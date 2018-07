Wie lange kann die Türkische Lira dem noch standhalten?

Die Türkische Lira hat heute erneut einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das türkische Statistikamt veröffentlichte am Morgen die neuen Inflationsdaten. Den Zahlen zufolge beträgt die Inflationsrate derzeit 15,4 %. Damit steht sie so hoch wie seit dem Jahr 2003 nicht mehr. Infolgedessen wird es für den Euro Lira Kurs in Zukunft noch schwieriger, sich gegenüber anderen Währungen durchzusetzen.

Lange kann Staatspräsident Erdogan also ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Daut.