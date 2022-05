Wie lange wird der Bärenmarkt andauern? Das zeigt die Geschichte

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Wichtige Punkte

Nur wenige Börsenkorrekturen dauern länger als ein Jahr, und nur wenige Bärenmärkte dauern länger als zwei Jahre.

Der aktuelle Ausverkauf ähnelt wohl am meisten dem Marktrückgang in den frühen 80er Jahren, der 622 Tage dauerte.

Jeder Marktrückgang ist anders, aber es gibt wichtige Lektionen, die Anleger aus historischen Abschwüngen lernen können.

Wenn du schon einmal mit Kindern unterwegs warst, hast du wahrscheinlich die unvermeidliche Frage gehört: Sind wir schon da? Auch Erwachsene wollen wissen, wie weit sie noch von ihrem Ziel entfernt sind.

Das Gleiche gilt für den aktuellen Rückschlag am Aktienmarkt. Die meisten Anleger wissen, dass die Aktien früher oder später wieder ansteigen werden. Und sie würden gerne wissen, wie weit in der Zukunft der Aufschwung stattfinden wird.

Wie lange wird dieser Bärenmarkt andauern? Leider gibt es darauf keine klare Antwort. Wir können jedoch eine gewisse Perspektive gewinnen, wenn wir uns historische Marktabschwünge ansehen.

Marktrückgänge in der Vergangenheit

Erhebliche Rückgänge sind für den S&P 500 nicht ungewöhnlich. Sie kommen regelmäßig vor und sind unterschiedlich stark ausgeprägt.

Die schlimmste Form des Marktrückgangs ist ein Bärenmarkt, d.h. ein Zeitraum, in dem der Markt um 20 % oder mehr gegenüber dem letzten Höchststand einbricht. Börsenkorrekturen sind weitaus häufiger. Sie treten auf, wenn Aktien um mindestens 10 % (aber weniger als 20 %) sinken.

Bärenmärkte dauern in der Regel länger als Korrekturen. Der längste Bärenmarkt für den S&P 500 fand während der Großen Depression statt und dauerte 2,8 Jahre. Seit den 1950er Jahren war der längste Bärenmarkt in den frühen 2000er Jahren, als die Dot.com-Blase platzte. Sie dauerte 2,1 Jahre.

^SPX DATEN VON YCHARTS

Der S&P 500 ist am Freitag in den Bärenmarkt gerutscht – aber nur knapp. Er könnte schnell wieder zu einer Korrektur zurückkehren. Die meisten Korrekturen enden nicht in einem ausgewachsenen Bärenmarkt. Diejenigen, bei denen das nicht der Fall ist, dauern manchmal nur ein paar Wochen. Andere können sich über Monate hinziehen. Allerdings dauern Korrekturen nur selten länger als ein Jahr.

Der engste Cousin

Keine Marktkorrektur ist genau das Gleiche. Dennoch ähneln sie sich manchmal in vielerlei Hinsicht.

Der aktuelle Ausverkauf des S&P 500 scheint vor allem auf zwei miteinander verbundene Faktoren zurückzuführen zu sein. Die Inflation schießt durch die Decke, was auf Probleme in der Lieferkette im Zusammenhang mit dem Coronavirus und die hohen Kraftstoffpreise zurückzuführen ist, die zum Teil durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine verursacht wurden. Auch die Zinssätze steigen, da die Federal Reserve versucht, die Inflation unter Kontrolle zu halten.

Dies sind nicht die gleichen Probleme, die während der langen Baisse Anfang der 2000er Jahre auftraten. Der wahrscheinlich größte gemeinsame Nenner zwischen dem aktuellen Ausverkauf und dem steilen Rückgang von damals ist, dass beide auf lange Haussen folgten.

Der wohl engste Verwandte des heutigen Rückgangs des S&P 500 ist der Bärenmarkt, der Ende 1980 begann. Er dauerte 622 Tage und endete im August 1982. Unter der Führung von Paul Volcker erhöhte die US-Notenbank die Zinssätze unaufhörlich, um die explodierende Inflation zu bekämpfen. Der derzeitige Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, hat sich kürzlich ähnlich wie Volcker verpflichtet, die Zinsen so lange zu erhöhen, bis die Inflation nachlässt.

Lehren aus der Geschichte

Ausgehend von der Vergangenheit ist es möglich, dass der S&P 500 in einen Bärenmarkt eintritt, der bis Ende 2023 andauert. Einige Ökonomen sind jedoch der Meinung, dass die Inflation in diesem Jahr zurückgehen wird.

Wenn dies der Fall ist, wird die Fed die Zinsen wahrscheinlich nicht annähernd so stark anheben wie während der Baisse Anfang der 80er Jahre. Das könnte bedeuten, dass dieser Bärenmarkt relativ kurz ist und noch in diesem Jahr endet.

Unabhängig davon, wie lange der aktuelle Ausverkauf am Aktienmarkt anhält, gibt es klare Lehren, die Anleger aus der Geschichte ziehen können. Am wichtigsten ist, dass selbst starke Abschwünge nur vorübergehend sind. Es ist in der Regel unklug, alle Aktien zu verkaufen, denn du könntest den unvermeidlichen Aufschwung verpassen.

Die klügste Strategie für Marktabschwünge ist es, solide Aktien und Indexfonds zu kaufen, wenn die Kurse fallen. Auf diese Weise kannst du langfristig noch höhere Renditen erzielen.

Die beste Antwort auf die Frage, wann der Ausverkauf am Aktienmarkt enden wird, ist wahrscheinlich dieselbe, die du deinen Kindern auf Autofahrten schon gesagt hast: „Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir kommen näher.“

Der Artikel Wie lange wird der Bärenmarkt andauern? Das zeigt die Geschichte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel wurde von Keith Speights auf Englisch verfasst und am 22.05.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2022