 USD 308.318,67 USD 25 92.296,00 USD 146.017,91 USD 232.998,64 USD 375.116,81 USD 20 148.643,63 USD 214.548,21 USD 311.804,73 USD 456.386,95 USD 15 239.392,05 USD 315.241,71 USD 417.265,07 USD 555.264,51 USD

Mit einem durchschnittlichen Haushaltseinkommen von etwa 68.703US-Dollar und einer Armutsgrenze für eine vierköpfige Familie von etwa 26.200US-Dollar, kann es möglich sein, aggressiv genug zu sparen. Dennoch, wenn du nicht schon sehr früh in deiner Karriere Geld verdienst, ist es wahrscheinlich unmöglich.

Was ist ein wahrscheinlicherer Weg zu 1 Million US-Dollar?

Für die meisten von uns Normalsterblichen ist diese einjährige aggressive Sparherausforderung einfach nicht praktikabel. Glücklicherweise gibt es einen anderen, viel nachhaltigeren Weg zu diesem Meilenstein: jedes Jahr zwischen jetzt und dem Zeitpunkt, an dem du das Geld brauchst, zu sparen.

Die folgende Tabelle zeigt, wie viel du jedes Jahr sparen musst, um eine Million US-Dollar zu erreichen, abhängig davon, welche Rendite du erzielst und wie lange du in der Lage bist, deine Ersparnisse zu halten. Obwohl es immer noch eine Menge Geld ist, sind die jährlichen Zahlen für normale Menschen viel erreichbarer.

Jahre an der Börse 10 % jährliche Rendite 8 % jährliche Rendite 6 % jährliche Rendite 4 % jährliche Rendite 45 1.391,01 USD 2.587,29 USD 4.700,50 USD 8.262,46 USD 40 2.259,42 USD 3.860,17 USD 6.461,54 USD 10.523,49 USD 35 3.689,71 USD 5.803,27 USD 8.973,86 USD 13.577,33 USD 30 6.079,25 USD 8.827,44 USD 12.648,92 USD 17.830,10 USD 25 10.168,08 USD 13.678,78 USD 18.226,72 USD 24.011,97 USD 20 17.459,63 USD 21.852,21 USD 27.184,56 USD 33.581,76 USD 15 31.473,78 USD 36.829,55 USD 42.962,77 USD 49.941,11 USD

Auch wenn sich dadurch das Opfer von einem einzigen massiven zu mehreren kleineren verlagert, wird 2021 wahrscheinlich immer noch eine entscheidende Rolle spielen, um dich zum Millionär zu machen. Das liegt daran, dass der schwierigste und wichtigste Teil des Investierens darin besteht, den Rest deiner Finanzen in eine gute Form zu bringen, die es dir erlaubt, einen Teil deines Geldes für deine Zukunft zurückzulegen.

Selbst in einem guten Jahr kann der Markt manchmal nach unten gehen, und nicht jedes Jahr ist ein gutes Jahr. Daher solltest du nur Geld investieren, das du in den nächsten fünf Jahren nicht brauchst, damit du deine Aktien nicht verkaufen musst, wenn sie am Boden sind, nur um deine Rechnungen zu bezahlen.

Um das tun zu können, musst du etwas Geld übrig haben. Das bedeutet, dass du deine täglichen Kosten niedrig halten und deine Schulden in den Griff bekommen musst, bevor du überhaupt ans Investieren denkst. Das ist entscheidend, egal ob du die Beiträge eines einzigen Jahres zur Grundlage für deinen millionenschweren Pensionsfonds machen willst oder ob du bereit bist, jahrzehntelang regelmäßig zu sparen und zu investieren, um dieses Ziel zu erreichen.

Natürlich, wenn du in einer Position warst, in der das Geld schneller wegging als es reinkam, wird es wahrscheinlich Zeit brauchen, um die notwendigen Veränderungen vorzunehmen, um erfolgreich zu investieren. Selbst wenn das auf dich zutrifft, könntest du das Jahr 2021 zu dem Jahr machen, das dich auf den Weg zum Millionär bringt. Es könnte nur bedeuten, dass du dich statt auf das Investieren lieber auf den Schuldenabbau konzentrierst, was dich letztendlich in die Lage versetzt, später noch mehr zu investieren.

Fange jetzt an

Unabhängig davon, welchen Weg du einschlägst, ist eine Sache aus diesen beiden Tabellen oben vollkommen klar: Je früher du anfängst, desto einfacher ist es, dorthin zu gelangen. Das Jahr 2021 ist nur noch ein paar Tage entfernt, weshalb jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um deinen Plan zu verwirklichen, damit du in diesem Jahr dein großes finanzielles Ziel erreichst.

Du brauchst nicht viel Geld, um mit dem Investieren zu beginnen, aber du brauchst einen guten Plan, damit das Geld, das du investierst, auch langfristig investiert bleibt. Mach das zur Priorität Nr. 1, und 2021 könnte das Jahr sein, das dich auf den Weg zum Millionär bringt.

The post Wie man 2021 zum Millionär werden kann appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Chuck Saletta auf Englisch verfasst und am 29.12.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021