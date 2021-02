Wie ich mit der Methode von Warren Buffett Geld beim Investieren verdiene

Wenn ich an Warren Buffett denke, ist das erste, was mir in den Sinn kommt, Beständigkeit. Es ist die am schwersten zu meisternde Fähigkeit für Investoren.

Jeder Idiot (mich eingeschlossen) kann bei einer spekulativen Wette Glück haben. Es ist, als würde man beim Roulette auf Rot oder Schwarz setzen. Aber dem Weg von Warren Buffett zu folgen, wird mir helfen, möglichst viel langfristigen Wohlstand aufzubauen.

Was macht er also und wie macht er es?

Risiko vermeiden, um Geld zu verdienen

Wann immer jemand möchte, dass ich mich auf risikoreiche Investitionen einlasse, konzentrieren sie sich immer auf die riesigen möglichen Belohnungen. Es ist lustig, dass sie nie die lähmenden potenziellen Nachteile erwähnen, wenn alles schief geht.

Das, was Warren Buffett wirklich zu einem legendären Value-Investor gemacht hat, ist die Vermeidung von Risiken. Das mag sich wie ein langweiliger Satz lesen! Aber Investieren sollte langweilig sein. Wenn es anfängt, riskant und aufregend zu werden, dann fange ich an, Geld zu verlieren. Und Warren Buffett hat nicht 88,5 Mrd. US-Dollar verdient, indem er Modeerscheinungen hinterherlief.

Im Dotcom-Boom von 1998 bis 2000 wurde Warren Buffetts Berkshire Hathaway belächelt, weil er Internetaktien ignorierte. Aber es war diese Disziplin, überbewertete Unternehmen zu meiden, die ihn gerettet hat.

Von März 2000 bis Oktober 2002 fiel der tech NASDAQ um 78 % und verlor damit alle Gewinne aus der Blase. Im gleichen Zeitraum legte Berkshire Hathaway um 80 % zu!

Warren Buffett: Ignoriere die Nachrichten

Nimm irgendeine Aktie oder einen Vermögenswert des Monats: Bitcoin, den sogenannten ‘Silver Squeeze’, GameStop, etc. Es generiert riesige Mengen an Schlagzeilen und Investoren fallen über sich selbst her.

Als Value-Investor, der dem System von Warren Buffett folgt, möchte ich genau das Gegenteil tun. Ich möchte qualitativ hochwertige Aktien mit dem geringstmöglichen Risiko kaufen.

Das bedeutet, gute Unternehmen zu kaufen, wenn niemand über sie redet. Wenn die Preise gedrückt sind und nicht mehr zu dem langfristigen Wert passen, den ich glaube zu erhalten.

Ich kann seine bevorzugten Bewertungsmethoden wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis nutzen, um zu sehen, ob die Aktien von Unternehmen günstig sind. Warren Buffett konzentriert sich auch gerne auf die Marge: das heißt, wie viel Gewinn ein Unternehmen mit den Produkten macht, die es verkauft.

Es ist in diesem Zusammenhang einfach so, dass sich Unternehmen mit hohen Margen eher von einer kurzfristigen schlechten Phase erholen als solche, die viel Geld ausgeben müssen, um Geld zu verdienen.

Denke Preis vs. Wert

Ich habe eine peinlich lange Zeit gebraucht, um herauszufinden, was Warren Buffett eigentlich damit meinte: “Preis ist das, was du bezahlst. Wert ist, was du bekommst”.

Oft haben Aktienkurse wirklich keine Relation dazu, wie viel Wert geboten wird. Manchmal ist der Markt super-optimistisch, was die Gewinnchancen eines Unternehmens angeht. Manchmal ist er aber auch superpessimistisch.

Ich möchte dem Weg von Warren Buffett folgen. Das heißt: Unternehmen mit guter Erfolgsbilanz zu kaufen, wenn alle anderen das Glas als halb leer und nicht halb voll sehen. Auf diese Weise kann ich einen relativ niedrigen Preis zahlen und bekomme einen guten Wert für mein Geld.

Es ist kein Casino, kein Lotterielos und man kann damit auch nicht schnell reich werden. Aber das ist der Weg, wie ich meinen Wohlstand langfristig vermehren werde.

The post Wie ich mit der Methode von Warren Buffett Geld beim Investieren verdiene appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Ist das die „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming. Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Gaming-Industrie steht vor einem neuen Schub – Das ist unsere Top-Empfehlung“ jetzt an!



Dieser Artikel wurde von Tom Rodgers auf Englisch verfasst und am 01.02.2021 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK hat keine Position in einer der genannten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021