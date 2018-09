Wie hydrogencarbonatreiches Heilwasser bei Diabetes helfen kann

Bonn (ots) - Heilwässer mit viel Hydrogencarbonat können helfen,das Risiko für Typ-2-Diabetes und seine Folgen zu senken, wiewissenschaftliche Studien zeigten. Wie Hydrogencarbonat bei Diabeteswirkt, haben japanische Forscher nun herausgefunden. Demnach hilftHydrogencarbonat bei der Blutzuckerkontrolle, verbessert denStoffwechsel und sorgt für eine "schlanke" Darmflora. Heilwässerliefern den Wirkstoff ganz einfach und kalorienfrei. Alshydrogencarbonatreich gelten sie ab etwa 1.300 mg Hydrogencarbonatpro Liter. Heilwässer sind in gut sortierten Lebensmittel- undGetränkemärkten erhältlich.An Diabetes mellitus Typ 2 leiden immer mehr Menschen und immeröfter auch Jüngere. Forscher suchen deshalb nach Wegen, wie man sichvor dieser Volkskrankheit möglichst einfach und wirksam schützenkann. Ein interessanter Weg könnte das regelmäßige Trinken vonhydrogencarbonatreichem Heilwasser sein. Vielen Studien zeigen, dassdie Entstehung und das Fortschreiten von Typ-2-Diabetes mit Hilfe vonHydrogencarbonat gebremst werden konnten. Wie und warumHydrogencarbonat den Stoffwechsel günstig beeinflusst, war jedochlange nicht bekannt. Das wollte eine japanische Forschergruppeherausfinden.Was ist Hydrogencarbonat?Im Alltag kennen wir Hydrogencarbonat in Verbindung mit Natriumunter dem Namen Natron. Hydrogencarbonat ist eine starke Base, dieSäuren gut neutralisieren kann. Unser Körper nutzt Hydrogencarbonatals natürlichen Säurepuffer. In vielen Heilwässern kommtHydrogencarbonat von Natur aus in größeren Mengen vor. Als reich anHydrogencarbonat gilt ein Heilwasser ab etwa 1.300 mgHydrogencarbonat pro Liter.Positive Effekte von HydrogencarbonatBei der japanischen Studie tranken die Teilnehmer eine Woche langjeden Tag einen halben Liter hydrogencarbonatreiches Wasser, danneine Woche hydrogencarbonatarmes Wasser. Diese Abfolge wurde nochzweimal wiederholt. Anhand der Vorher- und Nachher-Untersuchungenfanden die Wissenschaftler positive Effekte bei derBlutzuckerkontrolle, im Stoffwechsel und in der Darmflora.Hydrogencarbonat für bessere BlutzuckerkontrolleDurch den hohen Blutzuckerspiegel werden bei Diabetikern mehrProteine "verzuckert", also an Zucker gebunden. Dabei entstehenGlykoproteine, die schädlich auf den Stoffwechsel wirken. Wie vieleProteine verzuckert werden, zeigt der Glykoalbuminspiegel. Dieser istvor allem bei schlecht eingestellten Diabetikern deutlich höher alsbei Gesunden. In der japanischen Studie war der Blutspiegel anschädlichem Glykoalbumin nach dem Trinken des hydrogencarbonatreichenWassers deutlich niedriger als nach dem hydrogencarbonatarmen Wasser.Da der Glykoalbuminspiegel ähnlich wie der oft verwendete HbA 1c alsMaß für die Blutzuckerkontrolle gilt, bewirkt Hydrogencarbonat alsoeine bessere Blutzuckerkontrolle.Hydrogencarbonat senkt kritische AminosäurenWeil sich der Stoffwechsel von Diabetikern von dem gesunderMenschen unterscheidet, untersuchten die japanischen Forscher auchdie Stoffwechsel-Profile der Teilnehmer. 