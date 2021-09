Wie ich mit britischen Dividendenaktien ein passives Einkommen erzielen würde

Passives Einkommen ist Geld, das man bekommt, ohne dafür zu arbeiten. Aber viele angebliche Ideen für passives Einkommen scheinen in Wirklichkeit mit viel Arbeit verbunden zu sein. Deshalb gehört das Investieren in britische Dividendenaktien zu meinen Lieblingsideen für passives Einkommen. Ich kann die Aktien einfach kaufen, mich zurücklehnen und auf die Dividenden warten, ohne einen Finger krumm machen zu müssen.

So würde ich mit dem Investieren in britische Dividendenaktien beginnen, um passive Einkommensströme zu erzielen.

Konzentration auf das Einkommen

Verschiedene Aktien haben unterschiedliche Dinge, die für sie sprechen. Ich könnte zum Beispiel in einen Bereich investieren, in dem ich ein schnelles Wachstumspotenzial sehe, wie z. B. den Kauf von Aktien des digitalen Marketing-Netzwerks S4 Capital oder des Tech-Riesen Alphabet. Aber solche Unternehmen schütten keine Dividenden aus. Stattdessen konzentrieren sie sich auf Wachstum.

Das bedeutet, dass sie nicht zu dem passen, wonach ich suche, wenn es um passive Einkommensideen geht. Stattdessen würde ich mich auf Unternehmen konzentrieren, die in der Regel hohe Dividenden ausschütten. Oft handelt es sich dabei um Unternehmen in reifen Branchen, deren Wachstumsaussichten begrenzt sind. Anstatt stark in das Unternehmen zu investieren, schütten sie überschüssige Barmittel als Dividenden aus. Typische Beispiele sind Tabakunternehmen und Ölkonzerne. Infolgedessen halte ich Aktien von Unternehmen wie British American Tobacco vor allem wegen ihres Ertragspotenzials.

Die richtigen Dividendenaktien finden

Die Liste der Aktien mit den höchsten Dividenden ist meiner Meinung nach jedoch nicht der beste Weg, um die besten passiven Einkommensquellen zu finden. Solche Dividendenangaben beruhen meist auf historischen Daten, die nicht unbedingt einen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung geben. Letztes Jahr zum Beispiel erlebten viele Anleger, mich eingeschlossen, eine böse Überraschung, als Shell zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg seine Dividende kürzte. Keine Dividende ist jemals garantiert.

Entscheidend ist, ob ein Unternehmen genügend freien Cashflow erwirtschaftet, um in den kommenden Jahren eine Dividende auszuschütten. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel einen Umsatzrückgang verzeichnet, kann es im Laufe der Zeit weniger freien Cashflow erwirtschaften. Das könnte seine Fähigkeit zur Dividendenausschüttung beeinträchtigen. Das Unternehmen könnte versuchen, sinkende Einnahmen durch Preiserhöhungen auszugleichen, um die Gewinnspanne zu erhöhen. In diesem Zusammenhang ist das genau die Strategie, die einige Tabakunternehmen heutzutage verfolgen. Aber auch wenn die Preissetzungsmacht die Dividende eines Unternehmens eine Zeit lang vor sinkenden Umsätzen schützen kann, wird es auf lange Sicht immer schwieriger, eine Dividende zu zahlen, wenn ein Unternehmen einen drastischen Umsatzrückgang verzeichnet.

Auf der Suche nach Ideen für passives Einkommen

Wie wähle ich also britische Dividendenaktien aus, die ich als Ideen für passives Einkommen nutzen kann, wenn ich nicht nur auf die veröffentlichte Dividendenrendite schaue? Ich recherchiere in den Geschäftsberichten und Jahresabschlüssen der Unternehmen, um mehr über die zukünftigen Geschäftsaussichten zu erfahren und was sie für den freien Cashflow bedeuten könnten.

Ich schaue mir auch die Einstellung zur Dividende an. Viele Unternehmen haben eine Dividendenpolitik, in der sie ihre Ziele in Bezug auf zukünftige Dividenden darlegen. Das ist zwar keine Garantie für Dividenden, aber es hilft mir zumindest, Unternehmen auszuschließen, bei denen die Geschäftsführung bereits Zweifel an der Beibehaltung der Dividende geäußert hat.

Entscheidend ist, dass ich diversifiziere. Anstatt meine Investitionen auf ein Unternehmen oder eine Branche zu konzentrieren, verteile ich sie auf eine Vielzahl von Unternehmen, die ich für vielversprechend halte.

