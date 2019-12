Wie heizt man richtig? Wohlfühlen und dabei Energie sparen (FOTO)

Aachen (ots) - 20 bis 22 Grad Celsius ist der Temperaturbereich, der alsoptimale Raumtemperatur empfunden wird. Doch welche Raumtemperatur ist wirklichgesund und gleichzeitig gut für die Umwelt und den Geldbeutel? Und was hat diesmit der Körpertemperatur zu tun?Die Themen dieser Pressemeldung:- Das perfekte Wohlfühlklima- So hängen Körper- und Außentemperatur zusammen- Nie mehr überheizte oder zu kalte RäumeDas perfekte WohlfühlklimaJeder Mensch hat eine individuelle Wohlfühltemperatur. Und für jeden Raum imHaus wird eine andere Temperatur empfohlen. So befürwortet das Bundesumweltamtbeispielsweise 20 bis 23 Grad Celsius im Wohnzimmer, wo wir uns tagsüberaufhalten, 17 bis 20 Grad Celsius im Schlafzimmer, wo wir meist unter einerwarmen Decke liegen, und 18 bis 20 Grad Celsius in der Küche, wo wir uns bewegenund deshalb die Temperatur etwas niedriger sein kann. Fakt ist, dass jedes Grad,das weniger geheizt wird, etwa sechs Prozent Heizenergie spart und damit auchden CO2 Ausstoß reduziert.So hängen Körper- und Außentemperatur zusammenDabei stellt sich eine Frage: Wieso fühlen wir uns nicht am wohlsten, wenn dieAußentemperatur unserer Körpertemperatur gleicht? Ein gesunder Mensch hat eineKörperkerntemperatur von circa 36,3 bis 37,4 Grad Celsius. Nur bei dieserTemperatur können alle Organe optimal funktionieren. Da der Körper arbeitet,wird auch kontinuierlich neue Wärme produziert. Kann bei Hitze nicht mehrausreichend Wärme an die Luft abgegeben werden, reagiert der menschliche Körpermit Schwitzen, um sich Kühlung zu verschaffen. Ist es dagegen zu kalt, zitterndie Muskeln, um mehr Wärme zu erzeugen. Eine Umgebungstemperatur von 20 bis 25Grad Celsius ist ideal, weil dann genau so viel Wärme abgegeben wird, wie derKörper im Normalzustand produziert.Nie mehr überheizte oder zu kalte RäumeZu warm, zu kalt, zu feucht, zu trocken ¬- gar nicht so einfach, im ganzenZuhause für das perfekte Wohlfühlklima zu sorgen und gleichzeitig Energie zusparen. Gute Dienste leisten hier Smart Home-Systeme wie beispielsweise devoloHome Control. Sie sorgen mit smarten Thermostaten dafür, dass jeder Raum desHauses zur richtigen Zeit die perfekte Temperatur hat. Einzelne Räume können jenach Nutzung unterschiedlich beheizt werden. Eine große Energieersparnisversprechen dabei automatische Zeitsteuerungen der smarten Thermostate: Morgensist es im Bad schön warm und anschließend, wenn die Familie das Haus verlassenhat, wird die Temperatur für den Rest des Tages automatisch reduziert.Zusätzlich registrieren die smarten Helfer geöffnete Fenster und fahren währenddes Lüftens automatisch die Heizkörper herunter. Separat erhältlicheLuftfeuchtemelder warnen sogar, sobald die Luft im Raum zu feucht oder zutrocken ist. Das beugt auch der gefürchteten Schimmelbildung vor.Ein Smart Home System, das häufig empfohlen wird, ist devolo Home Control. Esist leicht einzurichten und flexibel erweiterbar. Das praktische "SmartHeizen"-Paket, bestehend aus Smart Home Zentrale, zwei Heizkörperthermostatensowie einem Raumthermostat, ist zur unverbindlichen Preisempfehlung von 249,00Euro erhältlich. Monatliche Nutzungsgebühren fallen nicht an.Pressekontakt:devolo AGMarcel SchüllCharlottenburger Allee 6752068 AachenT: +49 241 18279-514marcel.schuell@devolo.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122516/4457279OTS: devolo AGOriginal-Content von: devolo AG, übermittelt durch news aktuell