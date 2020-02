"Wie lange brauche ich, um aus Wein Wasser zu machen?" Elton lädt sein TV-Publikum bei "Alle gegen Einen" auf ProSieben zum Mitschätzen ein (FOTO)

Unterföhring (ots) - Deutschland im Schätzfieber! Am Samstag präsentiert Eltoneine neue Ausgabe von "Alle gegen Einen" - live um 20:15 Uhr auf ProSieben. "25Türsteher wollen ein Flugzeug am Starten hindern - spektakulärer kann man wohlnicht in den Abend starten. Aber wir haben noch viel mehr Action auf dem Zettel,und einiges davon live im Studio und sogar mit prominenter Unterstützung", freutsich der Moderator. Welchen Experimenten er besonders entgegenfiebert, beiwelcher Live-Aktion seine prominenten Gäste Sophia Thomalla und Smudo glänzenwollen und wann Elton sich selbst mal richtig verschätzt hat, erzählt derProSieben-Moderator im folgenden Kurzinterview.Elton, in der neuen Ausgabe von "Alle gegen Einen" tritt die 31-jährige Sofiagegen ganz Deutschland an. Was schätzt Du: Wer wird am Ende die Nase vorn haben- und warum? "Ob Kandidat oder TV-Publikum - wer am Ende gewinnen wird, lässtsich vor der Sendung nie vorhersagen. Mit Sofia haben wir jedenfalls ein klugesKöpfchen am Start, das auch in der Lage zu sein scheint, auf seinen Bauch zuhören. Gerade das ist bei 'Alle gegen Einen' wichtig. In der ersten Staffelhaben übrigens drei Mal unsere Kandidaten im Studio gewonnen, einmal warTV-Deutschland besser. Aus diesem Grund hoffe ich, dass die Zuschauer dieHerausforderung annehmen und dieses Mal noch genauer mitschätzen."Deine Show bietet einen sehr bunten Mix an Action- und Spaß-Experimenten. Aufwelche "Schätzperimente" freust Du Dich besonders? "25 Türsteher wollen einFlugzeug am Starten hindern - spektakulärer kann man wohl nicht in den Abendstarten. Aber wir haben noch viel mehr Action auf dem Zettel, und einiges davonlive im Studio und sogar mit prominenter Unterstützung: Am Samstag werden wiru.a. herausfinden, wie lange ein Terrier braucht, um eine Anzahl an Luftballonszum Platzen zu bringen, und wir werden Sophia Thomalla und Smudo dabei zusehen,wie sie unter Zeitdruck aus Trauben Wein machen. Und den Wein werde ichvielleicht trinken und dann selber an mir testen, wie lange ich brauche, um ausWein Wasser zu machen! Ich kann versprechen: Das wird ein sehr unterhaltsamerTV-Abend!"Hand aufs Herz: Wann hast Du Dich mal so richtig verschätzt? "Oh, da kann ichmich noch sehr gut erinnern! Was nämlich wohl die wenigsten wissen: Ich bin einfantastischer Turmspringer. Aber jedes Mal, wenn ich mit Stefan imSynchronspringen angetreten bin, habe ich mich aus irgendeinem Grund in SachenAbsprung-Timing, Überschlags-Moment und Beginn der Eintauchphase völligverschätzt. Keine Ahnung, was da immer los war."Redaktioneller Abdruck des Interviews mit Programmhinweis und unter derQuellangabe ProSieben kostenfrei. Alle TV-Zuschauer können ganz einfach per Appan der TV-Show teilnehmen. Weitere Informationen zur Show und denTeilnahmebedingungen finden Sie auch auf www.alle-gegen-einen.de."Alle gegen Einen", vier neue Ausgaben, ab 15. Februar immer samstags um 20:15Uhr live auf ProSieben und auf JoynBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 89 9507 -1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionJan IslingerTel. +49 89 9507-1175Jan.Islinger@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4519211OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell