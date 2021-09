Wie ich Dividenden nutze, um ein monatliches passives Einkommen zu erzielen

Das Ziel, eine passive Einkommensquelle zu erschließen, teilen die meisten Menschen. Und obwohl es viele Möglichkeiten gibt, dies zu tun, ist der Kauf von Dividendenaktien meiner Meinung nach eine der besten Methoden.

In der Vergangenheit galten Anleihen als das beste Instrument für Anleger mit passivem Einkommen. Da die Zinssätze jedoch seit über einem Jahrzehnt fast auf Null gesunken sind, haben Anleihen ohne Ramsch-Rating Schwierigkeiten, eine Rendite über der Inflation zu erzielen.

Allerdings bieten heute einige Aktien des FTSE 100 eine Rendite von über 10 %. Vor diesem Hintergrund halte ich Dividenden für eine viel attraktivere und lukrativere Option, um ein passives Einkommen zu erzielen.

Passives Einkommen durch Dividenden

Zur Erinnerung: Eine Dividende ist die Rückzahlung von Kapital an die Aktionäre, wenn ein Unternehmen keine bessere Verwendung dafür hat. In der Regel entscheiden sich größere, reifere Unternehmen für diesen Weg. Im Gegensatz dazu behalten jüngere Unternehmen das Kapital und investieren es in ihr zukünftiges Wachstum.

Das bedeutet, dass ich alle paar Monate Geld auf mein Bankkonto bekomme, ohne einen Finger krumm machen zu müssen. Und solange ich die Aktien halte, wird das Geld weiter fließen. Und wenn ich mich entscheide, die erhaltenen Dividenden automatisch zu reinvestieren, wird der nächste Dividendenscheck noch größer und setzt den Zinseszinseffekt frei.

Das klingt wirklich fantastisch. Aber es ist alles andere als risikofrei.

Die Risiken von Investmentstrategien mit Dividenden

Da Dividenden in der Regel von reifen, etablierten Unternehmen stammen, ist es ein weit verbreiteter Irrglaube, dass diese Aktien risikoarm sind. Aber bedenke, dass das Kapital für die Ausschüttungen aus den Gewinnen entnommen wird. Das heißt, wenn die Gewinne sinken, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die Dividenden sinken und damit das passive Einkommen gefährdet ist. Auch disruptive Ereignisse können ein Problem darstellen. In diesem Zusammenhang geschah genau das im März 2020, als die Pandemie ausbrach. Selbst die reifsten Unternehmen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Allein im Vereinigten Königreich wurden Dividenden im Wert von etwa 30 Milliarden Pfund gekürzt oder ganz gestrichen, hinzu kamen Verluste durch fallende Aktienkurse.

Ein großer Teil der gesünderen Unternehmen hat sich inzwischen erholt und setzt seine Dividenden wieder ein. Aber viele befinden sich nach wie vor in einer schwierigen Lage. Carnival zum Beispiel ist eines der führenden Unternehmen in der Reisebranche. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit hohe Dividenden ausgeschüttet, die im letzten Jahr, als es kurz vor dem Konkurs stand, weggefallen sind.

Die Quintessenz

2020 ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was schiefgehen kann. Deshalb raten die meisten Finanzberater davon ab, Geld, das innerhalb der nächsten fünf Jahre benötigt wird, in Dividendenaktien zu investieren, selbst wenn sie ein geringes Risiko aufweisen.

Auch wenn ich diesem Ratschlag zustimme, war 2020 ein außergewöhnliches Jahr. Und ich glaube immer noch, dass das passive Einkommenspotenzial von Dividendenaktien die Risiken wert ist. Vorausgesetzt natürlich, dass das zugrunde liegende Unternehmen grundsätzlich gesund ist. Und es braucht Wettbewerbsvorteile, die es ihm ermöglichen, über viele Jahre hinweg eine hohe Dividendenrendite zu erzielen.

