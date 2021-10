Wie lange Nine Energy Service Aktie-Anleger das wohl noch mit machen?

An der Börse New York notiert die Aktie Nine Energy Service am 30.10.2021, 03:04 Uhr, mit dem Kurs von 1.96 USD. Die Aktie der Nine Energy Service wird dem Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" zugeordnet.

Nine Energy Service haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Nine Energy Service ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 155,56 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 51 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 315,07 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Nine Energy Service-Aktie hat einen Wert von 66,67. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (45,68). Wie auch beim RSI7 ist Nine Energy Service auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 45,68). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Nine Energy Service.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Nine Energy Service-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Nine Energy Service-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Nine Energy Service vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 3 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 53,06 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (1,96 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Nine Energy Service somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.