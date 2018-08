"Wie gut ist Deutschlands Biotechnologie - können wir Biotech-Innovation?" - Pressegespräch am 13.8.2018 in Berlin

Berlin (ots) - Einladung zum Pressegespräch mit Experten auserfolgreichen Biotechnologie-Unternehmen zum Thema "Wie gut istDeutschlands Biotechnologie - können wir Biotech-Innovation?".Ort: Verbändehaus, Am Weidendamm 1a, 10117 BerlinDatum: 13. August, 10 bis 12 UhrAls Gesprächspartner erwarten Sie:Enno Spillner (CFO, Evotec AG)Dr. Thomas Taapken (CFO, Medigene AG)Auch für 2017 konnte die Deutsche Biotechnologie wieder mit gutenKennzahlen aufwarten. Erneut war die Zahl der Mitarbeiter (+12 %) unddes Umsatzes (+8 %) deutlich gestiegen. Bei der Anzahl derUnternehmen und den FuE Ausgaben war die Lage stabil. Über 50 Prozentder Deutschen Biotechnologieunternehmen sind im Bereich Gesundheitaktiv.Manche Berater und Analysten lobten euphorisch "Biotech-Brancheboomt, Rekorde purzeln. Die deutsche Biotech-Branche bleibt imRekord-Modus". Andere wiederum sahen die Zahlen nüchterner unsschrieben "Der große Sprung nach vorne bleibt aus. Insbesondere beimRisikokapital gibt es keine Entwicklung nach vorne"; und dasbasierend auf sehr ähnlichen Zahlen.Wie ist nun die Sicht der Biotech-Unternehmen auf die Entwicklungder Branche? Wie steht es um die Deutsche Biotechnologiebranche?Können wir noch (Sprung-) Innovation oder müssen die Unternehmen ausMangel an Kapital zunehmend ihr Dienstleistungsgeschäft ausbauen. Undwäre das von Nachteil? Wo stehen wir im internationalen Vergleichwenn es um innovative Biotech-FuE geht? Welche Geschäftsmodelle sindauf Erfolgskurs in Deutschland?Kontakt:BIO Deutschland e.V.Dr. Claudia EnglbrechtPressesprecherinAm Weidendamm 1a10117 BerlinTel.: +49-(0)-30-72625-132, Fax: -138E-Mail: englbrecht@biodeutschland.orgOriginal-Content von: BIO Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell