"Wie hältst du's mit der Pflege?" / 500 bpa-Mitglieder in Schleswig-Holstein wollen klare Antworten auf die drängenden Fragen zur Pflege

Kiel (ots) - Mit konkreten Fragen an die Spitzenkandidaten prüftder Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) inSchleswig-Holstein, welche Parteien sich wirkungsvoll für die Pflegeim Land einsetzen. Anhand von "Wahlprüfsteinen" soll ermitteltwerden, wie die Politiker zum Erhalt der eigenständigenPflegeausbildung, zur Rolle der privaten Pflege bei der Sicherung derVersorgung und zur Angebotsvielfalt in der Pflege stehen. "Unseremehr als 500 Mitglieder müssen als Unternehmer und Arbeitgeberlangfristig planen und brauchen deshalb vor der Wahl eine klareOrientierung. Wer zum Beispiel Pflegende mit einer unnützen undteuren Kammer zusätzlich belasten oder die Altenpflegeausbildungdurch die sogenannte Generalistik abschaffen will, kann nicht unserpolitischer Favorit sein", erklärt der bpa-Landesvorsitzende MathiasSteinbuck. Die Fragen gehen den Spitzenkandidaten der Parteien indiesen Tagen zu; vor der Wahl am 7. Mai 2017 sollen die Antwortendann ausgewertet und mit den tatsächlichen Herausforderungen derPflege abgeglichen werden.Gleichzeitig steht die bpa-Landesgruppe mit ihrenMitgliedsunternehmen in Schleswig-Holstein für Gespräche zurVerfügung. "Viele Entwicklungen in der Pflege sind komplex. WennPolitiker hier nicht mit einfachen Antworten arbeiten, sondern dieHerausforderungen wirklich verstehen wollen, erläutern wir gern dieHintergründe", verspricht der bpa-Landesvorsitzende Steinbuck.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über500 in Schleswig-Holstein) die größte Interessenvertretung privaterAnbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen derambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe undder Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpaorganisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund290.000 Arbeitsplätze und circa 22.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Dasinvestierte Kapital liegt bei etwa 23 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Franz Bettinger, Leiter derbpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0431/66 94 70 60 oder 0171/653 8350, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell