Wie ich während der Blase an der Börse 2021 investieren würde

US-Aktien befinden sich meiner Meinung nach in einer Blase an der Börse. Die Anzeichen mehren sich und die Alarmglocken läuten. US-Aktien sehen bei fast jeder Kennzahl teuer aus. Das Verhältnis der Marktkapitalisierung des S&P 500 zum US-BIP ist ein langfristiger Bewertungsindikator, der von Warren Buffett populär gemacht wurde. Er deutet darauf hin, dass die Börse weitaus teurer ist, als sie es während der Technologieblase im Jahr 2000 war.

Ein weiteres Anzeichen für eine Blase an der Börse ist Euphorie. Sie wird weithin als ein Zustand der Aufregung an der Börse angesehen, wenn viele Aktien unabhängig von den Fundamentaldaten oder der Bewertung zu steigen scheinen. Die Euphorie an der Börse hat sich in den letzten Monaten verstärkt, da mehrere Börsengänge in die Höhe schossen.

Die Food-Delivery-App DoorDash und die Unterkunftsplattform Airbnb konnten ihre Aktienkurse am ersten Handelstag verdoppeln. Mehrere weitere Börsengänge werden für 2021 heiß erwartet, darunter Robinhood, Bumble und Coinbase.

Viele US-Technologie-Aktien haben in den letzten zehn Jahren eine starke Nachfrage erlebt. Die Aktienkurse haben sich 2020 weiter beschleunigt, da die Pandemie die Nachfrage auf Online-Plattformen auf Kosten von physischen, wie z. B. städtischen Einzelhandelsgeschäften, verlagert hat. Die ultraniedrigen Zinsen und das Quantitative Easing waren ebenfalls ein wichtiger Faktor, der die US-Aktien gestützt hat.

Investieren in eine Blase

Wenn sich also US-Aktien in einer Blase befinden und relativ überbewertet sind, wo kann man dann am besten investieren? Meiner Meinung nach ist es fast unmöglich zu wissen, wann die Blase an der Börse platzen wird. Es ist durchaus möglich, dass die US-Aktien in den nächsten Monaten weiter steigen.

Viele US-Technologieunternehmen haben starke Geschäftsmodelle mit wachsenden Gewinnen und wiederkehrenden Cashflows. Die am schnellsten wachsenden Unternehmen können schnell geografisch expandieren und haben kapitalschonende Bilanzen.

Als britischer Investor würde ich auf die stärksten und innovativsten Unternehmen zugreifen, indem ich in den Scottish Mortgage Investment Trust investiere. Zu seinen größten Positionen gehören Tesla, Amazon, Illumina, Tencent und Nio. Die Manager sind fortschrittlich und langfristig in ihrem Denken. Sie haben auch eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz. Dieser Investment Trust hat den Investoren eine 350 %ige Rendite in den letzten fünf Jahren beschert.

Wenn die Blase platzt

Obwohl wir nicht wissen, wann die Blase an der Börse platzen wird, denke ich, dass es wichtig ist, vorbereitet zu sein. Wenn die Blase schließlich platzt, gibt es einige günstigere Märkte, in die ich stattdessen investieren würde.

Britische Small-Cap Unternehmen stehen ganz oben auf meiner Liste. Viele britische Aktien haben in den letzten Jahren unter der Ungewissheit über Handelsverträge und die Beziehung Großbritanniens zur Europäischen Union gelitten. Jetzt, wo mehr Klarheit herrscht, könnten britische Aktien eine erhöhte Nachfrage von internationalen Investoren erfahren.

Small-Cap-Unternehmen sind in der Regel nicht ausreichend recherchiert und können für Anleger, die bereit sind, ein wenig zu recherchieren, hervorragende Chancen bieten. Derzeit sehe ich einen guten Wert in Best of the Best, Saga und Volex.

Best of the Best ist ein Unternehmen für Online-Wettbewerbe, das die Erwartungen des Managements weiterhin übertrifft. Saga zielt mit Versicherungen und Reisen auf die über 50-Jährigen ab, wobei das Reisesegment nach der Pandemie ein erhebliches Wachstum erfahren könnte. Volex ist ein hochwertiger Kabelhersteller mit schnell wachsenden Märkten wie Elektrofahrzeugen und Rechenzentren. Ich würde alle drei für mein Portfolio in Betracht ziehen.

