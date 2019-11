Erfurt (ots) -Wie kommt eigentlich der Sauerstoff auf die Internationale Raumstation? Undwelche Experimente werden im Weltall durchgeführt? Diese Fragen beantwortet Bengemeinsam mit den Wissenschaftlerinnen Dr. Suzanna Randall und Dr. InsaThiele-Eich am 14. November um 20:00 Uhr in einer neuen Sendung "KiKA LIVEtrifft die Astronautinnen" (KiKA)Eigentlich hat Ben es ja schon immer gewusst: Atmen ist keineSelbstverständlichkeit im Weltall. Aber wie können Astronaut*innen dann in einerRaumstation überleben? Mit dieser Frage im Gepäck besucht Ben dieWissenschaftlerinnen und angehenden Astronautinnen Dr. Insa Thiele-Eich und Dr.Suzanna Randall bei einer ihrer technischen Trainingseinheiten am Bodensee. Ererfährt, dass es an Bord der ISS ein Lebenserhaltungssystem gibt, dasKohlendioxid aus der Luft filtern und neuen Sauerstoff erzeugen kann. Dabeientsteht Wasser, das wiederum z.B. für den Anbau essbarer Algen genutzt werdenkann. Außerdem lernt er, warum man im All mit bestimmten Materialienexperimentiert, um Innovationen auf der Erde voranzutreiben. Daneben gibt es einWiedersehen mit "Bernd das Brot", der seine ganz eigene Weltraummissionanstrebt.Seit Beginn des Jahres begleitet "KiKA LIVE" die Initiative "Die Astronautin",die die erste deutsche Frau ins Weltall schicken möchte. Regelmäßig treffen Jessund Ben die Astrophysikerin Dr. Suzanna Randall und die Meteorologin Dr. InsaThiele-Eich und schauen den beiden bei ihren Trainingseinheiten über dieSchulter. Junge Zuschauer*innen sollen so für Naturwissenschaften, Mathematik,Technik und Raumfahrt begeistert werden. Verantwortliche Redakteurin bei KiKAist Miriam Steinhoff.Während und nach der "KiKA LIVE"-Sendung am 14. November steht Dr. InsaThiele-Eich Zuschauer*innen von 20:00 bis 21:00 Uhr für Fragen im Chat aufwww.kika.de zur Verfügung.Weitere Informationen zu "KiKA LIVE" sowie Fotos und Themen allerEinzelsendungen stehen in der KiKA-Presselounge auf www.kika-presse.de bereit.Alle Sendungen von "KiKA LIVE" sind auch im KiKA-Player und auf kika.deabrufbar.Die aktuelle Sendung "KiKA LIVE trifft die Astronautinnen" finden registrierteNutzer*innen vorab im Bereich "Presse Plus".Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell