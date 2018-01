Wie die kostenlose Kreditkarte auch kostenlos bleibt (FOTO)

München (ots) -Standardkreditkarten bei Hausbanken kosten bis zu 30 Euro im Jahr.Doch viele Geschäftsbanken bieten kostenfreie Alternativen an. Dieseerheben aber teilweise Zusatzgebühren, etwa beim Geldabheben imAusland oder dem Bezahlen in einer fremden Währung.*)"Kostenlose Kreditkarten sparen im Vergleich zu Angeboten mitJahresgebühren viel Geld - bei falscher Nutzung kosten sie aber aucheiniges", sagt Rainer Gerhard, Geschäftsführer im BereichKreditkarten bei CHECK24.Von den zehn betrachteten Kreditkarten ohne Jahresgebühren sindbei einem typischen Nutzungsverhalten nur zwei dauerhaft kostenfrei.Durch Neukundenboni von bis zu 75 Euro bekommen Verbraucher bei zweiAngeboten im ersten Jahr unterm Strich sogar Geld zurück. MancheBanken bieten Kreditkartenkunden auch zusätzliche Leistungen wie z.B. Auslandskrankenversicherungen oder Rabatte in Onlineshops.Kleingedrucktes und persönliches Nutzungsverhalten bei der Wahlder Karte berücksichtigeUnabhängig vom Kreditkarteninstitut sollten Verbraucher unbedingtauf das Kleingedruckte achten. Wird der gewährte Kredit nichtinnerhalb des vereinbarten Zeitraums vollständig zurückgezahlt,fallen bei allen Banken hohe Dispozinsen an. "Kunden solltenbesonders auf die Rückzahlungsdetails achten", sagt Gerhard. "Hiermitverdienen die Anbieter ihr Geld."Welche Kreditkarte wirklich die günstigste ist, hängt von denpersönlichen Zahlungsgewohnheiten des Nutzers ab. Kunden, die einenRechnungsausgleich per Überweisung regelmäßig vergessen, greifenbesser zu Karten, bei denen ausstehende Beträge automatisch perLastschrift eingezogen werden.*)vollständige Tabelle mit allen betrachteten Angeboten undweiteren Details unter: http://ots.de/dOmHMÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Pressekontakt CHECK24Julia Leopold, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174,julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell