Wie läuft es bei Wirecard?

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichtete Frank Holbaum, dass es bei Wirecard gar nicht so schlecht aussieht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Nach einem leichten Auf und Ab Anfang letzter Woche konnte sich die Aktie über der wichtigen Grenze von 80 Euro etablieren – der charttechnische Aufwärtstrend scheint also intakt und der Kurs könnte mittelfristig auf die 100 Euro zusteuern.

Die Kooperationen! Wirecard hat sich mit „Orange Cash“ und „Kaufland“ zwei weitere Kooperationspartner sichern können.

Die Analystenmeinungen! 75 % der fundamental orientierten Analysten sehen die Aktie als einen „Kauf“ an, 25 % wollen „halten“ und niemand „verkaufen“. Charttechniker sehen zunächst einen Kursanstieg in Richtung 86,19 Euro, hin zum Allzeithoch vom 1. November 2017, danach könnten weitere Kurssteigerungen kommen. Technische Analysten sehen einen Aufwärtstrend, denn zum GD200, dem Signalgeber für das langfristige Trendverhalten, beträgt der Abstand nun 34 %.

Der Ausblick! Es sieht durchaus vielversprechend aus, denn erst bei Kursen unterhalb von 61,52 Euro könnte es zu einem Trendwechsel kommen.

Wie wird es mit dem Unternehmen und seiner Aktie weitergehen? Könnten gar 100 Euro erreicht werden? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.