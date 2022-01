Wie ich mit Dividendenaktien 5.000 Pfund passives Einkommen pro Jahr generieren würde

Weitere Suchergebnisse zu "Block":

Im Folgenden erkläre ich, wie ich ein Portfolio aus britischen Dividendenaktien zusammenstellen würde, das mir ein passives Einkommen von 5.000 GBP pro Jahr bescheren könnte. Dies sind die Schritte, die ich unternehmen würde, um ein grundsolides, einkommensgenerierendes Portfolio aufzubauen.

Die besten Dividendenaktien für passives Einkommen finden

Wenn es mein Ziel wäre, mit Dividendenaktien ein passives Einkommen von 5.000 GBP pro Jahr zu erzielen, würde ich als Erstes den britischen Markt nach Aktien mit attraktiven Renditen durchsuchen. Das würde ich mit einem Aktienscreening-Tool tun.

Wenn ich „attraktiv“ sage, meine ich damit Renditen, die über 2 %, aber unter 6,5 % liegen. Der Grund, warum ich meine Rendite auf 6,5 % begrenzen würde, ist, dass eine superhohe Rendite oft ein Zeichen dafür ist, dass das Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten steckt und seine Dividendenausschüttung nicht nachhaltig ist. Das „kluge Geld“ hat nämlich die Aktie bereits abgestoßen, was den Aktienkurs nach unten und die Rendite nach oben getrieben hat.

Verlässliche Dividendenzahler

Sobald ich eine Liste mit Dividendenaktien zur Hand hatte, suchte ich mir die zuverlässigsten Dividendenzahler heraus. Dazu schaue ich mir die Dividendenvorgeschichte der Unternehmen an. Unternehmen können ihre Dividenden jederzeit kürzen, aussetzen oder streichen, also wollte ich diejenigen finden, auf die ich mich als passives Einkommen verlassen kann.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es in Großbritannien eine Reihe von Unternehmen gibt, die eine hervorragende langfristige Dividendenbilanz aufweisen. Unilever, Diageo, Sage und Smith & Nephew sind einige gute Beispiele dafür.

Wachstumspotenzial der Dividende

Mit meiner Liste zuverlässiger Dividendenzahler würde ich dann nach Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten suchen, die das Potenzial haben, ihre Dividendenausschüttung im Laufe der Zeit zu erhöhen. Steigende Dividenden würden mir helfen, die Inflation auszugleichen.

Attraktive Bewertungen

Schließlich würde ich nach Unternehmen suchen, die zu vernünftigen Bewertungen gehandelt werden. Ich würde keine überhöhte Bewertung für ein Unternehmen zahlen wollen, da dies zu Kursverlusten führen könnte.

Ein Beispiel für eine Dividendenaktie, die meiner Meinung nach derzeit zu einer attraktiven Bewertung gehandelt wird, ist Unilever. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei etwa 16,7. Das ist meiner Meinung nach angesichts der Erfolgsbilanz und des langfristigen Wachstumspotenzials des Unternehmens nicht zu hoch.

Aufbau eines passiven Einkommensportfolios

Sobald ich eine Liste der Top-Dividendenwerte hatte, stellte ich ein Portfolio aus etwa 20 Unternehmen zusammen. Ich wählte Aktien aus verschiedenen Sektoren wie Basiskonsumgüter, Gesundheitsbereich und Technologie, um sicherzustellen, dass das Portfolio gut diversifiziert ist.

Was die Rendite angeht, so würde ich eine durchschnittliche Portfoliorendite von etwa 4 % anstreben. Ich denke, das ist auf dem heutigen Markt durchaus erreichbar. Bei einer Rendite von 4 % müsste ich insgesamt 125.000 GBP investieren, um 5.000 GBP passives Einkommen zu erzielen.

