Wie lange Sixt VZ-Anleger das wohl noch mit machen?

An der Börse Xetra notiert die Aktie Sixt am 01.04.2022, 10:33 Uhr, mit dem Kurs von 123.03 EUR. Die Aktie der Sixt wird dem Segment "Lkw-Verkehr" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Sixt auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Sixt. Es gab insgesamt sechs positive und ein negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Sixt daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Sixt von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Sixt mit einem Wert von 34,48 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Straße und Schiene" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 26,81 , womit sich ein Abstand von 29 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Sixt weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,66 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Straße und Schiene") von 24,75 %. Mit einer Differenz von lediglich 21,09 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

