Wie ich jetzt billige Aktien zum Kauf finden würde

Trotz der Rallye an der Börse im Jahr 2020 ist die Suche nach günstigen Aktien, die man jetzt kaufen kann, immer noch ein erreichbares Ziel für alle Anleger.

Ein guter Ausgangspunkt könnten unbeliebte Sektoren sein, deren kurzfristige Aussichten schwierig sind. Langfristig könnte sich die Stimmung der Anleger deutlich verbessern, wenn sich die Rahmenbedingungen für finanziell gesunde Unternehmen allmählich verbessern.

Im Laufe der Zeit könnte dies zu beeindruckenden Kapitalerträgen führen, die sich positiv auf die finanzielle Situation eines Investors auswirken können.

Günstige Aktien in unbeliebten Sektoren finden

Unbeliebte Sektoren sind ein offensichtlicher Ausgangspunkt, um billige Aktien zu finden, die man jetzt kaufen kann. Da sie bei den Anlegern unbeliebt sind, enthalten sie wahrscheinlich Unternehmen, die zu niedrigen Bewertungen gehandelt werden. Dies kann auf lange Sicht einen erheblichen Spielraum für Kapitalgewinne bieten, wenn sich die Weltwirtschaft und die Stimmung der Anleger verbessern.

Natürlich muss ein Sektor, um bei den Anlegern unbeliebt zu sein, in der Regel mit einem schwierigen kurzfristigen Ausblick konfrontiert sein. Dies kann bedeuten, dass billige Aktien in den kommenden Monaten volatilen Zeiten gegenüberstehen, da die schwache globale Wirtschaftsleistung wahrscheinlich weiter anhält.

Die Geschichte zeigt jedoch, dass der Kauf unpopulärer Aktien, während sie zu niedrigen Preisen gehandelt werden, langfristig großzügige Kapitalrenditen bieten kann. Die Bewertungen sind oft zu ihren langfristigen Durchschnittswerten zurückgekehrt, was den Anlegern der heutigen billigen Aktien hohe Renditeaussichten bietet.

Finanziell solide Aktien kaufen

Es ist klar, dass nicht alle billigen Aktien heute einen Kauf wert sein können. Einige könnten aus gutem Grund zu niedrigen Preisen gehandelt werden. Sie können zum Beispiel eine schwache Finanzlage haben oder es könnte an einem Wettbewerbsvorteil gegenüber ihren Konkurrenten fehlen.

Daher ist es für einen Anleger wichtig, neben dem Preis auch die Qualität zu prüfen. Mit anderen Worten: Der Kauf von qualitativ hochwertigen Unternehmen zu günstigen Preisen kann ein weitaus profitablerer Schritt sein. Sie könnten in einer schwachen Wirtschaftsphase mehr Stabilität und weniger Risiko bieten.

Gleichzeitig könnte ihr Erholungspotenzial bei einer wahrscheinlichen langfristigen Rallye an der Börse größer sein als das der schwächeren Konkurrenten. Ihre großen Wettbewerbsvorteile könnten bedeuten, dass sie ein größeres Gewinnwachstum erzielen können.

Die Einschätzung, welche billigen Aktien auch qualitativ hochwertige Unternehmen sind, ist subjektiv. Wie bereits erwähnt, handelt es sich jedoch wahrscheinlich um Unternehmen mit einer soliden Finanzlage, großen Wettbewerbsvorteilen und den richtigen Strategien. Eine Kombination dieser Qualitäten wird es ermöglichen, sich in den kommenden Jahren in einer sich schnell verändernden Weltwirtschaft zurechtzufinden.

Langfristige Sichtweise

Selbst wenn man günstige Aktien zum sofortigen Kauf gefunden hat, kann es viele Jahre dauern, bis sie ihr Potenzial entfalten. Daher ist es wichtig, alle Käufe an der heutigen volatilen Börse langfristig zu betrachten.

Es ist realistisch, dass sie kurzfristig an Wert verlieren können, je nachdem wie sich die politischen und wirtschaftlichen Risiken entwickeln. Die vergangene Entwicklung der Börse deutet jedoch darauf hin, dass es zu einer anhaltenden Hausse kommen wird. Und das bedeutet, dass die heute unterbewerteten Aktien zu den größten Nutznießern gehören könnten.

Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 09.01.2021 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2021