Wie gut ist Deutschland gegen Cyberangriffe gerüstet - Potsdamer Konferenz für Nationale CyberSicherheit 2019 (FOTO)

--------------------------------------------------------------Konferenzprogrammhttp://ots.de/Pfvbgr--------------------------------------------------------------Potsdam (ots) -Riesige Datenlecks, Hackerangriffe auf Firmen, Politiker undProminente - die Meldungen der letzten Wochen zeigen deutlich, welcheneuen Bedrohungen und Risiken die Digitalisierung mit sich bringt.Die fortschreitende Vernetzung und wachsende Abhängigkeit derGesellschaft von digitalen Technologien lässt das ThemaCybersicherheit stetig an Bedeutung gewinnen.Auf der 7. Potsdamer Konferenz für Nationale CyberSicherheit desHasso-Plattner-Instituts stellen am 23. und 24. Mai 2019 die Leiterder wichtigsten deutschen Sicherheitsbehörden die aktuelleCybersicherheitslage dar und diskutieren mit Spitzenvertreternführender IT-Konzerne, der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft dienotwendigen nächsten Schritte.Das Thema IT-Sicherheit bereitet Unternehmen und öffentlichenEinrichtungen zunehmend große Sorge. Branchenübergreifend suchen siedaher nach IT-Experten, die sich mit der Thematik auskennen und mitden neuen Bedrohungen professionell fertig werden."Mit unserer Konferenz möchten wir die Relevanz und Komplexitätdes Themas Cybersicherheit noch stärker ins öffentliche Bewusstseinrücken und zu einem gemeinschaftlichen Handeln aller relevantenAkteure beitragen", sagt HPI-Direktor Professor Christoph Meinel. DiePotsdamer Konferenz für Nationale CyberSicherheit stelle eine idealePlattform zur Diskussion der aktuellen Herausforderungen undEntwicklung neuer Ansätze dar.WAS: Potsdamer Konferenz für Nationale CyberSicherheitWANN: vom 23. bis 24. Mai 2019, Beginn 9.00 UhrWO: Hasso-Plattner-Institut, Prof.-Dr.-Helmert-Str. 2-3 in14482 PotsdamMit:- Klaus Vitt, Staatssekretär des Bundesministeriums des Innern;- Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes;- Karl-Heinz Schröter, Minister des Innern und für Kommunalesdes Landes Brandenburg;- Wilfried Karl, Präsident der Zentralen Stelle fürInformationstechnik im Sicherheitsbereich;- Michael Niemeier, Vizepräsident des Bundesamtes fürVerfassungsschutz;- Prof. Christoph Meinel, Direktor und CEO desHasso-Plattner-Instituts- Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der MünchnerSicherheitskonferenz;- Natalia Oropeza, Chief Cybersecurity Officer der Siemens AG;- Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in derInformationstechnik;- Houkun Hu, Rotating Chairman, Huawei Technologies;- Dr. Ludmilla Georgieva, Public Policy and Government RelationsManager, Google;- Dr. Thomas Fitschen, Beauftragter für Vereinte Nationen,Cyber-Außenpolitik und Terrorismusbekämpfung im Auswärtigen Amt;- Dirk Backofen, Leiter Telekom Security, T-Systems InternationalGmbHDer Hashtag zur Veranstaltung lautet #HPI_Security Die Agenda derKonferenz und detaillierte Informationen finden Sie unter:https://www.potsdamer-sicherheitskonferenz.deHinweis für Redaktionen:Im Rahmen der Konferenz wird am 23. Mai von 12.00 - 13.00 Uhr einePressekonferenz stattfinden. Weitere Informationen hierzu folgen.Bitte melden Sie sich, wenn Sie an der Pressekonferenz und/oderder Konferenz teilnehmen möchten, vorab per E-Mail unterpresse@hpi.de an.Die einzelnen Vorträge der Referenten sind an den Konferenztagenim Live-Stream auf www.tele-task.de zu finden.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudiuman, das von derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. In den vierMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health","Cybersecurity" und "Data Engineering" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 15 Professoren und über 50weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.