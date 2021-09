Wie ich mit 5.000 Pfund in passives Einkommen investieren würde

Ich bin der festen Überzeugung, dass der Kauf von Aktien und Anteilen eine der einfachsten Möglichkeiten ist, ein passives Einkommen zu erzielen. Jeder kann schon mit ein paar 100 Pfund in Aktien investieren, im Gegensatz zu anderen passiven Einkommensstrategien, für die man unter Umständen Hunderttausende von Pfund braucht, um loszulegen.

Es ist auch möglich, mit nur 5.000 GBP ein passives Einkommensportfolio aufzubauen. Deshalb stelle ich dir hier vor, wie ich 5.000 GBP in mein Portfolio investieren würde, um ein passives Einkommen zu erzielen.

Investieren in passives Einkommen

Zunächst einmal sollte ich sagen, dass ein Portfolio von 5.000 GBP keine lebensverändernden passiven Einkommensströme erzeugen wird. Auf der Grundlage der aktuellen Dividendenrenditen an der Börse könnte ich bis zu 400 GBP pro Jahr erzielen.

Selbst mit diesem moderaten passiven Einkommen kann ich meine Aussichten beim Investieren verbessern. Eine Rendite von 400 GBP pro Jahr entspricht einer jährlichen Rendite von 8 %.

Wenn ich dieses Geld jedes Jahr wieder in das Portfolio investieren würde, wäre es nach einem Jahrzehnt fast 11.000 GBP wert. Unter der Annahme, dass alles andere gleich bleibt, würde dies ausreichen, um ein jährliches passives Einkommen von 880 GBP zu erzielen.

Diese Zahlen zeigen, wie ich durch das Investieren in Aktien und Wertpapiere ein passives Einkommen erzielen kann. Ich sollte anmerken, dass das Dividendeneinkommen nie garantiert ist. Ein plötzlicher Gewinneinbruch könnte ein Unternehmen dazu zwingen, seine Dividende zu kürzen. Das wäre eine schlechte Nachricht für Menschen, die ein passives Einkommen suchen.

Daher würde ich nur in Aktien investieren, die ich für qualitativ hochwertige Einkommensaktien halte. Im FTSE 100 gibt es eine Handvoll Unternehmen, die meiner Meinung nach dieses Kriterium erfüllen.

Einkommensaktien

Die erste Aktie, die ich für mein passives Einkommensportfolio kaufen würde, ist British American Tobacco. Mit einer Dividendenrendite von 8,3 % hat die Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels eine der höchsten Renditen im Blue-Chip-Index.

Neben dem Zigarettenhersteller würde ich auch den Rentenmanagement-Spezialisten Phoenix Group erwerben. Mit einer Dividendenrendite von 7,7 % erfüllt die Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wieder einmal alle meine Kriterien für das Investieren in Einkommensaktien.

Eine weitere Finanzaktie, die ich für mein Portfolio kaufen würde, ist der Lebensversicherungs- und Rentenmanager Legal & General. Mit einer Dividendenrendite von 6,6 % sieht die Aktie als passive Einkommensquelle äußerst attraktiv aus.

Und schließlich würde ich den Hausbaukonzern Persimmon kaufen. Da der Wohnungsmarkt boomt und die Gewinne steigen, rechnen Analysten mit einer Rendite von 8,2 % für die Aktie in diesem Jahr.

Diese vier FTSE 100-Aktien bieten eine durchschnittliche Dividendenrendite von rund 7,7 %. Das bedeutet, dass ich mit meiner Investition von 5.000 Pfund ein Einkommen von 385 Pfund pro Jahr erzielen kann.

Ich würde alle diese Unternehmen kaufen, aber sie sind vielleicht nicht für alle Anleger geeignet. Manche Anleger fühlen sich vielleicht nicht wohl bei den ethischen Überlegungen, ein Tabakunternehmen zu besitzen. Andere fühlen sich vielleicht nicht wohl, wenn sie Aktien von Finanzdienstleistern besitzen, da die Branche eine schlechte Erfolgsbilanz hat.

Der Artikel Wie ich mit 5.000 Pfund in passives Einkommen investieren würde ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Rupert Hargreaves auf Englisch verfasst und am 12.09.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK hat British American Tobacco empfohlen. Die Ansichten über die in diesem Artikel erwähnten Unternehmen sind die des Autors und können daher von den offiziellen Empfehlungen abweichen, die wir in unseren Abonnementdiensten wie Share Advisor, Hidden Winners und Pro geben. Wir bei The Motley Fool sind der Meinung, dass wir durch die Berücksichtigung einer Vielzahl von Erkenntnissen bessere Investoren werden.

