Wie man mit 1.000 US-Dollar zu investieren beginnt

Der S&P 500, ein Aktienindex, der sich aus den 500 größten börsennotierten Unternehmen in den USA zusammensetzt, hat in der Vergangenheit eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 9 bis 10 % erzielt. Daher gibt es keine bessere Möglichkeit, den Wohlstand passiv zu vermehren, als an der Börse zu investieren. Über viele Jahrzehnte hinweg kann selbst eine relativ kleine Summe, mit der du in einige der besten Unternehmen der Welt investieren kannst, zu einer lebensverändernden Summe werden.

Wenn du bereit bist, 1.000 US-Dollar an der Börse zu investieren, dann lies weiter, um zu erfahren, wie du loslegen kannst.

Behalte diese Grundsätze im Hinterkopf

Wie bei allen neuen Unternehmungen lohnt es sich, sich auf die Grundlagen zu konzentrieren und diese zu verstehen, bevor man etwas anderes tut. Die Börse kann anfangs einschüchternd wirken, aber es gibt einige grundlegende Regeln, die Anleger/innen beachten sollten, um ihre Erfolgschancen zu maximieren und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass sie ihre Ersparnisse verlieren.

Erstens: Investiere nur Geld, das du in den nächsten fünf Jahren nicht brauchst. Das ist sehr wichtig, denn die Börse ist sehr volatil. Seit 1946 gab es 84 Mal Rückschläge von 5 bis 10 %. Wenn du das Geld für eine unerwartete Ausgabe brauchst, verkaufst du deine Positionen vielleicht zum ungünstigsten Zeitpunkt. Wenn du dich um alle hochverzinsten Schulden kümmerst und einen Notfallfonds hast, kannst du langfristig denken – und das ist wichtig, um hohe Renditen zu erzielen.

Als Nächstes sollte man seinem Portfolio regelmäßig Ersparnisse hinzufügen. Dadurch wird es nicht nur zur Gewohnheit, langfristig Geld beiseite zu legen, sondern die Anleger profitieren auch vom Durchschnittskosteneffekt. Das bedeutet einfach, dass die Anleger ihre verschiedenen Positionen über einen längeren Zeitraum zu unterschiedlichen Preisen kaufen und nicht versuchen, den Markt zu timen.

Die vielleicht wichtigste Information, die Anfänger befolgen müssen, ist, die Höhen und Tiefen der Börse durchzuhalten. Auch hier hilft es, einen langen Zeithorizont zu haben. Außerdem ist es ratsam, ein diversifiziertes Portfolio mit mindestens 25 Aktien zu besitzen, um das Risiko zu begrenzen, dass eine einzelne Position deine Ersparnisse aufzehrt. Außerdem ist es für Investoren wichtig, dass sie sich an ihre Investmentstrategien halten.

Eine gute Aktie für den Einstieg

Nachdem wir nun einige wichtige Grundlagen des Investierens geklärt haben, wollen wir uns einer Aktie zuwenden, die für Anfänger interessant sein könnte. Es handelt sich um ein leicht zu verstehendes Unternehmen mit einer starken Marke, einer langen und erfolgreichen Unternehmensgeschichte, einer führenden Position in der Branche und noch reichlich Wachstumschancen. Ich spreche vom Sportbekleidungsriesen Nike.

Von 2011 bis 2021 hat Nike seinen Jahresumsatz mehr als verdoppelt und den verwässerten Jahresgewinn pro Aktie mehr als verdreifacht. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von hochwertigen Sportschuhen und Sportbekleidung mit einem Umsatz von 46,3 Mrd. US-Dollar in den letzten 12 Monaten. Der Verkauf von Waren über eine globale Präsenz von unternehmenseigenen Geschäften und Drittanbietern sowie über die aufstrebende digitale Präsenz von Nike mit mehr als 79 Millionen Mitgliedern schafft eine tiefere Verbindung zu den Verbrauchern.

Die starke Marke des Unternehmens ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Nike ist ein Marketing-Genie, das sich mit Superstar-Sportlern zusammenschließt, um eine große Bekanntheit zu erreichen und ein Image zu verkaufen, das sich auf den Erfolg konzentriert. Die Ausgaben für Marketing – die so genannten „Demand Creation Expenses“ – stiegen im letzten Geschäftsquartal (das am 30. November 2021 endete) im Jahresvergleich um 40 % auf 1 Milliarde US-Dollar. Und die kürzliche Übernahme von RTFKT, einem Hersteller von virtuellen Turnschuhen, unterstreicht Nikes Ambitionen, ein Innovator in der digitalen Welt zu sein.

Mit Blick auf die Zukunft sieht Nike in China eine große Wachstumschance. Obwohl das Land immer noch mit pandemischen Störungen zu kämpfen hat, machte es im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022 16,2 % des Gesamtumsatzes aus, eine Zahl, die im Laufe der Zeit schnell angestiegen ist. Und die weitere Nutzung des Frauen- und Jordan-Segments wird das Wachstum in den kommenden Jahren weiter vorantreiben.

Der Kurs von Nike ist seit seinem Allzeithoch Anfang November um 18 % gefallen und bietet Anlegern die Möglichkeit, Aktien (die in den letzten fünf Jahren um 158 % gestiegen sind) mit einem relativen Abschlag zu kaufen. Meiner Meinung nach ist dies eine risikoarme Investition, die dennoch das Potenzial für solide Renditen hat, für diejenigen, die gerade erst anfangen.

Investieren muss nicht kompliziert sein. Mit ein paar grundlegenden Kenntnissen und sogar einem kleinen Geldbetrag kann sich meiner Meinung nach jeder in die Lage versetzen, an der Börse einen dauerhaften Wohlstand aufzubauen.

Der Artikel Wie man mit 1.000 US-Dollar zu investieren beginnt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Neil Patel auf Englisch verfasst und am 18.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Nike.

