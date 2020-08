Wie ich jetzt investieren würde, um 1.000.000 € mit Aktien zu erreichen!

Um ehrlich zu sein: Es ist nicht vermessen, das Ziel anzuvisieren, 1.000.000 Euro mit Aktien zu erreichen. Nur wer groß denkt, besitzt häufig das Mindset, um langfristig besonders gigantische Resultate zu erzielen. Den Kopf etwas in den Wolken zu haben, kann daher ein cleverer Schritt sein.

Dennoch ist das Ziel natürlich langfristiger Natur: Man wird Zeit benötigen. Und Rendite. Sowie eine marktschlagende Performance, die viele breite Märkte in den Schatten stellt.

Die Ansätze für dieses Vorhaben können durchaus verschieden sein. Hier ist jedenfalls, wie ich jetzt investieren würde, um das Ziel von 1.000.000 Euro mit Aktien zu erreichen.

Ziel: 1.000.000 Euro mit Aktien erreichen!

Um das Ziel zu erreichen, sollte man sich natürlich bewusst machen, in welcher Situation wir uns jetzt befinden. Die breiten Märkte korrigierten zwar ein kleines bisschen. Mit einem DAX-Stand von über 12.300 Zählern befinden wir uns jedoch noch immer in einer Phase, in der viele Bewertungen vergleichsweise hoch sind. Das ist zunächst eine wichtige Ausgangslage.

Gleichzeitig haben einzelne Vertreter und Branchen Probleme: Wegbrechende Zahlen führen kurz- und mittelfristig zu einer höheren Bewertung. Das wiederum könnte zu einer begrenzten Kursperformance führen. Oder insgesamt zu einem eher mauen Renditepotenzial. Auch das sollten Investoren im Hinterkopf behalten, wenn sie jetzt besondere Resultate erzielen wollen. Oder eben marktschlagende Renditen, um das Ziel von einer Million Euro zu erreichen.

All das führt für mich zu einer Erkenntnis: Wer jetzt das Fundament für eine Million Euro erreichen möchte, der sollte auf Wachstumsaktien setzen. Das wiederum ist mein Weg, um langfristig 1.000.000 Euro zu erzielen.

Was jetzt das Besondere an Wachstumsaktien ist

Zugegeben: Trendstarke Wachstumsaktien weisen häufig ambitioniertere Bewertungen auf. Zudem mögen sie volatiler sein. Oder auch in Korrekturzeiten stärker einbrechen. Allerdings sind das häufig Symptome für einen psychologisch eher angeschlagenen Markt. Und eine Besonderheit, die Wachstumsaktien in diesem Fall besonders interessant machen kann.

Wie jetzt so manche Quartalszahlen unterstreichen, verfügen viele starke Wachstumsaktien über disruptive und weiterhin wachsende Geschäftsmodelle. Oder, anders formuliert: Obwohl die Aktien teilweise einbrechen mögen (oder zumindest im letzten Corona-Crash korrigierten), arbeiten die Unternehmen an einer besseren, erfolgreicheren Zukunft.

Das wiederum führt mittel- bis langfristig dazu, dass diese Wachstumsraketen in ihre Bewertungen hineinwachsen. Oder eben darüber hinaus. Sollten sie außerdem fundamental preiswerter werden, ist auch der Turnaround häufig umso stärker. Ein Schema, das sich zumindest im Nachgang des letzten Crashs gezeigt hat.

Bleibt zum Abschluss die spannende Frage, auf welche Wachstumsaktien man setzen soll. Das mag einerseits natürlich Geschmackssache sein. Es könnte allerdings ein cleverer Schachzug sein, auf etablierte Geschäftsmodelle und Trends zu setzen. E-Commerce, Cloud, Streaming, digitales Bezahlen oder andere Bereiche sind Stichworte, an denen man sich zunächst orientieren kann.

So würde ich jetzt investieren, um 1.000.000 Euro mit Aktien zu erreichen!

Um eine Million Euro mit Aktien zu erreichen, setze ich daher heute auf starke Wachstumsaktien. Klar, auch die Bewertungen mögen teuer sein. Die Unternehmen dahinter sind jedoch häufig intakt, manchmal sogar besonders in Krisenzeiten. Zudem führt das starke Wachstum dazu, dass sie über die derzeitigen Bewertungen hinauswachsen. Vor allem, wenn man die langfristige Vision dahinter sieht.

Ist die erste Million damit ein Selbstläufer? Nein, keine Frage, eher nicht. Allerdings könnte es in Anbetracht der aktuellen Marktlage der vielversprechendste Weg für langfristig die besten Renditen sein.

