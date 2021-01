Wie ich heute anfangen würde, passives Einkommen mit FTSE 100-Aktien zu verdienen

Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

Geld in FTSE 100 Aktien zu investieren, könnte eine lohnende Möglichkeit sein, um im Jahr 2021 ein passives Einkommen zu erzielen. Der Index bietet eine Dividendenrendite von rund 4 %. Das ist deutlich mehr als die Einkommensrendite, die man mit anderen Mainstream-Anlagen erzielen kann.

Außerdem könnten sich die Chancen auf Dividendenwachstum in den kommenden Monaten verbessern. Durch den Kauf einer vielfältigen Auswahl an hochwertigen britischen Aktien könnte ein Investor langfristig ein solides und wachsendes Einkommen erzielen.

Kauf einer breiten Palette von FTSE 100 Aktien

Angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Aussichten ist es vielleicht wichtiger denn je, bei der Erzielung eines passiven Einkommens unter den FTSE 100-Aktien zu diversifizieren. Immerhin sind die politischen Risiken hoch und die Coronavirus-Pandemie wird wohl zumindest einen Teil des laufenden Jahres präsent bleiben.

Das könnte bedeuten, dass viele Unternehmen vor schwierigen Zeiten stehen, die sich auf ihre Fähigkeit, Dividenden zu zahlen, auswirken können. Das Management der Unternehmen könnte gezwungen sein, die Dividende als Teil eines Kostensenkungsprogramms zu reduzieren.

Ein Investor, der eine begrenzte Anzahl von Einkommensaktien im Portfolio hat, könnte darunter leiden, wenn ein oder zwei von ihnen Kürzungen bei den Ausschüttungen an die Aktionäre vornehmen. Im Gegensatz dazu könnte sich ein Portfolio, das eine breite Palette von Aktien enthält, als widerstandsfähiger erweisen. Vor allem, wenn es darum geht, in den kommenden Monaten und auch langfristig ein Einkommen zu erwirtschaften.

Fokussierung auf hochwertige Aktien für ein passives Einkommen

Hochwertige FTSE 100-Aktien können auch ein attraktiveres passives Einkommen bieten. Es ist klar, dass die Definition “hohe Qualität” subjektiv ist. Verschiedene Investoren werden wahrscheinlich unterschiedliche Ansichten darüber haben, was eine hochwertige Aktie ausmacht. Es könnten jedoch Unternehmen mit erschwinglichen Dividenden, soliden Finanzpositionen und großen Wettbewerbsvorteilen darunter fallen.

Es ist weniger wahrscheinlich, dass sie ihre Dividenden kürzen und eher, dass sie sie im Laufe des Jahres erhöhen. Zum Beispiel könnten sie bessere finanzielle Ergebnisse erzielen, wenn sich die Wirtschaft erholt. Ebenso könnten sie in der Lage sein, in neue Wachstumsbereiche oder andere Marktsegmente zu investieren. Auf diese Weise könnten sie sich nach dem Ende der Coronavirus-Pandemie erfolgreich an eine veränderte Weltwirtschaft anpassen.

Chancen auf Dividendenwachstum

Es ist verlockend, die FTSE 100 Aktien mit den höchsten Renditen für 2021 zu kaufen. Aber der Kauf von Unternehmen, die neben einer großzügigen Rendite auch Dividendenwachstumspotenzial haben, könnte ein besserer Schachzug sein. Sie können auf lange Sicht ein höheres passives Einkommen bieten, da ihr Dividendenwachstum eine niedrigere Rendite heute im Vergleich zu anderen britischen Dividendenaktien ausgleichen kann.

Natürlich ist das Dividendenwachstum wahrscheinlich eng mit der finanziellen Performance verbunden. Daher könnte sich der Kauf von Unternehmen mit klarem Wachstumspotenzial, möglicherweise aufgrund von branchenweiten Wachstumstrends in ihrem Sektor, als klug erweisen.

Im Laufe der Zeit können sie eine höhere Einkommensrendite sowie Spielraum für Kapitalwachstum bieten, da die Nachfrage der Investoren nach erfolgreichen Unternehmen in einer wahrscheinlichen wirtschaftlichen Erholung steigt.

Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 03.01.2021 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

