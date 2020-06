Wie ich in diesen Börsencrash investieren würde, um reich zu werden und früh in Rente zu gehen

Der jüngste Börsenkrach könnte Kaufgelegenheiten für langfristige Investoren bieten. Natürlich könnten sich die Aktienkurse in naher Zukunft je nach Nachrichten über das Coronavirus wieder nach unten bewegen. Auf lange Sicht scheint jedoch eine Erholung der Aktienkurse wahrscheinlich, basierend auf der vergangenen Performance.

Daher könnte es ein kluger Schachzug sein, finanziell gesunde Unternehmen zu kaufen, während sie zu niedrigen Preisen handeln. Wenn du eine breite Palette von Aktien kaufst, könntest du aus dem jüngsten Abschwung des Marktes Kapital schlagen. Das bedeutet, dass du in den kommenden Jahren hohe Renditen erzielen könntest, so dass ein vorzeitiger Ruhestand ein realistischeres Ziel wird.

Finanzielle Stärke

Es gibt wenig zu gewinnen, wenn man Aktien kauft, die wahrscheinlich nicht überleben werden, was in einer Zeit wirtschaftlicher Schwierigkeiten im Jahr 2020 wahrscheinlich ist. Einige Unternehmen waren in einer Zeit des Wirtschaftswachstums seit der Finanzkrise durchaus erfolgreich im damaligen Umfeld. Aber sie haben jetzt vielleicht Mühe, ihre Schulden zu bedienen und die Fixkosten zu bezahlen, während ihre Verkaufsaussichten schwach sind.

Daher könnte der Kauf finanziell gesunder Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt ein guter Schritt sein. Schau dir Unternehmen mit starkem Cashflow, moderater Verschuldung und einem relativ hohen Anteil an variablen Kosten an, die leicht gesenkt werden können. Solche Unternehmen sind vielleicht in einer besseren Position, um bei einem Marktcrash im Vergleich zu ihren Konkurrenten im Geschäft zu bleiben. Wenn du solche Unternehmen kaufst, hast du vielleicht eine bessere Chance, langfristig von den Erholungsaussichten der Weltwirtschaft zu profitieren.

Sicherheitsmarge

Es mag sich natürlich nicht instinktiv gut anfühlen, Aktien zu kaufen, wenn sie einer äußerst ungewissen Zukunft gegenüberstehen. Die Erfolgsbilanz des Aktienmarktes zeigt jedoch, dass es sich um einen zyklischen Index handelt. Er hat schon immer Bärenmärkte und Bullenmärkte erlebt. Daher ist es unwahrscheinlich, dass der aktuelle Marktcrash von Dauer sein wird, und es ist sehr wahrscheinlich, dass er von einem Bullenmarkt abgelöst wird, wenn die Wachstumsrate der Wirtschaft steigt und sich die Stimmung der Investoren verbessert.

Daher könnte der Kauf von Aktien, die große Sicherheitsmargen bieten, ein gewinnbringender Schritt sein, der deine Chancen auf einen vorzeitigen Ruhestand verbessert. Wie bei jedem Vermögenswert bietet der Kauf zu einem niedrigen Preis einen größeren Spielraum für Kapitalwachstum. Deshalb kann es für die Rendite deines Portfolios förderlich sein, wenn du günstige Aktien ausfindig machst und sie heute auf lange Sicht kaufst.

Diversifizierung bei einem Marktcrash

Diversifizierung wird manchmal von den Investoren übersehen, aber sie kann die Risiken innerhalb deines Portfolios deutlich reduzieren. Der Besitz einer Vielzahl von Unternehmen, die in verschiedenen Bereichen und Branchen tätig sind, bedeutet, dass du bei deinen Erträgen weniger von einer Aktie abhängig bist. Dadurch sinkt dein unternehmensspezifisches Risiko, was nach dem jüngsten Marktcrash ein attraktiveres Risiko-Ertrags-Verhältnis bieten kann.

Die gute Nachricht ist, dass die Kosten für die Diversifizierung deines Portfolios aufgrund der billigen Online-Aktienhandelsmöglichkeiten niedriger sind als je zuvor. Jetzt könnte es sich also lohnen, langfristig eine Reihe von Aktien zu kaufen. Sie könnten sich besser entwickeln als andere gängige Anlagen und deine Aussichten auf Wohlstand im Ruhestand verbessern.

The post Wie ich in diesen Börsencrash investieren würde, um reich zu werden und früh in Rente zu gehen appeared first on The Motley Fool Deutschland.

So handelt man im Falle eines Markt-Crashs

Das Coronavirus beschäftigt die ganze Welt, und auch die Börsen. Lieferketten werden unterbrochen, Reisen abgesagt und Konsum verschoben. Das wird nicht einfach für die Wirtschaft. Dabei war Deutschlands Wirtschaft bereits vor dem Coronavirus nicht stark.

Es ist sehr schwer, vorherzusagen, wie empfindlich die Börsen auf anhaltende wirtschaftliche Schwäche reagieren. Man kann sich einige unschöne Szenarien vorstellen.

Natürlich ist es nie erfreulich, wenn das eigene Portfolio an Wert verliert, aber wenn man einige Dinge beachtet, kann man auch mit schwierigen Börsenphasen gut umgehen.

Lade noch heute unseren gratis Bericht „Der Bärenmarkt-Überlebensguide“ herunter indem du hier klickst, und finde nicht nur heraus, wie du dich auf Korrekturen vorbereiten kannst, sondern wie du sogar von ihnen profitieren kannst.



Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 01.06.2020 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020