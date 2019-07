Wie lange dauert es, bis man Millionär wird?

Eine Million ist immer noch eine Menge Geld — etwa das Vierfache des mittleren Nettovermögens von Menschen im typischen Rentenalter in den Vereinigten Staaten. Trotz der beeindruckenden Höhe dieses Betrags ist es ein Ziel, das für die meisten tatsächlich erreichbar ist, solange sie früh genug beginnen und konsequent genug mit einer vernünftigen Strategie investieren.

Drei Faktoren sind entscheidend für dein Bestreben, Millionär zu werden: Zeit, der Betrag, den du sparen kannst, und die Rendite, die du verdienst. Von diesen drei Faktoren ist die Zeit das Wichtigste, denn wenn man genug davon zur Verfügung hat, ist es fast trivial einfach, irgendwann Millionär zu werden. Infolgedessen kann zu Beginn der Reise die Perspektive, wie lange es dauert, bis man dort ankommt, eine große Motivation sein.

Also … wie lange dauert es?

Die folgende Tabelle zeigt, wie viele Jahre es dauert, bis du dein Ziel erreichst, basierend darauf, wie viel du jeden Monat sparen kannst und welche durchschnittliche jährliche Rendite du verdienst. Auf lange Sicht hat die Börse Renditen erzielt, die in etwa einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 10 % entsprechen. Obwohl es keine Garantien gibt, liegt es empirisch im Bereich des Möglichkeiten, eine Million bis zum Ruhestand zu erzielen, wenn du einfach 100 US-Dollar pro Monat während einer 45-jährigen Karriere investiert.

Monatliche Sparrate Jahre bis 1 Mio. USD mit 10 % jährlichen Renditen Jahre bis 1 Mio. USD mit 8 % jährlichen Renditen Jahre bis 1 Mio. USD mit 6 % Jahresrendite Jahre bis 1 Mio. USD mit 4 % Jahresrendite Jahre bis 1 Mio. USD mit 2 % Jahresrendite 100 USD 44,5 52,9 65,7 88,6 143,7 300 USD 33,7 39,4 48,0 62,5 94,1 500 USD 28,8 33,4 40,1 51,0 73,4 1000 USD 22,4 25,5 29,9 36,7 49,1 1.583,33 USD 18,4 20,7 23,8 28,4 36,0 2.083,33 USD 16,2 18,0 20,4 23,9 29,4 3.166,66 USD 13,0 14,2 15,8 18,0 21,2 4.166,66 USD 11,0 12,0 13,2 14,7 16,8

Gehaltserhöhungen machen es möglich, im Lauf der Zeit etwas mehr zu sparen. Das hilft uns, die Million früher zu erreichen.

Zusätzlich zu beachten ist, dass die Tabelle einen sehr wichtigen Kompromiss zwischen Zeit und Geld deutlich macht. Je länger dein Zeitrahmen ist, desto mehr profitierst du von der Rendite, die du mit deinem Geld verdienen kannst. Zum Beispiel gibt es bei 100 US-Dollar pro Monat fast ein Jahrhundert Unterschied, wie lange es dauert, um 1 Mio. US-Dollar zu erreichen, je nachdem, ob du 10 % oder 2 % Rendite verdienst. Bei 4.166,66 US-Dollar sind es nur etwa sechs Jahre.

In der Praxis bedeutet das, dass je mehr Zeit du hast, desto mehr kann dein Geld für dich wachsen. Je kürzer dein Zeitrahmen, desto mehr bist du darauf angewiesen, jeden Monat eine ganze Menge Geld zu sparen, um Millionär zu werden. Also fang jetzt an und nutze die Zeit, die du zur Verfügung hast, um den Zinseszinseffekt für dich arbeiten zu lassen.

