Wie gut ist die Hörsystemversorgung in Deutschland? / Pressekonferenz der biha am 21.01.2020

Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) lädt am 21. Januar 2020um 10:00 Uhr im Haus der Bundespressekonferenz, Saal 4, Schiffbauerdamm 40 /Ecke Reinhardtstraße 55, 10117 Berlin, zu einer Pressekonferenz zum Thema "Wiegut ist die Hörsystemversorgung in Deutschland? Vom Betroffenen bis zurKrankenkasse" ein.Dazu sprechen die PodiumsteilnehmerMarianne Frickel, Präsidentin der Bundesinnung der Hörakustiker (biha),Carla Meyerhoff-Grienberger, Referatsleiterin Hilfsmittel desGKV-Spitzenverbandes,Roland Engehausen, Vorstand der IKK Südwest sowie ein GKV-Versicherter undHörsystemträger.Die Podiumsteilnehmer werden wichtige Fakten zur aktuellen Qualität undEntwicklung der Hörsystemversorgung darstellen und der Hörsystemträger wirdexemplarisch über seinen Weg zum Hörsystem berichten. Es wird darüber gesprochenwerden, wann und wie Hörsysteme helfen und was eine gute Hörsystemversorgung ausder jeweiligen Perspektive bedeutet.Wir laden Sie herzlich dazu ein und freuen uns über eine Anmeldung unterpresse@biha.de.Termin: 21.01.2020, 10:00 UhrOrt: Haus der Bundespressekonferenz, Saal 4, Schiffbauerdamm 40 / EckeReinhardtstraße 55, 10117 BerlinAnsprechpartner und Akkreditierung: Dr. Juliane Schwoch, presse@biha.deHintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einer indiziertenSchwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zählt zu den zehn häufigstengesundheitlichen Problemen. Mit über 6.700 Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000Hörakustikern versorgt das Hörakustiker-Handwerk bereits ca. 3,7 MillionenMenschen in Deutschland mit qualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen.Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen derHörakustiker in Deutschland.Die Versorgungsqualität im Bereich von Hörsystemen ist in Deutschland sehr gut,das bestätigt die größte jemals von gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV)durchgeführte Versichertenbefragung zur Hörsystemversorgung in Deutschland. Sieergab Bestnoten für das Hörakustiker-Handwerk. Rund 90 Prozent der Versichertengaben an "sehr zufrieden" oder "zufrieden" mit der individuellenVersorgungssituation zu sein. Dabei spielte es keine Rolle, ob der Versicherteeine mehrkostenfreie Versorgung gewählt oder für ein Mehr an Komfort, Ästhetikoder Bequemlichkeit eine private Zuzahlung geleistet hat.Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch für diebegleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen und Nachstellungen derHörsystemfunktionen zuständig. Daneben organisiert er - wenn der gesetzlicheAnspruch besteht - die Kostenübernahme durch die gesetzlichenKrankenversicherungen und steht für Wartung und Reparaturen der Hörsysteme biszu einem gewissen Grad zur Verfügung. Darüber hinaus berät er zu Gehörschutz undspeziellem technischen Zubehör. Der Hörakustiker verfügt über theoretischesWissen aus der Akustik, Audiologie, Psychologie und Hörsystemtechnik und überpraktische Fertigkeiten zur Audiometrie.