Wie leben Veganer*innen in Europa?

Berlin (ots) - Passend zum Weltvegantag am 1.11.2019 veröffentlicht Veganz, derdeutsche Marktführer für vegane Lebensmittel, die weltweit erste, repräsentativeStudie zum Thema Veganismus in Europa. Befragt wurden dazu 24.000 Menschen in 15verschiedenen Ländern. Worauf legen Veganer*innen in ihrem Einkaufs- undErnährungsverhalten besonderen Wert? In welchen Einstellungen differenzieren siesich wesentlich von anderen Ernährungsgruppen?Woher kommt die Motivation, komplett auf tierische Produkte zu verzichten? Ganzklar an erster Stelle steht dabei der Tierschutz mit 95 Prozent Zustimmung,dicht gefolgt von Umweltschutz und dem gesundheitlichen Aspekt. Ganze 86 Prozentder Veganer*innen legen beim Lebensmitteleinkauf großen Wert auf Nachhaltigkeitund Umweltschutz - bei den Nicht-Veganer*innen sind es 14 Prozent weniger.Deutlich wird dies auch bei der Wahl der Einkaufsstätten, bei der sich mehr alsdrei Viertel der Teilnehmer*innen, die sich pflanzlich ernähren, bewusst für denBiomarkt entscheiden. Bei den übrigen Ernährungsgruppen ist es hingegen nur dieHälfte.Nach dem Motto "Keine halben Sachen" pflegen knapp 85 Prozent den veganenLebensstil auch über ihre Ernährung hinaus und achten auf tierfreie Kosmetik,Kleidung und Co. So sehen auch 93,7 Prozent der Veganer*innen in Insekten keinevertretbare Alternative und verzichten.In Sachen Essen vertrauen Veganer*innen vor allem auf die eigene Küche. 46,3Prozent kochen täglich selbst und weitere 26,2 Prozent mindestens fünf Mal proWoche. Verfechter anderer Ernährungsformen hingegen stellen sich mit 38 Prozentdeutlich seltener an den Herd. Neben dem Geschmack ist Veganer*innen vor allemder Gesundheitsaspekt ihres Essens wichtig.