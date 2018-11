Wie kaum ein anderes Land blicken Polen aus historischer Perspektive auf ihren Nationalfeiertag am 11. November / Besonders jetzt - am 100. Jahrestag der Wiedererlangung der Unabhängigkeit 1918 (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Am 11. November 2018, am Polnischen Nationalfeiertag, feiert Polenden 100. Jahrestag der Wiedererlangung der Unabhängigkeit 1918-2018.Um die Bedeutung des 100. Jahrestags der Wiedererlangung derUnabhängigkeit für die Polen heute zu verstehen, muss man diehistorischen Ereignisse, die dazu geführt haben, richtig einschätzen.Denn die Polen beziehen sich gleichzeitig auf die vorhergehendenlangen 123 Jahren Teilungen, die die polnische Geschichteunterbrochen haben, und knüpfen damit an die Zeit und die Traditionihres Landes vor den Teilungen. Das ist die Perspektive, mit der diePolen auf Ihre Geschichte vor dem europäischen Hintergrund blicken."Noch ist Polen nicht verloren, solange wir leben. Was uns fremdeÜbermacht nahm, werden wir uns mit dem Säbel zurück holen" - das sinddie Anfangspassagen der polnischen Nationalhymne, eines Lieds, dasJozef Wybicki 1797 für die Polnischen Legionen während derNapoleonischen Kriege bereits zwei Jahre nach der dritten TeilungPolens geschrieben hat. Seither bis zum Jahr 1918 nahmen Generationenvon Polen die in dem Lied ausgedrückte Aufforderung auf, dasVaterland zurück zu gewinnen.Die Republik Polen - die Republik beider Nationen, eine Föderationdes Polnischen Königreiches und des Großen Litauischen Fürstentums -bildete bis zum Jahr 1772 den größten Staat Europas. Das Land verlorseine Unabhängigkeit infolge der Aggression von drei Nachbarländern:Preußen, Russland und Österreich. Diese Länder nutzten die momentanepolitische und militärische Schwäche der Republik, griffen sie in denJahren 1772 - 1793 - 1795 dreimal an und teilten unter sich dasgesamte Landesgebiet auf. Sie haben ein Land aufgeteilt, das einmodernes Staatssystem lange vor der Zeit der Aufklärung aufgebauthat.Nach dem Verlust des eigenen Staates kämpften Generationen vonPolen militärisch, politisch und kulturell, um ihr Vaterland auf dieeuropäische Karte zurück zu bringen. Von den Polnischen Legionenwährend der Napoleonischen Kriege 1797 - 1815 über die zahlreichenAufstände im 19. Jahrhundert bis hin zu den ersten polnischenmilitärischen Einheiten des "Verbandes der Schützenstaffeln" Anfangdes 20. Jahrhunderts, die Jozef Pilsudski organisierte.Als 1914 der Große Krieg - der 1. Weltkrieg - ausbrach, in dem diebisherigen Teilungsmächte Polens zu Gegnern wurden, nahmen an demKampf auch die Polnischen Legionen teil, die von Jozef Pilsudskigegründet wurden, des baldigen polnischen Staatsoberhaupts undOberbefehlshabers. Während des vier Jahre lang dauernden Kriegeskämpften die Polen mit der Waffe in der Hand, aber auch inpolitischen Salons Europas und Amerikas um die Wiedererlangung derUnabhängigkeit. Zahlreiche polnische Politiker beteiligen sich damalsaktiv am politischen Leben der Teilungsmächte, um das unabhängigePolen auch mit parlamentarischen Mitteln zurück zu gewinnen: WojciechKorfanty - ein großer Pole und Schlesier - übernahm den Vorsitz imPolnischen Kreis im Berliner Reichstag, Roman Dmowski wirkte imrussischen Parlament Duma, die Polen waren auch eine derdominierenden Parlamentariergruppen im österreichischen Wien. In denUSA führte eine rege Tätigkeit zugunsten Polens der große Pianist,Komponist und Freund des amerikanischen Präsidenten Ignacy JanPaderewski.Die langen Bestrebungen der vielen Generationen von Polen seit1795 wurden am 11. November 1918 gekrönt, als am Ende des ErstenWeltkriegs und nach 123 Jahren eine freie unabhängige Republik Polenauf die politische Karte Europas zurückgekehrt ist.Pressekontakt:Andrzej Kolinski, Polnisches Institut Düsseldorf,andrzej.kolinski@instytutpolski.org, Tel. +49-211-8669612Original-Content von: Polnisches Institut Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell