Wie kann Storytelling die Bildung fördern? Essay-Wettbewerb prämiert die besten Ideen mit 2.500 Euro (FOTO)

Berlin (ots) - Storytelling ist ein wirksamer Weg, um Wissen so zu vermitteln,dass es besonders lange im Gedächtnis bleibt. Im Bildungsbereich hat dieErzählmethode Storytelling ein beachtliches Potenzial, um das Lernen und Lehrenzu unterstützen. Der Essay-Wettbewerb 2019/2020 des akademischen DienstleistersACAD WRITE stellt deswegen folgende Frage: Wie kann der Einsatz von Storytellingim Bildungsumfeld dienen?Nicht nur Pädagoginnen und Pädagogen sind eingeladen, ihre Ideen dazu in einemEssay im Umfang von 1.000 bis 1.200 Wörtern zu präsentieren.Storytelling-Begeisterte, kreative Köpfe, Studierende aller Fachrichtungen sowievolljährige Personen aller Altersklassen können bis 07. Mai 2020 ihren Essaybeim Storytelling-Wettbewerb einreichen. Anschließend evaluiert eine vierköpfigeFachjury die Texte aller Teilnehmenden. Insgesamt wartet ein Preisgeld von2.500,- Euro."Storytelling ist der wirksamste Weg, um Ideen in die Welt zu bringen", sagtRobert McKee, Professor für kreatives Schreiben und Storytelling-Experte. Da esnoch nie so einfach war, Geschichten mit einer Vielzahl von Menschen zu teilen,wie im Zeitalter der sozialen Medien, ist das Thema Storytelling heute brisanterdenn je. Auch in der Bildung hat die Erzählmethode unzähligeAnwendungsmöglichkeiten. Vor allem mit diesen sollen sich die eingereichtenEssays auseinandersetzen. Die Teilnehmenden sind dazu aufgerufen, kreativ undpointiert zu erläutern, wie Storytelling das Lernen und/oder Lehren effizientunterstützten kann. Welcher Zugang genau zum Thema gewählt wird, bleibt denAutorinnen und Autoren überlassen. Der Essay kann dabei auch gerne persönlicheErfahrungen als Ausgangspunkt nutzen.Ab sofort können Essays für den Wettbewerb eingereicht werden. Die Einreichfristendet am 07. Mai 2020. Danach wird eine Expertenjury, bestehend aus denKommunikationsexpertinnen und -experten Pia Kleine Wieskamp, Michael Hübler,Petra Sammer und Jörg Ehrnsberger alle eingereichten Texte lesen und beurteilen.Als Kriterien der Jury-Bewertung zählen die Aussagekraft und Argumentation desEssays sowie die Kreativität der darin dargelegten Ideen.Die drei Texte, welche die Jurorinnen und Juroren am meisten begeistern konnten,werden mit folgenden Preisgeldern prämiert:1. Preis: 1.200,- Euro2. Preis: 800,- Euro3. Preis: 500,- EuroDer Essay muss auf Deutsch verfasst sein und zwischen 1.000 und 1.200 Wörterumfassen. Zudem sollte er einer klaren Struktur folgen, mit einer Einleitung,einem Haupt- und einem Schlussteil. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen abeinem Alter von 18 Jahren, ausgenommen Mitarbeiter der ACAD InternationalResearch AG und deren Familie.Zur Anmeldung und Einreichung von Texten sowie zu allen Teilnahmebedingungen undBiografien der Jury-Mitglieder:https://www.acad-write.com/storytelling-wettbewerb/