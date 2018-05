Wie informieren sich die Deutschen zu Gesundheitsthemen? / Stiftung Gesundheitswissen und Hanover Center for Health Communication starten breit angelegte Studie zum Gesundheitsinformationsverhalten

Berlin/Hannover (ots) -Wie informieren sich die Deutschen zu Gesundheitsthemen?- Stiftung Gesundheitswissen und Hanover Center for HealthCommunication starten breit angelegte Studie zumGesundheitsinformationsverhalten in Deutschland- Das internationale HINTS-Projekt wird somit auch nationalverankert und sorgt für internationale VergleichbarkeitDie Stiftung Gesundheitswissen und das Hanover Center for HealthCommunication am Institut für Journalistik undKommunikationsforschung (IJK) in Hannover starten heute gemeinsam dasProjekt "HINTS Germany", die ersteGesundheitsinformations-Trendstudie in Deutschland. HINTS steht dabeifür "Health Information National Trends Survey". Die nationaleDatenerhebung zum Gesundheitsinformationsverhalten soll Akteure imGesundheitswesen dabei unterstützen, Bedarfe beim Gesundheitswissenaufzudecken und die Informationsangebote zur gesundheitlichenAufklärung weiter zu optimieren.Mit einem Auftakt-Workshop in Hannover beginnt heute die Umsetzungder bislang größten nationalen Datenerhebung zumGesundheitsinformationsverhalten der Deutschen - HINTS Germany. HINTSGermany ist eine Adaption des US-amerikanischen "Health InformationNational Trends Surveys". Für das Projekt arbeiten die StiftungGesundheitswissen (SGW) und das Hanover Center for HealthCommunication mit den Wissenschaftlern des National Cancer Institutsin Washington zusammen.Erste systematische Trendstudie in Deutschland"Wir haben HINTS Germany mit dem Ziel initiiert, eine gute Basisfür die Entwicklung bedarfsgerechter Gesundheitsinformationen zuschaffen", betont Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender der StiftungGesundheitswissen. "Gleichzeitig leistet das Projekt einen wichtigenBeitrag zur wissenschaftlichen Forschung im ThemenfeldGesundheitskommunikation in Deutschland."In Deutschland gibt es bislang kein systematisches undkontinuierliches Monitoring des Gesundheitsinformationsverhaltens derBevölkerung, das dieses im Zusammenhang mit gesundheitsrelevantenVorstellungen, Einstellungen und Verhaltensweisen der Menschenverstehen hilft."Die neue Studie wird umfassende und wissenschaftlich gesicherteErkenntnisse über die Herausforderungen liefern, vor denen wir in derkommunikativen Erreichbarkeit verschiedener Bevölkerungsgruppen inDeutschland und in der zielgruppengerechten Vermittlung vonGesundheitsinformationen stehen", sagt die wissenschaftliche Leiterindes deutschen HINTS-Projekts, Prof. Dr. Eva Baumann vom HanoverCenter for Health Communication.Gesundheitsinformationen stärker an Zielgruppen orientieren"Unser Ziel ist es, die Gesundheitsinformationen stärker an denBedürfnissen der Zielgruppen auszurichten", erläutert Suhr. Darinbegründet sich auch die Bedeutung von HINTS für die StiftungGesundheitswissen: Um zielgruppengerechte und an die Lebens- undKommunikationswelten der Menschen angepasste Informationsangeboteentwickeln zu können, ist die Kenntnis der Bedarfe und Barrierenverschiedener Bevölkerungsgruppen, ihres Wissens, ihrer Interessenund der Motive für die Nutzung von Gesundheitsinformationen auch fürgesundheitsbezogene Entscheidungsfindungen von elementarer Bedeutung.Nicht zuletzt informieren sich immer mehr Menschen im Internet zuGesundheitsthemen und das Rollenverständnis im Gesundheitswesenändert sich. Dies erfordert ein höheres Maß an Patientensouveränität,fundiertes Wissen über Gesundheitsfragen und die Fähigkeit undBereitschaft, sich zu informieren. Die Universität Bielefeld hattejedoch in ihrer Studie zur Gesundheitskompetenz der Bevölkerunggezeigt, dass mehr als die Hälfte der Deutschen über eineeingeschränkte Gesundheitskompetenz verfügt. "Für uns als Stiftungstellt sich daher die Frage, wie wir medizinisches Wissen sovermitteln können, dass es Patienten anspricht und dazu befähigt, esbestmöglich für eine kompetente persönliche Entscheidung zuverwenden", erklärt Dr. Ralf Suhr.Zwei Erhebungswellen in Deutschland geplantAuf dem heutigen Workshop in Hannover soll das methodischeVorgehen in Deutschland abgestimmt werden. Dabei stehen zweiAnforderungen im Mittelpunkt: einerseits die methodischeVergleichbarkeit sicherstellen und andererseits die nationalenBesonderheiten berücksichtigen. Unterstützt wird HINTS Germany vomMit-Initiator des US-amerikanischen HINTS, Prof. Dr. Gary L. Krepsvom Center for Health and Risk Communication (CHRC), George MasonUniversity, Virginia, USA. Denn die deutsche Trendstudie wird aufeiner Adaption des US-amerikanischen "Health Information NationalTrends Survey" (HINTS) basieren. Die Studie wirdbevölkerungsrepräsentativ angelegt. In Deutschland sind zunächst zweiErhebungswellen geplant. Erste Daten werden in einem Jahr erwartet,die Ergebnisse der zweiten Befragungswelle sollen in zwei Jahren zurVerfügung stehen.Daten der Basisbefragung werden öffentlich zugänglich gemachtDie Ergebnisse der Studie werden öffentlich vorgestellt.Anschließend sollen die Befragungsdaten für wissenschaftliche Zweckezugänglich gemacht werden (Open-Access-Prinzip). Damit können sieauch andere Akteure aus dem Gesundheitsbereich weiterverwerten."HINTS Germany wird für die Öffentlichkeit und für die Gruppen, dieim Bereich der Gesundheitsförderung unterwegs sind, sehr gute Diensteleisten", erklärte Prof. Baumann. "Wir freuen uns, dass wir mit HINTSGermany einen für das gesamtdeutsche Gesundheitswesen wertvollenBeitrag zum besseren Verständnis desGesundheitsinformationsverhaltens und des Gesundheitswissens derBevölkerung leisten können", schließt Dr. Suhr.Weitere Informationen finden Sie unter: www.hints-germany.deÜber die Stiftung Gesundheitswissen:Die gemeinnützige, operative Stiftung Gesundheitswissen mit Sitzin Berlin will die Kompetenz von Menschen in Deutschland im Hinblickauf Gesundheit und Prävention stärken und die Informationsasymmetrienzwischen Arzt und Patient abbauen. Dazu erstellt sie u.a.laienverständliche Gesundheitsinformationen auf Grundlage aktuellerwissenschaftlicher Erkenntnisse, zeigt Präventionsmöglichkeiten sowieBehandlungsalternativen auf und fördert das Gesundheitswissen imAllgemeinen. Stifter ist der Verband der Privaten Krankenversicherunge.V.Pressekontakt:Una Großmann, Leiterin Kommunikationuna.grossmann@stiftunggesundheitswissen.deT +49 30 419549220Original-Content von: Stiftung Gesundheitswissen, übermittelt durch news aktuell