Wie ich heute 500 Euro in die Erholung an der Börse investieren würde

In den letzten Wochen hat die Erholung der Aktienmärkte an Fahrt aufgenommen. Die Stimmung der Anleger hat sich seit Ende Oktober dramatisch verbessert, da die positiven Ergebnisse von nicht nur einem, sondern drei potenziellen Coronavirus-Impfstoffen gezeigt haben, dass das Virus besiegt werden kann.

Darüber hinaus deuten erste Anzeichen darauf hin, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise nicht so schlimm sein werden wie erwartet. Jüngste Wirtschaftsdaten haben gezeigt, dass der Umsatz im Einzelhandel im Oktober im Vergleich zum Stand vor der Pandemie im Februar 2020 um 3,9 % gestiegen ist.

Diese Zahlen zeigen, dass einige Teile der Wirtschaft leiden, während andere florieren. Dies dürfte zur Erholung der Wirtschaft und der Aktienmärkte in den kommenden Jahren beitragen. Und vor diesem Hintergrund denke ich, dass es für Investoren viele Möglichkeiten gibt.

Die Investitionen für die Erholung der Aktienmärkte

Wenn ich 500 Euro oder eine andere Summe hätte, die ich jetzt auf dem Markt investieren könnte, gäbe es ein paar Optionen, die ich in Betracht ziehen würde.

Die erste, und unkomplizierteste, ist der Kauf eines kostengünstigen Tracker-Fonds. Diese Fonds sind sehr einfach zu verstehen. Der Fondsmanager kauft den zugrunde liegenden Aktienindex und überlässt den Rest dem Markt. Infolgedessen sind diese Fonds in der Regel billiger zu besitzen. Das beste Angebot auf dem Markt kostet jedes Jahr weniger als 0,1 % an Gebühren.

Der einzige Nachteil dieser Fonds besteht jedoch darin, dass sie nur der Marktperformance entsprechen. Es besteht keine Chance, dass sie bei der Erholung der Aktienmärkte besser abschneiden. Dennoch glaube ich, dass sie die beste Möglichkeit sind, eine kleine Pauschalsumme ohne allzu großen Aufwand zu investieren. Einen Index wie den FTSE 100 oder FTSE 250 nachzubilden, ist eine einfache Möglichkeit, in den Aktienmarkt zu investieren.

Ich würde auch in Erwägung ziehen, eine Investmentgesellschaft zu besitzen. Diese Investitionsvehikel sind ein großartiges Produkt, das den Zugang zum Markt mit einem sofort diversifizierten Portfolio ermöglicht. Sie neigen dazu, einen aktiveren Ansatz als passive Fonds zu verfolgen, so dass sie langfristig hohe Renditen erzielen können.

Wenn man nicht daran interessiert ist, Fonds zu kaufen, würde ich einen Blick auf einzelne Aktien werfen, um von der Erholung der Aktienmärkte zu profitieren. Ich würde mich auf Unternehmen konzentrieren, die florieren sollten, unabhängig von den zukünftigen Aussichten für die Weltwirtschaft.

Unternehmen wie das Einzelhandelsunternehmen Ocado, das an der Spitze der britischen Technologierevolution steht. Reckitt Benckiser ist ein weiteres Beispiel. Dieser Konsumgüter-Champion kann noch viele Jahrzehnte lang ein kontinuierliches Umsatz- und Gewinnwachstum verzeichnen.

Langfristiger Fokus

Um von der Erholung der Aktienmärkte zu profitieren, würde ich mich auf den Kauf hochwertiger Fonds oder Aktien konzentrieren, die sich gut entwickeln sollten, egal, wie die Zukunft der Weltwirtschaft aussieht. Während einige Aktien wie Rolls-Royce oder IAG kurzfristig höhere Renditen erwirtschaften könnten, könnte der Besitz dieser Unternehmen auch zu Verlusten für die Anleger führen, wenn sie weiter Probleme haben. Ich glaube nicht, dass dies ein lohnender Kompromiss ist, deshalb meide ich diese Unternehmen in meinem Portfolio.

