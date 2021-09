Wie ich ein passives Einkommen von 500 Pfund pro Monat anpeilen würde

Mein Ziel ist es, langfristig ein passives Einkommen aus meinen Investitionen zu erzielen. Der Ansatz, den ich dabei verfolge, ist relativ einfach. Ich habe ein bestimmtes Einkommensniveau, das ich jeden Monat erreichen möchte, und investiere in Unternehmen, mit denen ich dieses Ziel erreichen kann.

Das Einkommen, das ich erreichen möchte, deckt meine monatlichen Ausgaben. Diese Zahl variiert natürlich von Person zu Person. Aber für diesen Artikel werde ich einen Betrag von 500 Pfund pro Monat zugrunde legen.

Nach meinen Berechnungen müsste ich, um ein passives Einkommen von 500 Pfund pro Monat zu erzielen, ein Portfolio im Wert von 150.000 Pfund aufbauen. Wenn ich mit meinen Investitionen eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 % erzielen kann, wäre es möglich, 500 GBP pro Monat oder 6.000 GBP pro Jahr zu verdienen.

Ein großer Nachteil dieses Ansatzes ist leider, dass die Dividendeneinnahmen nie garantiert sind. Dividenden werden aus den Gewinnen der Unternehmen gezahlt. Wenn also die Gewinne sinken, kann die Geschäftsführung die Dividende kürzen.

Genau das ist letztes Jahr passiert und hat viele Anleger überrascht. Dennoch ist dies eine Strategie, die ich für mein passives Einkommensportfolio sehr gerne verwende.

Investieren für passives Einkommen

Um zu versuchen, die Auswirkungen einer Dividendenkürzung auf mein Portfolio zu verringern, investiere ich in das gesamte Einkommensspektrum. Damit meine ich, dass ich in eine Auswahl von Unternehmen mit hohen und niedrigen Renditen investiere, um eine Gesamtdividendenrendite von 4 % zu erreichen.

Auf der Hochertragsseite des passiven Einkommensportfolios würde ich Aktien wie Diversified Energy, Persimmon und Sabre Insurance kaufen. Diese Aktien bieten Dividendenrenditen zwischen 6 % und 10 %, die im aktuellen Zinsumfeld unglaublich attraktiv aussehen.

Diese hohen Erträge bedeuten jedoch, dass alle drei Unternehmen Schwierigkeiten haben, Investitionsmöglichkeiten zu finden, so dass sie Bargeld an die Investoren zurückgeben. Das könnte bedeuten, dass diese Aktien zwar heute Einkommenschampions sind, das Kapitalwachstum aber auf lange Sicht enttäuschen könnte.

Am anderen Ende des Spektrums würde ich die London Stock Exchange Group, Rentokil und Croda kaufen. Alle diese Aktien bieten Dividendenrenditen zwischen 1 % und 1,3 %. Das ist im Großen und Ganzen nicht viel, aber sie investieren auch alle stark in Wachstumschancen. Dies könnte langfristig zu Kapital- und Dividendenwachstum führen, auch wenn dies nicht garantiert ist.

Der letzte Korb von Unternehmen, die ich für mein passives Einkommensportfolio kaufen würde, sind diejenigen, die in der Mitte des Weges liegen.

Dazu gehören Unternehmen wie DFS Furniture, Tate and Lyle und BAE Systems. Alle drei Aktien bieten Dividendenrenditen von rund 4 %. Das bedeutet, dass sie eine gute Balance zwischen Einkommen und Wachstum finden. Aus diesem Grund würde ich diese mittelständischen Unternehmen in mein passives Einkommensportfolio aufnehmen.

Die Quintessenz

Wenn ich den oben beschriebenen Ansatz verfolge, könnte ich ein passives Einkommen von 500 GBP pro Monat erzielen. Vorausgesetzt, ich habe einen Anfangstopf von 150.000 GBP.

