Wie ich ein passives Einkommen von 500 Pfund pro Monat anpeilen würde

Passives Einkommen ist Geld, das man bekommt, ohne dafür zu arbeiten. Es ist leicht zu sehen, warum das nützlich sein kann, vom Bezahlen einer unerwarteten Rechnung bis hin zum Ausgeben für einen Urlaub. Der schwierigere Teil kann sein, es zu realisieren.

Eine meiner Lieblingsideen für passives Einkommen ist das Investieren in britische Aktien. Hier ist, wie ich es anstellen würde, 500 Pfund pro Monat an passivem Einkommen zu bekommen, indem ich in britische Dividendenaktien investiere.

Rückwärts arbeiten zum passiven Einkommensziel

Das passive Einkommen wäre in Form von Dividenden, die von Unternehmen ausgeschüttet werden. Ich würde also damit beginnen, rückwärts zu rechnen, von meinem monatlichen passiven Einkommensziel von 500 GBP bis zu den Kosten der Aktien. 500 GBP im Monat sind 6.000 GBP im Jahr. Eine „Rendite“ ist die Dividende, die auf eine Aktie als Prozentsatz ihres Kurses ausgezahlt wird. Wenn ich also in Aktien mit einer Rendite von 10 % investieren würde, bräuchte ich Aktien im Wert von 60.000 GBP, um mein angestrebtes passives Einkommen zu erzielen.

Aber es ist ungewöhnlich, dass eine Aktie 10 % Rendite abwirft. Oft ist eine so hohe Rendite eine Warnung, dass die Aktie eine „Wertfalle“ sein könnte und Analysten erwarten, dass sie ihre Dividende kürzt. Es gibt jedoch eine ganze Reihe von Top-Aktien aus Großbritannien, die 5 %, 6 % oder sogar noch mehr abwerfen. Wenn ich eine durchschnittliche Rendite von 6 % anstreben würde, bräuchte ich 100.000 GBP.

Stück für Stück investieren

Das ist eine ganze Menge! Wenn ich 100.000 Pfund zum Investieren bereit liegen hätte, würde ich vielleicht gar nicht erst über passive Einkommensideen nachdenken.

Die gute Nachricht ist, dass ich mit so viel anfangen kann, wie ich habe. Auch wenn ich 100.000 Pfund in Aktien mit einer durchschnittlichen Rendite von 6 % investieren möchte, muss ich nicht alles auf einmal investieren. Ich kann es im Lauf der Zeit einzahlen.

In diesem Zusammenhang ist das ein Grund, warum britische Dividendenaktien zu meinen liebsten passiven Einkommensideen gehören. Viele passive Einkommensströme erfordern eine große Investition im Voraus, wie z. B. der Kauf einer Immobilie oder eines Unternehmens. Im Gegensatz dazu kann ich mit dem, was ich habe, in britische Dividendenaktien investieren.

Je länger ich brauche, um mein Ziel von 100.000 GBP zu erreichen, desto langsamer wird mein monatliches passives Einkommen 500 GBP erreichen. Aber mit der Zeit wird mich regelmäßiges Sparen näher an das Ziel bringen. Außerdem erhalte ich Einkommen aus meinen Aktien, wenn das betreffende Unternehmen eine Dividende ausschüttet. Wenn ich also zum Beispiel 10.000 GBP gespart und in britische Dividendenaktien gesteckt habe, würde ich perspektivisch 600 GBP pro Jahr an Einkommen erwarten. Das sind 50 GBP pro Monat. Das ist immer noch weit weg von meinem Ziel von 500 GBP pro Monat, aber es ist ein Anfang.

Auswahl von britischen Dividendenaktien als passive Einkommensidee

Nicht alle Unternehmen zahlen eine Dividende. Bei den Unternehmen, die Dividenden zahlen, sind diese nie garantiert. Letztes Jahr hat Shell zum Beispiel zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg seine Dividende gekürzt.

Ich würde versuchen, mein Risiko zu reduzieren, indem ich über verschiedene Aktien diversifiziere. Ich würde mich an britische Dividendenaktien mit einer soliden Dividendenvorgeschichte und starken Geschäftsaussichten halten. Dann würde ich einfach mit meinem regelmäßigen Sparen beginnen, es in britische Dividendenaktien investieren, mich zurücklehnen und zusehen, wie meine passiven Einkommensströme ansteigen.