15 Prozent derStoffwechselprodukte hatten sich nach dem Trinken vonhydrogencarbonatreichem Wasser erheblich geändert. So sank die Mengekritischer Aminosäuren wie zum Beispiel Tyrosin, die alsRisikofaktoren für Typ-2-Diabetes gelten. Die Verringerung kritischerAminosäuren zeigt, dass hydrogencarbonatreiches Heilwasser denStoffwechsel positiv beeinflussen kann.Schlankmachende Darmbakterien gestärktAuch die Darmflora des Menschen wirkt sich vermutlich auf dasEntstehen von Typ-2-Diabetes und Adipositas aus, wie einige Studiennahelegen. In der japanischen Studie veränderte dashydrogencarbonatreiche Heilwasser die Zusammensetzung der Bakterienim Darm. Es fanden sich deutlich mehr Bakterien, die mit einemgesunden Körpergewicht in Verbindung gebracht werden, da sie beischlanken Menschen wesentlich ausgeprägter vorkommen als beiÜbergewichtigen. Dies könnte ebenfalls zur Wirkung vonHydrogencarbonat als Diabetes-Schutz beitragen.Fazit: Die Studie aus Japan erklärt den Wirkmechanismus vonHydrogencarbonat zumindest teilweise. Und sie bestätigt einmal mehrden positiven Effekt von hydrogencarbonatreichem Wasser aufTyp-2-Diabetes. Es erscheint also durchaus empfehlenswert, regelmäßighydrogencarbonat-reiches Heilwasser zu trinken, um den Stoffwechselzu verbessern und das Risiko für Typ-2-Diabetes zu senken.Wer ein Wasser wählt, das zudem viel Magnesium enthält, kann denDiabetes-Schutz zusätzlich verstärken. Denn Magnesium gilt vielenbereits als Anti-Diabetikum, da zahlreiche Studien ergaben, dassausreichend Magnesium zum Schutz vor Diabetes beitragen undFolgeerkrankungen verhindern kann. Heilwässer gelten alsmagnesiumreich ab etwa 100 mg Magnesium pro Liter. [Link zurOriginalstudie: Murakami et al., 2015]7 Ernährungstipps zum Schutz vor DiabetesWas Diabetiker essen sollten unterscheidet sich heute kaum mehrvon den allgemeinen Empfehlungen für eine gesunde Ernährung. DieseTipps helfen Ihnen auch dabei, sich vor Diabetes zu schützen.1. Übergewicht abbauen:Wer zu viel auf die Waage bringt (BMI über 25 kg/m2), solltelangsam und nachhaltig abspecken oder zumindest das Gewicht halten.2. Weniger tierisches Fett, mehr Pflanzenöle:Fette sollten höchstens 35 Prozent der Energiezufuhr ausmachen.Sparen ist vor allem bei tierischen Fetten wie Butter, Sahne, Speck,fettreichem Fleisch und Wurst angesagt. Pflanzliche Öle lieferndagegen wichtige ungesättigte Fettsäuren.3. Gute Kohlenhydrate:Etwa 45 bis 60 Prozent der Energiezufuhr sollten ausKohlenhydraten stammen. Am besten sind komplexe Kohlenhydrate auswenig verarbeiteten natürlichen Lebensmitteln. Zucker ist kein Tabu,sollte aber in Maßen und eher im Verbund mit anderen Lebensmittelngegessen werden.4. Ballaststoffreich:Ballaststoffe machen satt und verzögern den Übergang vonKohlenhydraten ins Blut. Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Gemüse undObst liefern reichlich Ballaststoffe und andere wichtige Nährstoffe.5. Wasser trinken:Die besten Durstlöscher sind Wasser und ungesüßte Tees. Heilwässermit viel Hydrogencarbonat und Magnesium können außerdem zum Schutzvor Diabetes beitragen. Kalorienhaltige Getränke wie Limonaden undSäfte, Milch oder Alkohol sind mit Vorsicht zu genießen, da sieKalorien liefern, aber nicht satt machen. Zudem geht der Zucker ausGetränken schnell ins Blut über.6. Regelmäßig essen:Um Blutzuckerspitzen und Unterzuckerung zu vermeiden, sorgen Siemöglichst für regelmäßige Mahlzeiten.7. Viel bewegen:Sportliche Aktivitäten und Bewegung im Alltag helfen Ihnenabzunehmen oder das Gewicht zu halten. Sie verbessern aber auch denStoffwechsel und helfen, Sie vor Diabetes und seinen Folgen zuschützen.