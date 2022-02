Wie ich mit der Warren-Buffett-Methode ein Dividendeneinkommen von 700 Pfund pro Monat anstrebe

Die Warren-Buffett-Methode des Investierens lässt sich leicht beschreiben. Für mich bedeutet sie, Aktien von guten Unternehmen zu kaufen, um sie langfristig zu halten. Es bedeutet, sich auf den Zinseszinseffekt zu konzentrieren. Und der Qualität eines Unternehmens den Vorrang zu geben vor der Frage, wie billig die Aktien bewertet sind. Gleichzeitig muss man aber auch oft einen fairen Preis zu zahlen, anstatt einen billigen.

Potenzielles exponentielles Wachstum

Buffett erzielt seit Jahrzehnten einen Zinseszinseffekt von durchschnittlich 20 % pro Jahr. Wenn du die Berechnungen mit einem Zinseszinseffekt von 20 % pro Jahr durchführst, wird deutlich, dass das Gesamtwachstum exponentiell ist. Diese Übung erklärt, warum er ein Milliardenvermögen hat.

Mein Plan zielt darauf ab, ein monatliches Einkommen von 700 GBP aus Dividenden zu erzielen. Aber nicht sofort. Zunächst wird sich mein Portfolio in der Aufbauphase befinden. Und ich werde alle Dividendeneinnahmen reinvestieren, um den Zinseszinseffekt aufrechtzuerhalten.

Um herauszufinden, wie viel Kapital nötig ist, um diese Art von Einkommen zu erzielen, ist der FTSE 100 hilfreich. Analysten erwarten, dass der Index im Jahr 2022 eine Dividendenrendite von etwa 4,1 % abwirft. Ich gehe also davon aus, dass ich diese Dividendenrendite jedes Jahr erreichen kann, wenn ich einfach in einen kostengünstigen Indexfonds investiere, der den Footsie nachbildet.

Nach meiner Berechnung würden 210.000 GBP ein jährliches Dividendeneinkommen von 8.400 GBP bringen. Das sind 700 Pfund pro Monat, die ich nutzen kann.

Aber um überhaupt auf die 210.000 Pfund zu kommen, kommt die Buffett-Methode ins Spiel. Vor allem bei einem durchschnittlichen Gehalt. Eine der wichtigsten Recherchen, die ich zur Beurteilung der Qualität eines Unternehmens heranziehe, ist zum Beispiel, ob es das Potenzial hat, zu wachsen.

Zinseszinseffekt bei Unternehmen

Buffetts Fokus auf den Zinseszinseffekt bedeutet, dass er immer darauf achtet, dass die Unternehmen die Arbeit machen, indem sie auf ihren eigenen Gewinnsteigerungen aufbauen. Den Wert eines Aktienportfolios zu steigern ist eine Sache, aber der Zinseszinseffekt innerhalb eines Unternehmens ist eine andere.

Aus diesem Grund hält er lange an den Aktien von Unternehmen fest, die er als „wunderbar“ bezeichnet. Wenn ihre Gewinne steigen, wachsen auch ihre Dividenden und Aktienkurse.

Das ist jedoch nicht immer der Fall, denn jedes Unternehmen kann mit betrieblichen Problemen konfrontiert werden, die dazu führen, dass das Unternehmen nicht die gewünschte Leistung erbringt und die Aktionäre Geld verlieren.

Ich denke aber, dass die jüngste Baisse bei Technologie- und Wachstumsaktien einige großartige Chancen eröffnet hat. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass Aktien mit einem hohen Wertanteil in letzter Zeit wieder aufleben, was darauf hindeutet, dass sich die Anleger in großem Umfang von überteuerten Aktien abwenden und in Aktien mit einem höheren Wert investieren.

Für mich ist das ein großartiges Umfeld für die Anwendung der Buffett-Methode, Qualität zu einem fairen Preis zu kaufen.

Die Ergebnisse sind nicht sicher oder garantiert und ich könnte sogar Geld verlieren, aber ich investiere jeden Monat so viel wie möglich in Aktien und Anteile. Und ich strebe einen Zinseszinseffekt an, der es mir ermöglicht, später einmal 700 GBP pro Monat an Dividendeneinnahmen zu erzielen.

