Wie ich mir mit 200 Pfund im Monat ein passives Einkommen aufbauen würde

Meine Strategie für den Aufbau eines passiven Einkommens aus Aktien und Anteilen ist relativ einfach. Nach meinen Berechnungen kann ich mit einer kleinen monatlichen Investition von 200 Pfund über die nächsten Jahrzehnte einen beträchtlichen Pensionsfonds aufbauen. Und aus diesem Topf kann ich bei Bedarf jederzeit Einkommen beziehen.

Einen Pensionsfonds aufbauen

Um einen Pensionsfonds aufzubauen, konzentriere ich mich auf Aktien mit hohem Wachstum. Eine Investition von 200 GBP im Monat reicht nicht aus, um sofort ein passives Einkommen zu erzielen. Deshalb konzentriere ich mich auf Wachstumsaktien. Mit diesem Ansatz kann ich meine monatliche Investition in den nächsten zehn Jahren erheblich steigern, was mir die Tür zu einem höheren passiven Einkommen in der Zukunft öffnen sollte.

Natürlich ist diese Strategie nicht für alle Anleger geeignet. Indem ich in Wachstumsaktien investiere, kann ich meine Chancen erhöhen, einen großen Pensionsfonds aufzubauen, aber es erhöht auch das Risiko von Verlusten. Ein bedeutender Verlust könnte sich erheblich auf meine passiven Einkommensziele auswirken.

Dennoch ist dies eine Strategie, mit der ich mich wohlfühle, und um das Risiko zu verringern, würde ich Investmentgesellschaften und Fonds kaufen, die sich auf Wachstumsaktien konzentrieren.

Einige Beispiele für Investmentgesellschaften, die ich für attraktive Investitionen in Wachstumswerte halte, sind der Mercantile Investment Trust und der JP Morgan Global Growth & Income Trust. Beide Unternehmen konzentrieren sich beim Investieren auf die Suche nach unterbewerteten Wachstumstiteln sowohl im Vereinigten Königreich als auch auf dem internationalen Markt. Außerdem bieten sie derzeit attraktive Dividendenrenditen von rund 3 %.

In diesem Zusammenhang ist der einzige Nachteil, dass diese Unternehmen Verwaltungsgebühren verlangen, was sich auf meine Rendite auswirken könnte. Außerdem habe ich keine Wahl bei der Auswahl der Investitionen für ihre Portfolios.

In den letzten 10 Jahren haben diese Trusts den Anlegern eine durchschnittliche jährliche Gesamtrendite von 15 % gebracht. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sollte nie als Richtschnur für die Zukunft dienen, aber ich denke, dass diese Zahlen einen Eindruck davon vermitteln, welche Art von Rendite ich durch Investitionen in Wachstumsaktien erzielen könnte.

Passives Einkommenspotenzial

Wenn ich für die nächsten 20 Jahre ein grobes Wachstum von 12 % pro Jahr annehme, könnte meine monatliche Investition von 200 GBP innerhalb von zwei Jahrzehnten 200 000 GBP wert sein. Wenn ich dann von Wachstum auf Einkommen umstelle und eine Dividendenrendite von 5 % für meine Investitionen anstrebe, könnte ich ein jährliches passives Einkommen von 1000 oder 830 GBP pro Monat erzielen.

Es ist sogar möglich, ein höheres monatliches Einkommen zu erzielen, indem man auf Investitionen mit höherer Rendite setzt. Infolgedessen bieten einige Aktien im FTSE 100, wie z. B. die Phoenix Group, derzeit Renditen von mehr als 6 %. Eine Rendite von 6 % würde ein passives Einkommen von 12.000 GBP oder 1.000 GBP pro Monat bei einer Investition von 200.000 GBP bedeuten.

Diese Strategie ist nicht perfekt, und es gibt keine Garantie dafür, dass sie nach 20 Jahren ein jährliches Einkommen von 10.000 GBP bringt. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass der Prozess zu einem Topf von 200.000 GBP führt.

Ich denke aber, dass ich mir damit in den nächsten Jahrzehnten einen großen finanziellen Pensionsfonds und einen Einkommensstrom aufbauen kann.

Dieser Artikel wurde von Rupert Hargreaves auf Englisch verfasst und am 03.11.2021 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK besitzt keine der genannten Aktien. Die Ansichten über die in diesem Artikel erwähnten Unternehmen sind die des Autors und können daher von den offiziellen Empfehlungen abweichen, die wir in unseren Abonnementdiensten wie Share Advisor, Hidden Winners und Pro geben. Wir bei The Motley Fool sind der Meinung, dass wir durch die Berücksichtigung einer Vielzahl von Erkenntnissen bessere Investoren werden.

Motley Fool Deutschland 2021